香港贸发局香港国际钻石、宝石及珍珠展今天亚博馆揭幕



第 10 届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天揭幕，一连五天（ 2 月 27 日至 3 月 2 日）在亚博馆举行，展示顶级珠宝原材料

第 40 届香港国际珠宝展将于后天开始，由 2 月 29 至 3 月 4 日在湾仔会展举行，呈献珠宝杰作及匠心工艺

研讨会引领创新发展，探讨AI及数位化技术 香港, 2024年2月27日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局（香港贸发局）主办的第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展今天盛大揭幕，匯聚各式钻石、宝石及珍珠原材料。今天下午举行的开幕典礼，邀请了商务及经济发展局署理局长陈百里博士担任主礼嘉宾。专门展示珠宝首饰成品的第40届香港国际珠宝展则于后天起假香港会议展览中心隆重举行。 香港贸发局副总裁张淑芬表示：「珠宝双展是自疫情以来，首次回復『两展两地』形式进行。两项展览共吸引来自44个国家及地区、超过4,000家参展商参与，组成全球顶尖的珠宝商贸平台。超过六成展商来自香港以外地区，可见珠宝双展国际地位举足轻重。」 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成指出：「很高兴香港国际钻石、宝石及珍珠展重回亚洲国际博览馆举行，适逢今年是第10届，与第40届香港国际珠宝展一起以『共建辉煌传奇』为主题，与展商及买家一同迈进难忘里程碑。」 国际钻石、宝石及珍珠展呈献三大高端产品区 香港国际钻石、宝石及珍珠展包括三大高端产品区—「美钻精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰宝」（Treasures of Nature）及「海洋瑰宝」（Treasures of Ocean），展示各地顶级白钻、彩钻、高端的宝石及稀有珍珠等珠宝原材料，包括Color Diamond Trading Co（展位：AWE 5-G06）带来重1.03卡的稀有橙色天然彩钻，色泽亮丽夺目；Selective Gem House（展位：AWE 8-D39）带来产自墨西哥、超过30卡的火蛋白石，火彩独一无二；以及HYT International HK Limited（展位：AWE 5-A33）带来7.59卡、具有GRS 及Gübelin认证的哥伦比亚祖母绿宝石。中国内地方面，再度参与的浙江省诸暨市带来淡水珠，新增的河南馆则由副省长带团参展。一直备受注目的日本馆亦继续带来各式各样的珍珠、钻石、珊瑚及宝石。 珠宝展后天登场 匯聚稀有瑰宝及文创首饰 第40届香港国际珠宝展将于后天（2月29日）起一连五天在湾仔会展举行，焦点展区「珠宝精粹廊」（Hall of Extraordinary）网罗78家环球展商，展示摄人的钻石、宝石、翡翠及珍珠首饰杰作。当中香港展商新世界海达（展位：CEC GH-D06）将展示产自巴西、镶有约110卡稀有宝石帕拉依巴的首饰套装，包括颈鍊、耳环及戒指，总值超过1,500万港元，其色泽湛蓝绚丽，世间罕有。安东公司（展位：CEC GH-C02）亦带来总超过2,000万港元的翡翠套装，当中缅甸天然翡翠双行珠配钻石颈链，玉珠每粒都浑圆润泽，种质上乘，最大颗翡翠玉珠直径约12毫米，雍容华贵。 今年展会有不少具有文化特色的创意设计，当中台湾展商良和金银珠宝有限公司（展位：CEC GH-E07）将传统的脸谱造型融入首饰，十分典雅精緻。日本展商Jewelry of Raden & Urushi（展位：CEC 1CON-032）则带来揉合日本传统打结艺术的胸针「Mizuhiki」，且特别用上漆器制作部分纽带，在传统中体现时尚气息。同时，第25届香港珠宝设计比赛唿应珠宝双展的主题「共建辉煌传奇」，以「当代传承」为题，得奖作品的设计都融入香港传统文化元素，包括霓虹夜景、火龙及醒狮等，得奖作品正于会展1E展览厅展出。 珠宝双展活动 探讨多元议题 珠宝双展期间将举行超过30场专题讲座、行业论坛及珠宝匯演等，探讨多样化业界议题: AI设计、创新技术，行业数码转型 香港珠宝首饰业商会有限公司协办 的 《中国珠宝设计路向与 AI 赋能研讨会》 ；以及Trendvision Jewellery + Forecasting来自意大利的创始者Paola De Luca主讲的《AI 艺术智能》，会探讨人工智能对珠宝设计、创作及工艺的影响。

的 ；以及Trendvision Jewellery + Forecasting来自意大利的创始者Paola De Luca主讲的《AI 艺术智能》，会探讨人工智能对珠宝设计、创作及工艺的影响。 龙科科技有限公司董事总经理莫俊文 分享如何利用该公司的专利涂层技术，让珠宝首饰「歷久常新」。

分享如何利用该公司的专利涂层技术，让珠宝首饰「歷久常新」。 珠宝业界资讯科技及ERP专家分享《珠宝业务数位化的新面貌：珠宝企业应用的ERP和数位化技术》。 潮流配搭及市场趋势 LVMH Group 旗下珠宝首饰品牌 FRED 的代表 Valentin Andres 将在买家论坛分析最新的珠宝市场走势。

将在买家论坛分析最新的珠宝市场走势。 The Collection by JLG Limited的创始者Julien-Loïc Garin会分享如何根据性别，个性和日常需要进行珠宝搭配，演译完美饰品。 行业资讯及标准 《直面挑战 — 今日之钻石产业》 讲座会由宝石权威之一的 美国宝石研究院 (GIA) 全球市场发展副总裁 Richard Pesqueira 及研发部副总裁王五一博士 ，分享钻石产业的挑战及解决方案。

讲座会由宝石权威之一的 ，分享钻石产业的挑战及解决方案。 香港宝石学协会、香港检测和认证局及国际珠宝业联盟将会在3月2日的研讨会公佈国际翡翠标准。 数码平台塑造高效展会体验 今年「香港贸发局商贸平台」流动应用程式（HKTDC Marketplace App）及两展官方网站推出崭新功能，买家除了可以进行展前登记，更可以透过应用程式内的新增功能进行身份验证，再凭已认证的电子入场证，即可直接入场，免却现场排队，大大节省轮候时间，提升进场效率。另外，在实体展览期间，买家可透过同一应用程式的「扫码易」（Scan2Match）功能，扫描展商的专属二维码，收藏喜爱的展商，浏览产品讯息，并在展会期间或之后与展商延续线上商谈。 两展今年会继续採用「展览+」（EXHIBITION+）线下及线上融合模式，买家除了可在展会现场採购，亦可于「商对易」（Click2Match）智能商贸配对平台及「贸发网採购」（hktdc.com Sourcing）平台上搜罗产品与服务。买家可由即日起至3月11日，透过「商对易」与展商进行网上洽商。 为方便买家参观两展，大会将安排免费穿梭巴士，接载买家往返亚洲国际博览馆及市区(包括湾仔香港会议展览中心)，详情请参阅展会网站。 图片下载：https://bit.ly/4bOIYht 商务及经济发展局署理局长陈百里博士（前排左四）、香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成（前排右三）、香港贸发局总裁方舜文（前排右四）、香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜（前排左三）及一众嘉宾出席第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展开幕典礼。 香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成致欢迎辞。 香港国际钻石、宝石及珍珠展及香港国际珠宝展共吸引来自44个国家及地区、超过4,000家参展商参与。 香港国际钻石、宝石及珍珠展共分11个展区，包括三大高端产品区—「美钻精粹廊」（Hall of Fine Diamonds）、「自然瑰宝」（Treasures of Nature）及「海洋瑰宝」（Treasures of Ocean），展示各地顶级白钻、彩钻、高端的宝石及稀有珍珠等珠宝原材料。 新设的河南馆由副省长带团参展。 备受瞩目的日本馆展示各式各样的珍珠、钻石、珊瑚及宝石。 Color Diamond Trading Co带来重3.11卡的南非稀有天然浓彩蓝钻石，亮丽夺目。 HYT International HK Limited带来7.59卡、具有GRS 及Gübelin认证的哥伦比亚祖母绿宝石。 展会资料： 香港国际钻石、宝石及珍珠展 展览日期 开放时间 2024年2月27 (星期二) 上午10时30分至下午6时30分 2月28至3月1日 (星期三至五) 上午10时至下午6时30分 3月2日 (星期六) 上午10时至下午5时30分 展览地点 香港大屿山香港国际机场亚洲国际博览馆 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到亚洲国际博览馆东大堂入口（3号展馆对面），或到新闻中心（2楼205会议室）登记 香港国际珠宝展 展览日期 开放时间 2024年2月29日（星期四） 上午10时30分至下午6时30分 3月1日至3日（星期五至日） 上午10时至下午6时30分 3月4日（星期一） 上午10时至下午5时30分 展览地点 湾仔博览道1号香港会议展览中心 记者登记处及新闻中心 新闻界代表请携同名片及记者证到香港会议展览中心展览厅 1D 大堂，或到香港贸发局新闻中心 （香港会议展览中心博览道入口──新翼地下）登记 **基于保安理由，记者须出示工作证及身份证或护照登记，方能办理记者证，持大会发出记者证入场前，保安人员亦会要求出示身份证明文件，以确认身份。请预留足够时间办理记者证及入场。 相关网页

香港国际珠宝展网页：http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

香港国际钻石、宝石及珍珠展网页：http://hkdgp.hktdc.com/tc

两展穿梭巴士安排: https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec

展会活动：https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub

香港贸发局新闻中心：http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询 请联络香港贸发局传讯及公共事务部： 张敏萱 电话：(852) 2584 4137 电邮：jane.mh.cheung@hktdc.org 刘茸 电话：(852) 2584 4472 电邮：clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



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