数字赋能外贸航运-中远海运集团旗下南华物流携手祺鲲科技首创ESG合规标准服务线上化

香港, 2024年2月27日 - (亚太商讯) - 据海关统计，2023年我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，外贸企业数量创历史新高，达到64.5万家，我国进出口整体保持增长，继续向好发展。然而，随着全球ESG相关监管的不断增多，对外贸企业提出了更严苛的出口合规要求，企业面对这些复杂的法规无所适从，不知该如何下手。同时，目前行业内也缺少标准化且具有针对性的ESG合规服务渠道，能够快速解决企业面临的问题。

COSCO SHIPPING

海运作为国际货物运输的主渠道，承担了中国约90%的对外贸易运输量。世界500强中国远洋海运集团（COSCO SHIPPING）是综合运力及规模世界排名第一的国有航运企业，经营船队1300多艘，拥有50多个码头，航线覆盖160个国家1500多个港口。在这一背景下，集团为帮助外贸企业解决出口ESG合规难题，2月22日，中国远洋海运集团旗下南华物流与上海祺鲲信息科技有限公司（下称“祺鲲科技”）在位于上海外滩的海关大楼签署合作协议，从即日起共同为外贸企业提供快速便捷的出口ESG合规标准化服务，助力企业以低成本、高效率、高确定性实现出口合规。

上海外滩海关大楼

中远海运特种运输股份有限公司副总经理、南华物流董事长顾卫东，中远海运物流供应链有限公司上海分公司副总经理章炜，南华物流总经理刘毅、董事及副总经理孟大观，祺鲲科技CEO朱绍康，国家开发投资集团中投咨询副总经理陈超，德勤中国气候变化与可持续发展事业群总监李健共同出席签约仪式。南华物流是中远海运集团旗下中远海运特种运输股份有限公司和中远海运物流供应链有限公司合资的国际物流供应链服务公司。

刘毅（左）朱绍康（右）签约合影

中远海运方面指出，我们愿意发挥央企带头作用，积极推动航运贸易便利化。借助集团丰富的客户资源、出口企业服务经验，以及祺鲲科技在科技系统和智能化解决方案方面的专长，我们将通过智能化终端深入到二级货代市场，提供简化ESG合规流程的快捷通道，为我国外贸企业共同提供标准化的合规服务，有效解决企业出口成本高以及效率低等难题。

领导发言

祺鲲科技一直走在ESG合规服务的前沿，在“走出去”导航网的支持下，联合地方政府和企业服务机构，在外贸出口及跨国供应链集聚地设立线下服务中心，已帮助化工、纺织、汽车等行业的数百家供应链企业实现了出口ESG合规。此次与中远海运的合作，是祺鲲科技拓展ESG合规线上服务的重要举措，依托技术手段将复杂的ESG合规路径通过线上标准化产品和自动化技术变得简单高效，为航运业提供便捷有效的出口合规解决方案。

中远海运方面表示，未来将在祺鲲科技的支持下，发挥口岸网络优势、稳定航运物流供应链服务，提升跨国供应链的效率和透明度，以标准化服务降低客户出口成本，使其实现高效合规出海。

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