来源 Champion REIT 花园道三号以全港最高评分获LEED v4.1铂金级认证 成为香港首幢(1) 「三铂金」既有建筑认证的甲级写字楼

香港, 2024年3月7日 - (亚太商讯) - 冠君产业信托(「冠君产业信托」或「信托」;股份代号:2778)旗下世界级地标性物业花园道三号以全港最高评分荣获美国绿色建筑委员会(USGBC)所颁发的能源与环境设计先锋(LEED)「v4.1 运营与维护:既有建筑」铂金评级。连同2020年全港首获的WELL健康建筑标准铂金评级及2022年的「绿建环评」铂金评级,花园道三号正式成为香港首幢获得「三铂金」既有建筑认证的甲级写字楼。 花园道三号一直在业务营运中充份融入多项绿色元素,透过优化设施及维持优质物业室内环境等举措,匠心营造集高效创新和环境管理于一体的可持续发展工作间: -- 善用创新科技及通过重新校验等技术节省能源,成功在过去5年将碳排放及能源消耗分别大幅减少32%及17% -- 持续提升物业质素,包括全面优化升降机及洗手间、增设更多电动车充电站及太阳能光伏板 -- 连续15年获得香港室内空气质素检定计划的最高级别「卓越级认证」 -- 与租户合作,通过冠君产业信托ESG论坛及「绿『惜』环保挑战」等举措,在绿色节能和减废方面共同应对气候变化 冠君产业信托行政总裁侯迅女士表示:「花园道三号落成时为全港首幢智能大厦,其创新及高标准的建筑设计更获香港建筑师学会大奖认可。信托秉承追求卓越及先锋的精神,不断提升物业的能源及环境效益;而我们的主要租客都是金融机构及跨国企业,他们对此非常重视。这次非常荣幸花园道三号成为『三铂金』认证的绿色既有建筑,是对我们环保实践的高度肯定。信托一直为实现2030年环境、社会及管治目标和2045年净零排放承诺而努力,我们将继续透过与各方持份者紧密合作以创优增值。」 美国绿色建筑委员会北亚区董事总经理杜日生先生表示:「我由衷感谢冠君产业信托始终致力于实践绿色建筑并坚守对可持续的承诺与实践。展望未来,USGBC期待与冠君产业信托继续通力合作,并希望能够见证企业持续在可持续建筑领域的一个又一个新突破。」 信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的五星最高级别,现时旗下100%的香港物业亦已获得绿色建筑最高铂金级认证,印证其在推行可持续发展措施上位居领先地位。 (1) 此「三铂金」既有建筑认证是指能源与环境设计先锋(LEED)「v4.1 运营与维护:既有建筑」铂金级、WELL健康建筑标准v2版核心体铂金级及绿建环评既有建筑(2.0版)综合评估计划最终铂金级。 侯迅女士接受由美国绿色建筑委员会北亚区董事总经理杜日生先生颁发的LEED v4.1铂金级认证 花园道三号以全港最高评分获LEED v4.1铂金级认证 LEED v4.1铂金级认证 有关冠君产业信托(股份代号:2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。信托于2023年荣获全球房地产可持续性标准(GRESB)的最高五星级别。 网站:www.championreit.com



