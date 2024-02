香港国际珠宝展今天湾仔会展隆重开幕

第 40 届香港国际珠宝展今天盛大开幕,即日起( 2 月 29 日 )至 3 月 4 日在湾仔会展举行

展会网罗环球珠宝瑰宝,展示结合传统文化及现代设计的文创首饰

今年推出全新的网上自助验证功能,买家可下载HKTDC Marketplace App流动应用程式,预先完成登记及认证,到场即可直接入场 香港, 2024年2月29日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第40届香港国际珠宝展,今天起一连五日(2月29日至3月4日)在香港会议展览中心举行。第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展已于前天(2月27日)在亚洲国际博览馆开幕,展期至本周六(3月2日)。两展于疫后首度恢復「两展两地」,合共吸引44个国家及地区、超过4,000家展商参与;亦获65个国家及地区、超过100个买家团的支持。 香港贸发局副总裁张淑芬表示:「今年是珠宝双展重要的一年,其中香港国际珠宝展更迈进第40届,两展规模大大超越去年,实在令人鼓舞。今晚举行的「珠宝之夜」招待晚宴,会以『共建煇煌传奇』为主题,希望与海内外的珠宝业界、买家等代表,一起庆祝这个里程碑,并期望与珠宝业界一起创造一个又一个出色的传奇。」 香港国际珠宝展设有18个国家及地区展馆,匯聚来自世界各地的展团,以及多个商会组织,包括日本珠宝协会、日本珍珠出口协会及亚太区创作师协会。香港珠宝玉石厂商会及Italian Exhibition Group S.p.A.亦继续合办T-Gold+METS展馆,主要展示珠宝制造机械。 展会共设18个展区,焦点之一为「珠宝精粹廊」(Hall of Extraordinary)专为巧夺天工、价值不菲及设计独特的顶级珠宝而设;「品牌精粹廊」(Hall of Fame)展出来自国际知名珠宝首饰品牌的作品;「珠宝设计精选」(Designer Galleria)匯聚充满时尚活力、高质精緻的设计师首饰;而「瑰丽珠宝馆」(World of Glamour)则为本地珠宝业界提供平台,展示光芒四射的精品。部份精选产品如下: 香港J. R. Diamond International Limited (展位:CEC GH-B21)于珠宝精粹廊呈献16.61斯里兰卡天然蓝宝石耳环,价值不菲。 安东公司(展位:CEC GH-C02)带来超过2,000万港元(TBC by sales)的翡翠套装,当中缅甸天然翡翠双行珠配钻石颈链,玉珠每粒都浑圆润泽,种质上乘,最大颗翡翠玉珠直径约12毫米,雍容华贵。 来自台湾的顶康珠宝工作室(展位:1CON-065)于珠宝设计精选展区,带来「传输密码」展品,融入创新和复杂的工艺,将 18K 金与钛金属结合在一起,并有 641 颗重 5.02 克拉的圆形钻石。 中国内地展商上海老凤祥有限公司(展位:CEC 3B-C06)在品牌精粹廊带来「星辰之舞」,主石为52.26卡坦桑石。 香港展商Novel Collection Limited(展位:CEC GH-J02)于珠宝精粹廊展示精美珠宝套装,包括结合黄白梨及榄尖形钻石花的项鍊和耳环。 日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-032)则在珠宝设计精选带来揉合日本传统打结艺术的胸针「Mizuhiki」,且特别用上漆器制作部分纽带,在传统中体现时尚气息。 台湾展商良和金银珠宝有限公司(展位:CEC GH-E07)于珠宝精粹廊展区带来「脸谱」,别具传统文化特色。 香港展商OSI Vitoria Jewelry(展位:CEC GH-E08)于珠宝精粹廊展区带来玉兰花颈链及耳环系列,多种宝石材质与工艺的巧妙结合,呈现珠宝首饰的霓虹色彩。 珠宝业界齐庆祝第四十届里程碑 今天晚上举行的「珠宝之夜」晚宴,接待海内外的珠宝业界、买家等代表,用丰盛的晚宴及特别表演来庆祝香港国际珠宝展第四十届的里程碑。晚宴前设有酒会,除了让业界交流,更会有两场珠宝匯演,包括由香港珠宝首饰业商会主办的足金首饰设计比赛得奖作品巡礼;随后的展商匯演亦会展示精选的钻石、珍珠及珠宝首饰。 下载HKTDC Marketplace App 预先登记及认证 可快捷入场 为方便买家入场,「香港贸发局商贸平台」流动应用程式(HKTDC Marketplace App)及两展的官方网页,今年推出全新的网上自助验证功能,买家可先下载HKTDC Marketplace App流动应用程式,再透过程式登记,上传照片和有效证件并即时验证,从而获取已验证之电子买家证,展会期间凭这电子买家证便可即时入场,无需再排队登记及验证,快捷省时。 图片下载:https://bit.ly/3Te2jRP 第40届香港贸发局香港国际珠宝展今日于湾仔会展隆重开幕,连同于亚博馆举行的第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展,共匯聚来自44个国家及地区,超过4,000家参展商,组成全球顶尖的珠宝商贸平台。 焦点展区「珠宝精粹廊」网罗环球展商,展示摄人的钻石、宝石、翡翠及珍珠首饰杰作。 「品牌精粹廊」展出来自国际知名珠宝首饰品牌的作品。 「珠宝设计精选」匯聚充满时尚活力、高质精緻的设计师首饰。 「瑰丽珠宝馆」为本地珠宝业界提供平台,展示光芒四射的精品 香港国际珠宝展举行多场珠宝匯演及交流酒会等,包括今早举行的足金首饰设计比赛2024颁奖典礼。 位于亚博馆、展期至本周六(3月2日)的第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展,继续吸引不少买家进场採购。 展会资料: 香港国际珠宝展 展览日期 开放时间 2024年2月29日(星期四) 上午10时30分至下午6时30分 3月1日至3日(星期五至日) 上午10时至下午6时30分 3月4日(星期一) 上午10时至下午5时30分 展览地点 湾仔博览道1号香港会议展览中心 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到香港会议展览中心展览厅 1D 大堂,或到香港贸发局新闻中心 (香港会议展览中心博览道入口──新翼地下)登记 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 2024年2月27 (星期二) 上午10时30分至下午6时30分 2月28至3月1日 (星期三至五) 上午10时至下午6时30分 3月2日 (星期六) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到亚洲国际博览馆东大堂入口(3号展馆对面),或到新闻中心(2楼205会议室)登记 **基于保安理由,记者须出示工作证及身份证或护照登记,方能办理记者证,持大会发出记者证入场前,保安人员亦会要求出示身份证明文件,以确认身份。请预留足够时间办理记者证及入场。 相关网页

香港国际珠宝展网页:http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

香港国际钻石、宝石及珍珠展网页:http://hkdgp.hktdc.com/tc

两展穿梭巴士安排: https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec

展会活动:https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub 香港贸发局新闻中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询 请联络香港贸发局传讯及公共事务部: 张敏萱 电话:(852) 2584 4137 电邮:jane.mh.cheung@hktdc.org 刘茸 电话:(852) 2584 4472 电邮:clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



