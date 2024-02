Wednesday, 21 February 2024, 19:02 HKT/SGT Share:

来源 Champion REIT 冠君产业信托公布2023年度全年业绩 - 朗豪坊商场的租户销售额大幅增加 50.5%,高于市场平均水平

- 办公室租赁市场仍充满挑战

- 朗豪坊办公楼取得绿建环评既有建筑铂金级认证

香港, 2024年2月21日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托(股份代号:2778)公布2023年度全年业绩。 业绩摘要 2023财政年度 2022财政年度 变动 租金收益总额 (百万港元) 2,312 2,359 -2.0% 物业收益净额(百万港元) 1,946 2,031 -4.2% 可分派收入(百万港元) 1,122 1,298 -13.6% 每基金单位分派(港元) 0.1683 0.1954 -13.9% 于2023年 12月31日 于2022年 12月31日 变动 物业组合总值(百万港元) 62,950 63,555 -1.0% 每基金单位资产净值(港元) 7.72 7.91 -2.4% 资产负债比率 22.8% 22.5% +0.3 pp 概览 2023年全面通关后,旅客重临推动香港零售市道复苏。虽然整体旅游业和消费需求仍不及疫前水平,但人流和租户销售回升令本信托的零售租金收益录得满意增长。然而,由于租户继续以控制成本为优先考虑,香港写字楼租赁活动持续低迷。本信托的租金收益温和下跌2.0% 至23.12亿港元,物业收益净额则下跌4.2%至19.46亿港元。高息环境令现金融资成本于期内增加41.3%至5.90亿港元,可分派收入下跌 13.6% 至11.22亿港元,而每基金单位分派(「每基金单位分派」)则减少13.9%至0.1683港元。 花园道三号 虽然洽租查询在全面通关后有所增加,但2023年中环写字楼市场的整体租赁动力仍然不足。尽管市场充满挑战,花园道三号的出租率于2023年12月31日仍能保持稳定于82.8%。租金收益因续租租金下跌而减至12.22亿港元(2022年:13.46亿港元)。为了提升物业设施,我们完成升降机系统全面优化工程以提高效率,亦安装了新的电动车充电站以配合本地与日俱增的电动车数量。 朗豪坊办公楼 年内,续见医疗和美容行业于朗豪坊办公楼开展新业务。于2023年12月31日,朗豪坊办公楼的出租率保持在93.3%的稳定水平。于2023年12月31日,生活时尚行业租户仍是该物业的主要租户,占租户组合74%。租金收益下跌3.7%至3.50亿港元(2022年:3.63亿港元)。 朗豪坊商场 2023年,香港零售销售总额上升16.2%,显示整体零售市道在疫后的复苏步伐令人满意。朗豪坊商场的租户销售额亦大幅增加50.5%,高于市场平均水平,主要受惠于全面通关后美容行业的强劲复苏。商场租金收益上升13.9%至7.40亿港元(2022年:6.50亿港元)。受租户更替影响,商场于2023年12月31日的出租率为98.6%。 分派 本信托期内可分派收入下跌13.6% 至11.22亿港元(2022年:12.98亿港元),而每基金单位分派则减少13.9%至0.1683港元(2022年:0.1954港元)。按2023年12月29日的基金单位收市价2.45港元计算,相当于年度分派率6.9%。 资产值 截至2023年12月31 日,本信托旗下物业组合的估值为629亿港元,较2022年12月31日的636亿港元减少1.0%。 可持续发展 我们在气候抗御力、持份者参与和社区福祉方面所推行的各项举措,有助营造一个具共融性的工作环境。朗豪坊办公楼取得绿建环评既有建筑铂金级认证,是我们迈向2030年绿色建筑目标的又一成就。年内,我们举办了首届ESG论坛,以及鼓励租户参加以节能减废为目标的「绿『惜』环保挑战」。通过举办「厨余到农场到餐桌」计划、圣诞社企市集及旗舰活动「乐‧心」古典音乐会,我们致力向员工、租户和音乐爱好者推广均衡而可持续的生活方式。 展望 受地缘政治紧张及部分地区爆发战争所影响,2024年全球经济充斥不明朗因素,但通胀放缓及减息预期或可纾缓商用物业的估值和利息开支压力。至于本地零售市场,继2023年稳健复苏后,本地货币强劲或窒碍今年的增长。在充满挑战的市况下,我们会继续致力优化物业组合的租金收益及管理风险。 图一、(左) 行政总裁侯迅女士 (左) 及投资及投资者关系总监陆嘉萍女士 (右) 图二、行政总裁侯迅女士 有关冠君产业信托(股份代号:2778) 冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业,并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane,总楼面面积约300 万平方呎,让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。 网站:www.championreit.com



