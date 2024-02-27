富通保险推出「守护家倍198」危疾保 特设市场最早[1]可投保的「孕期保宝」计划 助客户为自己和挚爱缔造无忧生活



香港, 2024年2月27日 - (亚太商讯) - 富通保险有限公司(「富通保险」) 了解客户时刻守护自己和家人、尤其关注子女健康的需要，诚意推出「守护家倍198」危疾保障计划* (「计划」) 及市场最早[1]可投保的「守护家倍198」危疾保障计划 – 孕期保宝 (「孕期保宝计划」)，计划涵盖多项领先市场的保障项目，包括提供市场最多[1]疾病覆盖保障、市场首创[1]特殊学习需要关爱保障、市场首创[1]新生儿深切治疗现金津贴及分娩身故保费豁免保障等，让客户及其家人可全然无忧，成就精彩人生。 富通保险首席产品总监关佩妍表示：「富通保险明白不幸罹患严重疾病时，对病人及其家庭均会带来沉重打击和负担，因此我们以匠心理念设计出『守护家倍198』危疾保障计划，为客户提供能惠及家人而且更周全的保障，成为客户及其挚爱强大的健康后盾。」 关佩妍强调: 「计划保障达198种疾病[2]，为市场最多[1]，兼备严重都市疾病无限次增值保障；除了身体健康，精神健康亦是我们一大关注的重点，因此我们特设特殊学习需要关爱保障及额外精神科门诊保障，为受保人提供多方面支持，保障他们身心健康；我们更提供市场最早[1]可投保的「守护家倍198」危疾保障计划 - 『孕期保宝计划』，准父母可以未雨绸缪提早为即将出生的宝宝投保，一家倍添安心。」 计划现提供限时首年保费回赠优惠，并设有多种保费缴付期选择，而选择10年缴付年期之保单更可以选择分1、3或5年预缴保费，客户可以更相宜的成本完成保费供款。 此外，计划提供保证现金价值，再加上终期红利（如有），让客户获得保障的同时，兼享潜在财富增值机会；更最早可于第20[3]个保单周年日达至保证保本效益，较同类型产品优胜。 「守护家倍198」危疾保障计划之五大优势 1. 保障市场最多[1]达198种疾病 (加强对未知及罕有疾病的保障)[2]：计划涵盖198种不同严重程度的疾病，其中包括深切治疗住院连手术(5日)，若受保人连续入住深切治疗部5日或以上，及于该住院期间进行需全身麻醉的手术，即可获严重程度3之危疾赔偿。此新增危疾下进行需全身麻醉的手术之定义为市场首创[1]，相比起市场同类危疾产品只接受指定复杂手术较容易令客户明白其保障范围，亦提供更多弹性。 2. 子女及配偶延伸保障及保费豁免保障，一家人全然无忧：计划为受保人配偶及子女提供延伸保障[4]，更毋须个别核保。若受保人的合法配偶于65岁前确诊指定受保障状况，当中包括脑退化症及严重帕金逊症，或其子女于18岁前确诊指定受保障状况包括深切治疗住院连手术(5日)或因疾病及/或受伤导致智力缺陷等，均可获额外支付最高50,000美元赔偿。此外，计划更特设三项保费豁免保障[5]，包括家长/监护人身故及配偶意外身故保费豁免保障，以及危疾保费豁免保障，于突如其来之状况下，亦不影响自己及家人的保障。 3. 为严重都市疾病提供持续保障：计划设有「严重都市疾病额外保障」[6]及「严重都市疾病无限次增值保障」[6]，即使受保人多次罹患癌症、中风或严重心脏病发作，都可享有持续保障至85岁。 4. 额外精神科门诊保障及特殊学习需要关爱保障，关注受保人的身心健康：若受保人于6岁后被确诊注意力不足过动症、妥瑞症及/或市场首创[1]因特殊学习需要入读指定特殊学校并就读至少1个学年，此计划将额外提供高达12,500美元的「特殊学习需要关爱保障」，以支持孩子成长所需，帮助他们未来发挥所长。此外，「额外精神科门诊保障」更覆盖常见之重度抑郁症、强迫症及焦虑症，受保人每次接受心理学家或精神科医生面诊，均可获额外现金援助。 5. 理赔后还原高达100%保额[7]：计划特设保障还原利益，受保人不用担心因曾经索偿严重程度1和2之危疾及 / 或儿童疾病而减少日后的危疾保障。 「守护家倍198」危疾保障计划 – 孕期保宝之两大亮点 1. 市场最早[1]可投保危疾保障计划：准妈妈最早可于怀孕期满18周后为将出生之宝宝投保「孕期保宝计划」，宝宝出生后随即成为保单的受保人，享有计划所提供的周全保障。假如准妈妈在怀孕期间不幸流产、胎儿死亡、终止怀孕或与腹中胎儿同时身故，计划会赔付已缴付保费总额的105%的孕期宝宝关爱保障。 2. 市场首创[1]初生宝宝额外保障：包括 (1) 「新生儿深切治疗现金津贴」：若宝宝于孕期满37周后出生及于出生后28日内需要入住新生儿深切治疗部连续5日或以上，期间需要接受维生支持或机械换气，计划将根据保额支付最多7日的赔偿；以及 (2) 「分娩身故保费豁免保障」：若准妈妈不幸于宝宝出生后42天内因怀孕或分娩之原因而身故，孕期保宝计划的未来保费将获全数豁免，而宝宝可继续获得基本计划的保障。 为鼓励客户及早为自己及家人筹划健康人生，客户于推广期内成功投保「守护家倍198」或「孕期保宝计划」，更有机会获得高达4个月的首年保费回赠优惠[8]。 注： *「守护家倍198」危疾保包括「守护家倍198」危疾保障计划及「守护家倍198」危疾保障计划 – 孕期保宝。 [1]. 「市场最多」、「市场最早」及「市场首创」之项目为比较香港人寿市场同类主要危疾保障产品后所得出之结果，特殊学习需要关爱保障中，因特殊学习需要入读特殊学校并就读至少1个学年为市场首创，截至2024年2月26日。 [2]. 有关计划之受保疾病范围，请参阅ꠗ有关计划受保疾病赔偿一览表。 [3]. 保证保本效益受限于保费缴付年期及指定情况。有关详情，请参阅产品小册子及保单条款。 [4]. 受保人必须同为保单持有人。 [5]. 无论就任何属严重程度1之危疾或儿童疾病是否有已付或应付的生存赔偿，投保人仍需缴交全数保费，而保费亦不会获任何扣减直至以下情况最早发生者：获赔付 (i)严重程度2或3之危疾的应付生存赔偿；或(ii) 配偶意外身故保费豁免保障 (如适用)；或(iii) 家长 / 监护人身故保费豁免保障 (如适用)；或(iv) 分娩身故保费豁免保障 (适用于孕期保宝计划)；则我们将于确诊或身故日期(视乎个别情况而定)起的下一个保单周月日起豁免保单之基本计划日后所有应付的保费，直至该保单终止为止。有关各保费豁免详情，详情请参阅保单条款。 [6]. 严重都市疾病额外保障的原有保障为6次，可就3次癌症及3次中风或严重心脏病发作每次赔付100%保额。此保障于确诊首次属严重程度3之危疾后直至受保人年届85岁的保单周年日有效。严重都市疾病额外保障需符合相关的等候期，有关等候期及保障详情，请参阅保单条款。于受保人年届85岁的保单周年日前，每当严重都市疾病额外保障已赔付达6次或其倍数，将启动严重都市疾病无限次增值保障为严重都市疾病额外保障增值，每次增值之保障可再度为及后3次癌症及3次中风或严重心脏病发作每次赔付100%保额，增值次数不限。 [7]. 如严重程度3之危疾的确诊日期或受保人身故日期发生于受保人年届70岁的保单周年日前，保障还原利益将会连同严重程度3之危疾生存赔偿或身故赔偿一并支付并只限一次（总额高达保额的100%）。保障还原利益相等于已付或应付之严重程度1及2之危疾及儿童疾病之生存赔偿累积总额（最高为保额的100%），惟该等疾病的确诊日期与严重程度3之危疾的确诊日期或受保人身故日期须相隔最少一年。 [8]. 投保申请书递交日期由2024年2月26日至2024年3月28日（包括首尾两天），最后批核日期为2024年5月31日，详情请参阅产品优惠宣传单张。 重要提示： -- 本新闻稿乃资料摘要，仅供参考之用。详情请参阅有关产品小册子、宣传单张及保单文件。有关富通保险「守护家倍198」危疾保详情，均以保单合约之条款及细则作准。 -- 本新闻稿的产品资料不包含「守护家倍198」危疾保的完整条款，有关完整条款载于保单文件中。上述「守护家倍198」危疾保作为独立保单而无须捆绑式地与其他种类的保险产品一并购买。敬请务须参阅有关「守护家倍198」危疾保之主要产品推销刊物、保单条款及由阁下的持牌保险中介人所陈述之说明文件以全面了解关于以上定义、收费、产品特点、不保事项及赔偿给付条件等之详情及完整条款及细则。 -- 有关「守护家倍198」危疾保产品小册子，请浏览 : https://www.ftlife.com.hk/pdf/sc/famcare-198-critical-illness-protector-brochure.pdf -- 如欲查询，欢迎致电富通保险客户服务热线：+852 2866 8898。 -- 本新闻稿只适宜于香港分发，不应被诠释为在香港以外地区提供富通保险的任何产品，或就其作出要约或招揽。如在香港境外之任何司法管辖区的法律下提供或出售或游说购买任何富通保险的产品属违法，富通保险在此声明无意在该司法管辖区提供或出售或游说购买该产品。 关于富通保险有限公司 富通保险有限公司（于百慕达注册成立之有限公司）（「富通保险」）为新创建集团有限公司（香港股份代号：659）之全资附属公司。服务香港逾三十年，富通保险透过与集团多元业务协同，致力成为客户的人生规划师，提供全面的生活和终身保障方案，从创富传承、健康养生到优质生活，照顾个人和家庭不同人生阶段的需要。凭借集团的雄厚财务实力及先进数码科技，富通保险矢志成为粤港澳大湾区领先的保险公司，创造超越保险以外的共享价值，迈向可持续发展的未来。 传媒联络 富通保险有限公司 品牌发展及传讯部 邝淑仪 (Suki Kwong) +852 2591 8504 suki.kwong@ftlife.com.hk



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