基本面延续向好 燕之屋长期投资价值凸显



香港, 2024年2月23日 - (亚太商讯) - 在大消费行业的各个细分板块中，与老百姓吃喝密切相关的食品饮料板块，向来牛股辈出，备受价值投资者的青睐。然而，受经济增速放缓、有效需求不足等因素拖累，反映板块整体走势的食品ETF（515710）自去年8月以来持续走低，截至2024年1月31日收盘，月度跌幅达10.32%，6个月累计下跌24.51%。 不过，近半年，板块整体下调之际，仍有个别消费细分赛道龙头股展现了较强的韧性，配置价值凸显，比如去年12月份上市的燕之屋（01497.HK）。开年首月，燕之屋收报9.80港元，上涨8.89%，大幅跑赢大盘及板块整体表现。 贝塔行情下能有如此坚挺表现，燕之屋究竟有何特别之处？ 持续、有质增长 仔细观察会发现，虽然消费行业属于同质化严重的行业，但也是容易形成寡头格局的行业之一，如白酒行业的贵州茅台、奶制品行业的伊利和蒙牛、饮用水行业的农夫山泉等。这些企业无疑都是在发展的过程中，建立了自身独有的差异化竞争优势，进而在行业竞争中脱颖而出，并实现强者恒强。 在成立初期，燕之屋从产品维度的差异化入手，通过创新推出碗燕等产品，抓住即食燕窝市场的空白，在传统燕窝市场中开辟了一条全新的发展赛道，实现了业务的快速发展。 以其代表性系列碗燕为例，依托产品维度的差异化，碗燕在推出之后迅速出圈，并在之后的十多年里持续为燕之屋贡献巨额业绩增量。公开数据显示，2020年至2022年间，该系列的产品收入从人民币5.59亿元增至人民币6.73亿元，2023年前5个月，其贡献收入占比依然高达36.2%。 发展至今，燕之屋已形成丰富的产品类别，涵盖纯燕窝产品、燕窝+产品以及+燕窝产品共计200多个SKU，可全面满足消费者的不同需求。与此同时，燕之屋在全国范围内持续完善渠道布局，构建了覆盖线上及线下的销售网络，在打响品牌知名度的同时增强产品的可得性，强化其竞争优势。按零售额计，燕之屋已连续多年蝉联中国最大的燕窝产品公司，2022年占据中国溯源燕窝14.0%的市场份额。 与此同时，燕之屋的业绩表现也一路走高。2020年至2022年，公司的收入从依然从人民币13.01亿元增加至人民币17.30亿元，复合年增长率为15.3%；经调整净利润由人民币1.24亿元增加至人民币2.11亿元，复合年增长率为30.6%。这意味着燕之屋在整个疫情周期均实现了持续增长，折射其强大的经营韧性。2023年前5个月，公司收入为人民币7.83亿元，同比增长12.3%；经调整净利润为人民币1.14亿元，同比增加32.3%，继续保持良好增长态势。 再看燕之屋的盈利能力。毛利率方面，2020年、2021年、2022年、2022年及2023年前5个月， 燕之屋的毛利率分别为42.7%、48.2%、50.8%、51.6%及51.9%。超过50%的整体毛利率反映了公司过硬的盈利能力，同时不断上升的毛利率水准也证明了公司的盈利能力持续增强。 净利润率方面，2020年、2021年、2022年、2022年及2023年前5个月， 燕之屋的净利率分别为9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%，同样保持着上升趋势，且表现超过同行估计5.0%至9.0%的行业平均盈利水平。 综上可见，燕之屋丰富的产品矩阵、良好的业绩表现、持续提升的盈利能力，是其股价坚挺的关键因素之一。 长期增长动力如何？ 股价更多是对预期的反映，对于投资者而言，公司的当下经营表现重要，但未来的增长潜力更为重要。支撑燕之屋股价坚挺的另一重要因素，还有市场对其未来增长的预期。 首先，从行业方面看，大的消费环境上，随着稳增长政策效果持续释放，中国消费需求有望逐步修复。国泰君安研报指出，2024年消费行业大概率呈现稳步复苏态势，估值处历史底部区间、运营效率持续改善、成长逻辑清晰的行业龙头站在中长期维度仍然具备投资价值。 再看燕之屋所处的行业。中国是全球最大的燕窝市场，随着生活水平以及对健康的意识不断提高，中国燕窝市场持续增长。据弗若斯特沙利文报告统计，按零售额计，2017年至2022年间，中国燕窝产业的市场规模由人民币129亿元增至人民币430亿元，复合年增长率为27.2%。预期到2027年，该市场规模将进一步增至人民币921亿元，2022年至2027年的复合年增长率将为16.5%。此外，燕窝市场产品组合也在不断更新，纯燕窝对市场的贡献预计将逐渐减少，燕窝+/+燕窝产品的市场份额将会增加。 从行业这一维度看，中国燕窝市场仍将具有较大增长空间，为其中的企业提供发展机遇，作为其中的头部品牌，燕之屋将充分受益于此，助力其业绩实现可持续的内生增长。 其次，从燕之屋自身的业务布局来看，公司近年来在专注纯燕窝产品的同时，积极发展「燕窝+」产品及「+燕窝」产品，拓展业务的广度与深度。财务数据显示，2020-2022年间，公司的「燕窝+」产品及「+燕窝」产品收入从人民币4,305.1万元，大幅增加至人民币7,310.3万元，复合年增速达30.3%。此外，两大产品系列对收入的贡献也从2020年的3.3%，增至2023年前5个月的4.8%，印证了公司在打造多元增长曲线方面已逐渐显现成效。 值得一提的是，燕之屋于近期发布公告，建议采纳H股激励计划，以增强公司凝聚力，促进其实现长期可持续发展。分析人士认为，此次股权激励和燕之屋业绩挂钩，有助于其激发内生动力，提高核心员工忠诚度的同时增强核心员工干劲，对公司未来发展有利。 另外，近日，由燕之屋牵头起草的《燕窝制品》行业标准正式发布。该标准是自2014年燕之屋牵头起草并推出国内第一个燕窝行业标准《燕窝质量等级》之后，发布的又一项燕窝行业标准。西南证券发布最新研报，给予燕之屋「买入」评级 目标价11.67港元，较目前市价约有20%左右的上行空间。 1月24日，中国人民银行行长潘功胜表示在国新办举行的新闻发布会上，表示将强化货币政策工具跨周期和逆周期的调节，为经济增长和物价的稳定营造良好的货币金融环境。东兴证券认为，这一表态有望增强市场对于物价中枢增长正常化、需求逐渐回暖的预期，有助于推动食品饮料企业盈利改善。 今年以来，境内企业境外上市备案效率明显提升，激发内地企业赴港上市积极性。整个1月份，已有多达19家企业先后递交了港股上市申请，其中，蜜雪冰城、古茗、小菜园都属于吃喝相关的消费企业。燕之屋围绕着产品、渠道等核心竞争要素，不断强化其自身优势，使其在行业的周期波动中良性增长，并拔得燕窝企业上市的头筹。未来，在燕窝产品市场长期向好的背景下，具备扎实基本面的燕之屋也有望引领消费板块新一轮的复苏，以稳健业绩增长带动估值长期提升。



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