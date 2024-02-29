Avance Clinical首席执行官谈论了“美国生物技术行业的绿色新苗”和一份新的CRO报告

澳大利亚阿德莱德和美国北卡罗来纳州, 2024年2月28日 - (亚太商讯) - Avance Clinical,作为一家屡获殊荣的澳大利亚和北美市场领先的生物技术CRO公司，已经与SCRIP讨论了他们对美国生物技术行业的积极前景，这是在J.P.摩根医疗保健大会和生物技术展示会之后。[阅读全文]

Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen

Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen接受了SCRIP Intelligence的采访，谈到了美国当前的生物技术金融和药物开发环境以及增长迹象。

Lungershausen指出，与前一年相比，市场情绪出现了积极的变化，一些公司甚至在会议期间宣布了其A轮融资。然而，她强调，投资者仍然保持谨慎，对投资决策表现出低风险偏好。

Lungershausen 在接受SCRIP采访时表示：“我们目前正在看到美国资金方面的绿色新苗，但我认为前面的道路依然艰难。投资者确实非常谨慎地选择投资的方向，相对来说，并没有高风险的食欲。”

Avance Clinical团队在J.P.摩根医疗保健大会和生物技术展上与行业领导者进行了交流，分享了生物技术资金不断变化的格局，AI领域的战略合作伙伴关系，以及肿瘤学研究设计的突破性发展的见解。

采访还涉及人工智能，Lungershausen表示，Avance制定了一个创新和技术团队，专门研究如何最好地支持客户以尽快获得他们在试验中所需的数据。

Avance Clinical公司的CEO表示，他们正在与开发人工智能的公司合作，评估是否将人工智能引入公司内部，并向客户提供该服务。他们还希望与这些公司合作，帮助他们了解市场需要什么。

根据采访，“Avance的CEO表示，在JPM的许多生物制药公司中，澳大利亚也位于“高度关注”的议程上，因为时间就是金钱。

“这一点反复出现，快速启动并拥有得到美国食品药品监督管理局和其他监管机构接受的高质量数据的能力非常重要，”她解释道。

虽然澳大利亚为生物制药客户提供了43.5%的临床试验成本折扣，让客户“资金更长时间”，但还有汇率优势。

重要的是，赞助商在澳大利亚启动试验时，也不需要拥有自己国家的主动IND。Lungershausen表示，这是“最大的优势”，并且可以实现，因为澳大利亚拥有简化和高效的监管流程。”

根据采访，她说“在总体上资金环境紧张的情况下，强调…生物技术公司需要找到合适的合作伙伴”是非常重要的。

SCRIP Intelligence指出，Avance Clinical在JPM和Biotech Showcase上展示了市场研究领导者Frost & Sullivan对生物技术行业以及面临的挑战，特别是寻找合适的CRO（见此处的报告）的新分析。

该分析揭示了 60%以上的美国生物技术公司面临的重要障碍，即寻找适合的CRO合作伙伴，以推动其药物开发项目前进。

SCRIP Intelligence表示Lungershausen认为Avance Clinical“处于理想位置，能够利用澳大利亚在早期试验中的优势，并且“可以快速启动，然后迅速回到美国”。

“他们正在寻找一个可以无缝帮助他们过渡的合作伙伴，这非常令人兴奋，”她说。

该全面报告强调了生物技术公司越来越倾向于与中等规模的、敏捷且响应迅速的CRO合作，这些CRO具有快速推进高质量临床项目的经验证明。研究结果表明，大型跨国CRO可能被认为不够敏捷，无法适应生物技术需求的快速发展。

分析的关键见解包括:

1. 合作伙伴选择中的挑战：分析显示，60%至65%的美国生物技术公司在确定能够在药物开发计划的每个阶段都提供服务的合适规模的CRO合作伙伴方面遇到了挑战。

2. 对大型跨国CRO的看法：生物技术公司普遍认为，大型跨国CRO可能对生物技术行业的动态要求不够响应迅速、适应性不足。

3. 生物技术资金下降：报告强调了生物技术公司面临的挑战，包括生物技术资金的下降、药物开发复杂度增加、FDA审查流程的演变以及由于患者招募速度缓慢而导致的昂贵的延迟。

4. 与多个CRO的接触：超过50%的生物技术公司在临床项目中与多个CRO合作，这导致成本增加、延迟和知识和数据传输方面的挑战。

更多信息：

- 了解 GlobalReady 模式 这里 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com

媒体联系方式：

Avance Clinical

Kate Thompson

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关于Avance Clinical

Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司，他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com

Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。

临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策，让我们可以更经济，精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助，同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本，灵活多变，经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可，包括美国FDA以及欧洲EMA。

技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富，有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta 和 Medrio都是我们的系统长期供应商。

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