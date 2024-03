Friday, 1 March 2024, 19:27 HKT/SGT Share:

来源 Yoho Group Holdings Limited 友和YOHO 11周年率先推「YOHO AI Assistant」提升购物体验 ,「保证最抵」邀全民格价训练定价系统

香港, 2024年3月1日 - (亚太商讯) - 香港电子商务平台翘楚友和集团控股有限公司(「友和YOHO」或「集团」;股份代号:2347)欣然宣布,作为香港网购先行者,友和YOHO一直积极探索AI 技术与零售体验的协同融合,致力为每位在线消费者带来崭新AI购物体验。适逢11周年志庆之际,集团正式确立AI电商蓝图,隆重发表友和平台上的私人AI 购物助理YOHO AI Assistant,协助顾客全方位解决购物时的各种疑难杂症。与此同时,为回馈广大消费者多年来的支持及信任,友和YOHO更同步于 11周年感恩节推出「保证最抵」的全城购物优惠及活动,实行与客同欢共庆。 YOHO AI Assistant重磅上线 YOHO AI Assistant作为每位顾客的私人 AI 购物助理,能对准「个人化、专业、便利、省时、省钱」五大方针,为顾客提供八大购物协助,包括提供综合产品信息、个人化产品搜寻、精辟产品比较、综合价格比较、统整产品评价、专业产品推荐、24小时客户服务及购物提醒,上述功能将陆续上线开放使用。友和YOHO团队将会持续深化集团的AI 策略,整合全平台资源数据,高效应用于客服、AI 对话式购物互动等范畴,全面提升客户体验。更多有关YOHO AI Assistant详情:https://bitly.ws/3ey2K 友和YOHO 11周年感恩节 推「保证最抵」全城购物优惠 自成立伊始,友和YOHO一直秉持「包罗万有、价廉物美」的理念,致力为消费者提供最佳的购物体验。集团于2019年成功自主研发「自动定价系统」,通过系统算法来分析产品市场价格、存货水平等一篮子因素,从而厘定产品的最佳价格及优惠,协助消费者作出最具竞争力的购物决策。在踏入成立11周年之际,集团更乘势推出「保证最抵」优惠,于2024年3月1日至31日期间,友和YOHO会员凡于友和平台购物后的24 小时内,若发现相同产品于另一香港商店以更低公开价格出售,即可向友和YOHO申请高达HK$1,000的价格差额补偿。 在感恩节期间,友和YOHO更会一连13日举行全城闪购活动。于2024年3月1日至13日期间,每日于凌晨12时准时推出大量闪购优惠,从逾60,000款产品中精选出各项闪购主题,商品类别涵盖大型家电、手机、电脑、美容及护理仪器、游戏、厨房电器、保健食品及维生素、美妆护肤等等。此外,感恩节更特设「一口价$11」的惊喜促销优惠,多项限量产品均以划一价HK$11出售,为消费者提供极致性价比的购物选择。 为进一步响应「保证最抵」的11周年感恩节主题,除最佳价格保证及闪购活动外,友和YOHO更携手Mastercard、BoC Pay、AlipayHK、X Pay推出多项支付优惠,最高可享HK$500即减优惠。与此同时,集团更同步提供限定门市送赠YOUTEA 手摇饮品、 3月生日礼遇、长者尊享优惠、「冲击你抵线」换购活动等多重礼遇,以回馈客户的长期支持。 友和YOHO联合创办人兼首席营运官徐嘉颖女士表示:「受复杂多变的外围政经形势影响,香港经济仍面临着不容低估的挑战,友和YOHO深明消费者对高性价比产品的强烈需求。适逢友和YOHO 11周年感恩节,我们诚意推出大量优惠及礼遇回馈顾客。同时,作为一间持续以科技提升购物体验的电商,我们相信AI技术会改变未来的零售生态,所以我们积极与世界顶尖AI公司 研究发展AI技术应用及融合,我们十分兴奋于2月28日推出YOHO AI Assistant Beta 版,作为友和YOHO AI 电商蓝图的重要里程碑。展望未来,友和YOHO将进一步加强我们的市场策略,积极采用创新思维及科技路径,提供卓越的智能购物体验,希望由香港本土电商进一步拓展到国际市场。」 更多有关友和YOHO 11周年优惠详情:https://bitly.ws/3exhY。 有关友和集团控股有限公司 (股份代号:2347) 友和集团控股有限公司是首间香港B2C电商在港交所主板成功上市,集团采用在线线下融合(OMO)模式,拥有超过110万注册用户和超过229万每月活跃用户,并提供多元化的产品组合,涵盖逾60,000项SKU(以电子产品及家庭电器为主)。根据弗若斯特沙利文的2020/21年数据,友和集团为最高在线零售销售额以及网站流量的电子产品及家庭电器电子商务平台。



话题 Press release summary



部门 消费者, Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network