卓悦与广州开发区投资集团有限公司签署合作备忘录 将共同推动香港猫及粤港澳青年创业孵化器落户广州

香港, 2024年3月7日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司（“卓悦”或“集团”，股票编号：653.HK）欣然宣布，与广州开发区投资集团有限公司（“广州开发区投资集团”）于2024年3月6日，就有关集团可能与广州开发区投资集团的合作（“可能合作”）订立不具法律约束力的合作备忘录（“合作备忘录”），代表协议双方的初步共识，而可能的合作须待协议双方订立正式服务协议方告落实。

卓悦代表及广州开发区投资集团代表举行签约仪式

根据合作备忘录，卓悦及广州开发区投资集团一致同意推动双方全面合作，实现优势互补、互惠共赢，打通双方功能性互补业务。合作双方将共同推动“HKMALL香港猫”全球跨境电商平台落户广州开发区 黄埔区，及将共同推动粤港澳青年创业孵化器扩园选址落户广州开发区 黄埔区。同时，卓悦及广州开发区投资集团亦将在包括但不限于产业对接、投资谘询、政策谘询、争取政策及对接协调职能部门等方面为广州开发区投资集团提供优质的招商引资服务。

卓悦及广州开发区投资集团双方代表合影

合作备忘录旨在透过充分发挥卓悦和广州开发区投资集团各自的综合资源优势、创新合作新模式，实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展。双方希望透过展开全方位合作，开展业务优化，强化协同机制进行产业创新和科技创新，并带来重大机遇。

董事会相信，合作备忘录会进一步促进卓悦往后持续发展及稳健成长，提供盈利能力，为股东带来更可观的回报。

卓悦主席陈健文先生表示：“卓悦自2020年开始积极推动“科技+消费”，领航5G数字化新经济，从传统美妆产业零售商升级为全球化电子商务企业，致力为消费者提供国际化产品和专业服务，并为香港中小企商户提供最优质的电子商务服务。卓悦科技以产业数字化创新平台为支撑，形成大数据整合、产业创新孵化服务、科技投资等主要业务，为香港科技孵化提供各类创新资源聚集的平台支撑，助力科技成果产业化，实现香港产业走出去之战略方针。期待未来双方积极展开全方位合作，实现共同成长。”

关于卓悦控股有限公司

卓悦控股有限公司（股份代号：653.HK）建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念，自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫”(HongKong Mall－全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有7间美妆品牌及零售店，同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作线上零售，提供超过30万款销售产品，共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式，对市场新动向保持敏锐的触觉，致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。

关于广州开发区投资集团有限公司

广州开发区投资集团有限公司成立于1992年1月，注册资本约人民币71亿元，总资 产超600亿元，投资企业超160家，AAA国内信用评级和惠誉BBB+国际评级，是广 州开发区、黄埔区的国有独资企业。立足新发展阶段，开发区投资集团定位于区重 大产业投资平台，聚焦“智能制造和先进制造、美容美妆和大健康、重大产业投资和 资本运作、科技园区投资和运营服务”四大主业。实施“党建+、上市公司+、科技园区+、科研院所+、产业基金+ ”战略，致力于打造高 科技产业投资商、科技产业社区营运商、科创生态服务商，成为科技创新引领、产业 社区构建、投资平台服务的领跑者和新标杆。

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