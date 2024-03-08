转型攻坚强化「下半场」竞争力 东风汽车业绩拐点将至

香港, 2024年3月8日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机转载，当前，中国汽车产业正在经历前所未有的变革，电动化和智能化重构汽车产业发展格局，汽车行业已进入发展的「下半场」，自主品牌强势崛起，新能源汽车渗透率持续提升。中汽协数据显示，2024年1月，汽车产销分别完成241万辆 / 243.9万辆，同比增长51.2% / 47.9%。从动力类型看，1月，纯电力汽车产销分别完成48.9和44.5万辆；插混汽车产销分别完成29.7和28.4万辆，同比分别增长136.1%和135.0%，增速显著。

行业新旧动能切换之际，传统车企也在加快转型步伐，构建自己面向未来的市场竞争力。2023年，东风汽车（00489.HK）提出实施「转型升级三年行动」发展战略，推动经营从主要依赖合资业务，转向合资与自主并重；推动产品从主要以燃油车为主，转向燃油与新能源并重的转型发展。

深化科技创新 技术实力奠定核心竞争力

新能源时代，产品技术不断迭代，行业竞争日趋激烈。对于转型中的车企而言，打造自己在电动化、智能化方面的技术实力，成为车企在未来市场竞争中制胜的关键。东风汽车聚焦新能源转型升级，深度整合公司研发体系及研发资源，全面提升研发效能，在绿能、智能等关键技术领域取得重要突破。

目前，东风汽车已基本完成新能源「三电」产业化布局，自主掌控了平台架构、动力总成、智能驾驶、智能座舱、车规级晶片、自主控制器、轮毂电机、燃料电池等一批关键核心技术，打造了东风量子架构、马赫动力、龙擎动力、东风氢舟动力、东风悦享智能等技术品牌。2023年，公司新增发明专利授权量2177件，保持行业第一。截至2023年末，公司累计自主掌控关键核心技术1930多项，累计拥有有效专利2.1万件。

在超级混动、纯电领域，东风汽车自主研发的马赫混动专用发动机、混动变速箱、电驱动总成主要指标达到行业领先，固态电池车、轮毂电机乘用车应用水平位居世界前列；在氢能领域，公司氢燃料电池技术实现新突破，氢燃料电池系统产品矩阵实现乘商全覆盖，氢能零碳交通方案规模化应用，氢能领域发明专利数位列国内车企第一。

加速科技成果转化 新能源布局已成效渐县

以技术为基石，东风汽车持续推动科技成果向品牌化、商品化转化，增强产品核心竞争力。2023年，公司在乘用车领域完成豪华车型「猛士917」的上市交付。此外，公司还相继发布面向主流市场的东风eπ品牌、聚焦国民纯电市场的东风纳米品牌，与其面向高端新能源的「岚图」品牌，面向各细分市场的东风风行、启辰品牌。在商用车领域构建起了覆盖新能源重卡、中卡、轻卡和皮卡、轻客的东风品牌全车系阵容，共同形成完整的自主新能源品牌格局，全面满足用户需求。

2023年，东风新能源汽车销量达34.8万辆，同比增长0.5%。具体来看，主攻高端新能源市场的东风岚图销量突破5万辆，同比增长1.6倍；商用车全年销售34.3万辆，同比增长10.3%； 2024年，公司延续良好发展势头， 1-2月份共计销售汽车33.1万辆，同比增长26.2%。其中新能源汽车销售4.2万辆，同比增长68%；自主品牌汽车销售12.4万辆，同比增长33.1%，表现亮眼。

由此可见，东风汽车的转型战略已经初见成效。随着其不断提升自主研发实力，东风汽车新能源品牌的产品力将持续得到市场验证，实现对燃油车的加速替代，助力公司迎来业绩的向上拐点。

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