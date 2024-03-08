业聚医疗收入纯利双双创新高 分别约1.54亿美元及4,510万美元 建议派发末期股息每股10港仙



香港, 2024年3月7日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）手术介入器械的全球主要医疗器械制造商业聚医疗集团控股有限公司（「业聚医疗」或「集团」；股份代号：6929），今天公布截至2023年12月31日止年度的全年业绩。尽管全球经济表现未如理想，集团的收入及净利润仍双双创下历史新高。 业绩亮点: -- 收入创新高，达153.9百万美元，按年增长12.5% -- PCI球囊及PTA球囊的收入分别同比增长12.1%及29.0% -- 毛利按年增长15.2%至106.5百万美元，毛利率为69.2% -- 本公司拥有人应占年内利润达45.1百万美元新高，增长143.8% -- 董事会建议派发末期股息每股10港仙 -- 集团透过收购eucatech增添4款获CE认证的产品，包括冠状动脉及外周紫杉醇涂层球囊、一款冠状动脉药物洗脱支架以及一款外周自膨式支架 -- 集团透过收购韩国及印尼分销商强化全球销售网络，此外亦与Abbott Laboratories（「雅培」）的附属公司延长美国独家分销协议 -- 集团在全球拥有超过240项授权专利及已公布专利申请，共有逾40款获批产品，包括在新的医疗器械条例（MDR）制度下首个获得CE标志的产品Scoreflex TRIO -- 在杭州购置了地块，兴建集团最大的研发及生产基地，该基地投产后，年产能将增加240万件产品 -- 于深圳租赁及设立了新生产基地，提高球囊及支架的总年产能至约190万件及60,000件 截至2023年12月31日止年度（「年度」），集团产品销量持续增长，推动收入创新高，达153.9百万美元，按年增长12.5%。其中，PCI球囊及PTA球囊的收入分别同比增长12.1%及29.0%，达115.4百万美元及14.7百万美元。加之高售价产品销量增加，毛利增长15.2%至106.5百万美元；毛利率亦上升1.6个百分点至 69.2%，推动本公司拥有人应占利润增长143.8%，达45.1百万美元新高，净利率飙升15.8个百分点至29.3%。每股基本盈利为5.45美仙（2022年：3.17美仙）。 于2023年12月31日，集团的财务状况稳健，拥有现金及银行结余255.8百万美元 (2022年：229.1百万美元）。考虑到未来的资本需求，董事会建议派发末期股息每股现金10港仙，以答谢股东的一直以来的支持。 业聚医疗董事长、执行董事兼行政总裁钱永勋先生表示：「我们坚毅、敬业乐业的团队，带领集团克服市场上的种种挑战，取得卓越的财务及营运表现，令人引以为傲。年内，我们不仅在加强研发、销售及营销、生产能力方面取得重大进展，更完成了三项收购，成功提高市场渗透率、扩大产品销售渠道及丰富产品组合。我们在致力实现增长目标及进行战略性投资的同时，亦一如既往，积极为股东创造回报，并为改善全球患者的生活质素作出贡献。」 多管齐下 巩固领先市场地位 2023年，集团在所有主要地域市场均呈现良好表现。美国仍然是增速最快的市场，展现了27.9%的强劲增长。即使受外汇影响，包括日本、亚太区、欧洲、中东及非洲的其他市场，收入亦按年录得增长。销售表现理想，有赖集团的销售额持续增长，以及新一代产品采用度提高。尽管中国市场的经营环境出现短暂性波动，但以当地货币计算，当地的销售表现维持平稳。 针对医疗产品及服务需求蓬勃的市场，集团透过战略性的并购活动，增强在这些潜力庞大的市场的影响力。例如在亚太区，集团收购了韩国分销商SJ Medicare Co. Ltd.全部股权，有望显著提高当地的收入，同时强化集团的销售渠道管理、丰富多元化产品组合及促进医生教育。此外，集团亦收购了印尼分销商PT Revass Utama Medika的84%股权。该公司于印尼这个全球第四大人口大国、心脏导管实验室数量稳定增长的国家﹐拥有相当的市场份额。至于在发展成熟的美国市场，集团与雅培的附属公司Cardiovascular Systems, Inc.延长了独家分销协议，藉此加速在当地市场的增长。此外，为提升品牌知名度，集团邀请了业内知名的医生，于11个实地医生交流计划中分享他们的专业技术及知识，并积极派员参加了73场行业交流研讨会。 利用并购及内部研发缔造协同效应 丰富产品组合 年内，集团策略性收购了德国公司eucatech AG。该公司拥有多个CE标记产品，包括冠状动脉西罗莫司洗脱支架、外周自膨式支架和冠状动脉和外周紫杉醇涂层和球囊，除了为集团增添互补产品、丰富产品组合，更有助集团紧贴PCI及PTA手术中「介入无植入」的趋势，提升集团于PCI及PTA手术中治疗病灶的能力。 年内，集团持续将创新项目转化为产品推出市场。其中，广受日本医生欢迎的Scoreflex TRIO三导丝刻痕球囊成为集团于新设医疗器械条例制度下，首个获得CE标志的产品。该产品已于2024年初在集团在亚太地区及欧洲、中东及非洲地区的主要直销市场推出，而在中国的临床研究病人入组预计于2024年第一季度完成，并于下半年向国家药监局提交注册申请。此外，集团亦已向FDA提交Sapphire Ultra及Sapphire NC Ultra冠状动脉球囊的注册申请，预计于2024年第一季度取得批准。该等球囊兼具良好的产品成本控制及理想的产品质量，可进一步增强集团在价格敏感市场的竞争力。截至2023年12月31日，集团在全球主要司法管辖区拥有超过240项授权专利及已公布专利申请，以及逾40款获批产品，当中包括27款获PMDA批准产品、26款获CE标志产品、14款获FDA许可产品及20款获国家药监局批准产品。 除了PCI及PTA产品，集团透过旗下进军结构性心脏病领域的合资企业ON P＆F，其于2023年在商业化及产品开发方面亦取得了重大进展。集团分别在澳大利亚及台湾完成了当地首宗TricValve个案，临床结果令人满意；TricValve临床研究方案亦已提交予国家药监局，而中国的临床试验的病人入组预计于2024年第二季度初进行。 加强生产设施 满足不断增长的需求 集团持续扩充产能，以满足日益增长的需求。截至2023年12月31日，集团将球囊产品的年产能提高了550,000件，使球囊及支架的总年产能分别达到约190万件及60,000件。年内，集团在深圳福永租赁新的生产基地，采购更多生产机器，并迁移部份生产流程，以提升产能。为满足未来的生产需求，集团于杭州富阳购置了一幅约20,000平方米的土地，以建设总建筑面积达约60,000平方米、旗下规模最大的研发及生产基地。该项目已于2023年12月正式动工，预计于2027年投产，届时年产能将额外增加240万件。 钱先生总结：「展望未来，我们将不遗余力地拓展市场及丰富产品，保持业务的增长势头。我们坐拥充足的财务资源，将继续物色符合集团发展战略的并购机会，务求透过不断加强我们的商业化能力、补充现有的产品组合或技术平台，为股东及全球医疗保健市场创造价值。」 关于业聚医疗集团控股有限公司 业聚医疗是一家主要的全球医疗器械制造商，专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）的介入器械。业聚医疗的总部位于中国香港，产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦积极将业务扩展至神经血管介入及结构性心脏病领域。截至2023年12月31日，业聚医疗已于全球拥有超过240项授权专利及已公布专利申请，其内部研发团队拥有逾20年的产品开发经验，并已开发出世界领先的专有技术。 如需了解更多详情，请访问集团官网：https://orbusneich.com/



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

