有机数信息科技有限公司与中国中检香港公司签署战略合作备忘录

香港, 2024年3月6日 - (亚太商讯) - 有机数信息科技有限公司与中国中检香港公司签订战略合作备忘录，围绕质量服务和环境、社会、治理（ESG）领域合作达成共识。中国中检香港公司总裁王新、有机数信息科技有限公司联合创始人及执行总裁胡若菡代表双方进行签约。

有机数信息科技有限公司（简称“有机数“）是亚洲领先的ESG数据和气候分析提供商，长期与投资机构、券商、对冲基金、各类企业和政府机构合作，致力于通过最前沿的人工智能科技打造高效科学的ESG解决方案，推动中国可持续发展。有机数的解决方案包含ESG评级、碳和其他环境指标、气候风险模型等。

中国中检及其所属中国质量认证中心在绿色低碳领域有着多年积累，始终积极参与环境气候、新能源发展、减排降碳等相关国际会议与合作交流，在国际上发出中国声音，同时在支撑各部委相关重点工作上也作出了突出贡献。通过与有机数合作，双方将进一步围绕“碳达峰碳中和”，助力各行业绿色低碳高质量发展。

有机数科技联合创始人及执行总裁胡若菡(右)及中国中检香港公司总裁王新(左)出席签约仪式

双方此次签约，旨在更好利用行业积累，结合各自在技术、品牌和服务方面的优势，加强知识共享，强化业务合作，在ESG报告审验、气候变化压力测试、绿色低碳认证等方面提供专业服务，为国家“碳达峰碳中和”发展战略做出贡献。

有机数科技联合创始人及执行总裁胡若菡表示：“有机数期待通过与中国中检集团的战略合作，将最具洞察力影响力并且及时客观的ESG信息连接投资者与中国企业，我们坚信良好的ESG行为不仅会提升企业表现，更能促进市场实现可持续发展。”

中国中检香港公司王新总裁表示：“碳达峰碳中和是我国的重大战略决策，低碳、绿色、可持续是中国中检低碳服务的主打方向。中国中检将持续有效发挥技术支撑作用，从“双碳”路径规划、节能减碳方案策略、验证核查、认证评价等多角度出发，和有机数一道助力各行各业实现可持续发展。”

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关于有机数

有机数YoujiVest成立于2017年，专注中国企业的ESG方案及气候数据的分析和咨询，数据产品涵盖企业ESG风险评级、企业细分环境及碳排放数据、气候环境风险模型等，获得国家高新技术企业认定。团队由另类数据、投资和技术专家组成，分布在北京、上海、香港、纽约。秉承十数年为全球顶尖资产管理公司提供ESG数据服务及实际ESG产品开发规模超过150亿美金，有机数坚定相信企业的ESG（环境、社会、治理）行为会对企业自身、行业在经济网络中的整体表现（短期和长期）以及社会的整体活力产生实质性影响。

关于中国中检香港公司

中国检验有限公司1982年经国务院批准在香港注册成立，以“标准、检验、检测、认证、计量”为主业，是国务院国资委直属中央企业——中国检验认证（集团）有限公司所属的港澳台区域总部，也是香港唯一的中资综合性质量服务机构。经过40多年的发展，公司的服务范围已覆盖工业产品、食品、消费品、动植物及其产品、汽车、再生资源、贸易保障、医学检测、新能源、绿色低碳、ESG等领域，证书具有良好的国际公信力，是香港检验、检测、认证市场有力的参与者、竞争者和推动者，为促进香港与内地贸易往来、服务香港繁荣稳定发展做出了突出贡献。

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