百丽时尚冲刺港股IPO：韧性发展穿越行业周期 市场份额稳居第一

香港, 2024年3月7日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，2020年以来，中国消费市场几经反复，为鞋服类企业经营带来严峻挑战。面对内需波动，以百丽时尚为代表的头部企业通过在整个价值链发力，建立了自身的竞争优势，成功穿越周期，不断巩固其领先市场地位。

3月1日，百丽时尚集团（「百丽时尚」或「公司」）向港交所递交A1申请文件，拟赴港上市。公开数据显示，百丽时尚是中国领先的时尚潮流公司及规模最大的时尚鞋履公司，以零售额计，公司在中国时尚鞋履市场份额连续十余年位居第一，并且市场份额不断扩大，2022年达到12.3%，较2020年提升了1.1个百分点。

丰富品牌矩阵 提升海外渗透率打造全球化品牌布局

百丽时尚旗下拥有19个核心品牌的多元化组合，包括定位于时尚流行的BELLE、TATA、STACCATO、73Hours、Joy&Peace、BASTO、TooManyShoes，功能休闲的SKAP、hush puppies、Bata、SENDA，运动休闲的TEENMIX、CHAMPION、CAT、ellesse，以及潮流活力的OGR、INITIAL、MOUSSY、SLY。

多元品牌组合覆盖多品类以及广泛的价位和风格，能够迎合各类场景及功能，满足不同消费者的需求。同时，通过多元化的品牌组合，有助于扩大公司的市场覆盖面，降低市场风险，助力其抢占更多具增长潜力的细分市场份额，为公司开辟新的业绩增长点。

百丽时尚能够持续丰富其品牌组合并实现品牌增长，源于其建立了一个覆盖从时尚潮流趋势研究、商品企划、设计研发、生产制造、商品管理、DTC零售到消费者洞察的全价值链的垂直一体化业务模式。在DTC模式下，公司与消费者建立了一对一的连接，使其能持续获取关于消费者偏好和时尚潮流变化的即时洞察，并有效促进消费者的获取、转化、留存和二次传播。

依托垂直一体化的业务模式以及DTC零售模式，百丽时尚可及时预测、发现市场趋势，并据此进行高效产品设计、精准营销及快速产品迭代，响应消费需求，成为可以灵活应对市场情况变化的「时尚创造机」，持续引领行业发展。

值得关注的是，除了不断巩固中国本土市场地位，百丽时尚已将触角伸入日本及韩国市场。同时，公司正在东南亚组建当地团队，计划策略性加深东南亚及中东等海外市场的渗透。未来，公司也将会适时开拓其他区域市场，打造全球化的品牌布局。

稳健盈利彰显强大经营韧性 行业复苏下业绩快速反弹

在身处行业低谷期的2022年，百丽时尚依然实现了可观盈利，净利润人民币（下同）13亿元，鞋履市场份额也得到进一步提升。且从长期来看，经过数十年的发展，百丽时尚已经夯实了稳定的业务基本盘，时尚鞋履市场份额连续十余年位居中国第一。

另外，随着2023年线下消费回暖，百丽时尚业绩正快速回升，盈利能力显著增强。截至2023年11月30日止九个月，百丽时尚营收为161亿元，同比增长12.8%，已恢复至业绩高峰2021年同期的90%以上；实现净利润21亿元，同比增长92.7%，并远超22/23财年全年表现。同期，公司净利润率达到12.8%，较上年同期增加了5.3个百分点，是其业绩期内最高水平。

截至2023年11月30日止九个月，公司经营活动所产生的现金净额为人民币近30亿元，同比增加94.3%，具备稳定可观的现金流，既能保证资金周转灵活性，也可以提供充足资金保障，增强公司核心竞争力和抗风险能力，这足见其强大的经营韧性以及领先的经营实力。

就消费市场而言，鞋服行业依然是当下最好的消费品类之一，下游消费规模预期将在居民可支配收入提升的推动下稳健增长。百丽时尚深化内功修炼，商业化模式优势突出。可以预见，伴随消费行业的持续回暖，公司有望在新一轮的行业成长周期中，凭借其综合优势，获得超出行业的成长机会。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network