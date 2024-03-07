创科实业二零二三年录得稳健的全年业绩



香港, 2024年3月6日 - (亚太商讯) - 全球领先的电动工具、DIY工具及户外园艺工具公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 OTCQX：TTNDY、TTNDF）欣然宣布本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止年度经审核之综合业绩。 于二零二三年，创科实业的销售额为13,700,000,000美元，录得增幅为3.6%，按当地货币计算则增加3.9%。于二零二三年下半年，MILWAUKEE 及我们的消费者业务类别动力同时增强。 -- 创科实业录得破纪录的自由现金流，达到13亿美元，销售增长及利润产生方面均超越市场 -- 按当地货币计算，我们的旗舰MILWAUKEE业务销售增加10.7% -- 毛利率连续第十五年录得增长，达到39.5%，上升14个基点，库存较去年减少9.87亿美元 二零二三年财务摘要 二零二三年* 百万美元 二零二二年 百万美元 变动 营业额 13,731 13,254 +3.6% 毛利率 39.5% 39.3% +14基点 除利息及税项前盈利 1,135 1,201 (5.5%) 本公司股东应占溢利 976 1,077 (9.4%) 每股基本盈利 (美仙) 53.36 58.86 (9.3%) 自由现金流 1,281 329 +952百万 每股股息 (约美仙) 24.84 23.81 +4.3% *截至二零二三年十二月三十一日止年度 于二零二三年，毛利率上升14个基点至39.5%。由于我们的库存较去年大幅减少987,000,000美元，毛利率改善令人相当鼓舞。除利息及税项前盈利1,100,000,000美元，较二零二二年下跌5.5%。于二零二三年下半年，除利息及税项前盈利改善至575,000,000美元，较二零二二年下半年增加1.1%。创科实业纯利达到976,000,000美元，较去年减少9.4%，部分原因是期内利率大幅上涨，导致利息开支增加。每股盈利亦下跌9.3%至53.36美仙。于二零二三年，营运资金占销售额的百分比从去年的21.2%改善至17.7%，降低营运资金有助于推动全年的自由现金流增至破纪录的1,300,000,000美元，我们有望于二零二四年及未来产生强劲的自由现金流。 创科实业的电动工具业务销售额达到12,800,000,000美元，按列账货币及当地货币计算分别增长3.8%及4.1%。于二零二三年下半年，我们的MILWAUKEE及消费者业务类别动力增强。按当地货币计算，MILWAUKEE的全年销售增长为10.7%，按当地货币计算的下半年增长上升至12.7%，而上半年增长为8.7%。消费者业务同样于下半年录得销售增长，二零二四年将充份具备持续的增长动力。于二零二三年，按当地货币计算，我们的地板护理及清洁业务销售增长1.5%至937,000,000美元，盈利则较去年增加65,300,000美元至27,200,000美元。 董事会建议派发末期股息每股 98.00港仙（约12.61美仙）。连同中期股息每股95.00港仙（约12.23美仙），全年股息合共为每股193.00港仙（约24.84美仙）。 创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：「于二零二四年，创科实业有望继续超越市场表现。集团锲而不舍地专注开发创新的充电式产品，结合顶尖的电子技术、先进的马达技术及人工智能。基于健康的财务状况、理想的现金水平及强劲的增长前景，我们对二零二四年充满信心。」 创科实业行政总裁 Joseph Galli 先生表示：「过去十五年，集团的成绩相当出色，持续领先整体市场表现。二零二四年亦不例外，我们已准备就绪，再次超越市场。我们在创新充电式技术、崭新产品开发、卓越营运及驻店营销措施方面具备傲视同业的实力，并赋予创科实业无可匹敌的竞争优势。」 前瞻性陈述 本公告包含某些前瞻性陈述或使用某些前瞻性术语，此等陈述或术语基于创科实业目前对集团经营业务及市场之预期、估计、预测、信念及假设，并反映截至本公告日期创科实业的观点。此等前瞻性陈述并非对集团未来业绩之保证，并会受市场风险、不确定性及创科实业无法控制的因素所影响。因此，实际结果及回报可能与本公告中所作出之假设及陈述存在重大差异。 关于创科实业 创科实业乃电动工具、户外园艺工具、地板护理及清洁产品等充电式技术的全球领导者，专为 DIY 用户、消费者、专业人士及工业用 家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化 充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位，并保持环境、社会及 管治的高标准。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、RYOBI 及 AEG 电动工具、配件及手动工具、RYOBI户外园艺工具、EMPIRE 绘图 及计量产品，以及 HOOVER、VAX、DIRT DEVIL 及 ORECK 地板护理及清洁产品。 创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市，创科实业乃恒生指數、恒生可持续发展企业指数、富时 RAFI™全球 3000 指数(FTSE RAFI™ All-World 3000 Index)、富时 4Good 发达市场指数(FTSE4Good Developed Index)及摩根士丹利资本国际 (MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。集团亦已在 OTCQX Best Market 进行交易， 代号为「TTNDY」 和 「TTNDF」。详情请浏览 www.ttigroup.com。 以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟 AEG、OTCQX 及 RYOBI 除外)。AEG 为 AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。OTCQX 为 OTC Markets Group Inc. 之注册商标。 RYOBI 为 Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。 投资者关系垂询： 主要联络 创科实业投资者关系 – 北美 Ross Gilardi 财务及投资者关系部高级副总裁 电邮：ross.gilardi@ttihq.com 亚太区 创科实业投资者关系 – 亚洲 Jimmy Li 投资者关系部高级经理 电邮：jimmy.li@tti.com.hk



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