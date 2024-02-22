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Wednesday, 21 February 2024, 19:02 HKT/SGT
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来源 Champion REIT
冠君产业信托公布2023年度全年业绩
- 朗豪坊商场的租户销售额大幅增加 50.5%，高于市场平均水平
- 办公室租赁市场仍充满挑战
- 朗豪坊办公楼取得绿建环评既有建筑铂金级认证

香港, 2024年2月21日 - (亚太商讯) - 持有花园道三号及朗豪坊物业的冠君产业信托（股份代号：2778）公布2023年度全年业绩。

业绩摘要

 

2023财政年度

2022财政年度

变动

租金收益总额 （百万港元）

2,312

2,359

-2.0%

物业收益净额（百万港元）

1,946

2,031

-4.2%

可分派收入（百万港元）

1,122

1,298

-13.6%

每基金单位分派（港元）

0.1683

0.1954

-13.9%

 

 

于2023年

12月31日

于2022年

12月31日

变动

物业组合总值（百万港元）

62,950

63,555

-1.0%

每基金单位资产净值（港元）

7.72  

7.91

-2.4%

资产负债比率

22.8%

22.5%

+0.3 pp

 

概览

2023年全面通关后，旅客重临推动香港零售市道复苏。虽然整体旅游业和消费需求仍不及疫前水平，但人流和租户销售回升令本信托的零售租金收益录得满意增长。然而，由于租户继续以控制成本为优先考虑，香港写字楼租赁活动持续低迷。本信托的租金收益温和下跌2.0% 至23.12亿港元，物业收益净额则下跌4.2%至19.46亿港元。高息环境令现金融资成本于期内增加41.3%至5.90亿港元，可分派收入下跌 13.6% 至11.22亿港元，而每基金单位分派（「每基金单位分派」）则减少13.9%至0.1683港元。

花园道三号

虽然洽租查询在全面通关后有所增加，但2023年中环写字楼市场的整体租赁动力仍然不足。尽管市场充满挑战，花园道三号的出租率于2023年12月31日仍能保持稳定于82.8%。租金收益因续租租金下跌而减至12.22亿港元（2022年：13.46亿港元）。为了提升物业设施，我们完成升降机系统全面优化工程以提高效率，亦安装了新的电动车充电站以配合本地与日俱增的电动车数量。

朗豪坊办公楼

年内，续见医疗和美容行业于朗豪坊办公楼开展新业务。于2023年12月31日，朗豪坊办公楼的出租率保持在93.3%的稳定水平。于2023年12月31日，生活时尚行业租户仍是该物业的主要租户，占租户组合74%。租金收益下跌3.7%至3.50亿港元（2022年：3.63亿港元）。

朗豪坊商场

2023年，香港零售销售总额上升16.2%，显示整体零售市道在疫后的复苏步伐令人满意。朗豪坊商场的租户销售额亦大幅增加50.5%，高于市场平均水平，主要受惠于全面通关后美容行业的强劲复苏。商场租金收益上升13.9%至7.40亿港元（2022年：6.50亿港元）。受租户更替影响，商场于2023年12月31日的出租率为98.6%。

分派

本信托期内可分派收入下跌13.6% 至11.22亿港元（2022年：12.98亿港元），而每基金单位分派则减少13.9%至0.1683港元（2022年：0.1954港元）。按2023年12月29日的基金单位收市价2.45港元计算，相当于年度分派率6.9%。

资产值

截至2023年12月31 日，本信托旗下物业组合的估值为629亿港元，较2022年12月31日的636亿港元减少1.0%。

可持续发展

我们在气候抗御力、持份者参与和社区福祉方面所推行的各项举措，有助营造一个具共融性的工作环境。朗豪坊办公楼取得绿建环评既有建筑铂金级认证，是我们迈向2030年绿色建筑目标的又一成就。年内，我们举办了首届ESG论坛，以及鼓励租户参加以节能减废为目标的「绿『惜』环保挑战」。通过举办「厨余到农场到餐桌」计划、圣诞社企市集及旗舰活动「乐‧心」古典音乐会，我们致力向员工、租户和音乐爱好者推广均衡而可持续的生活方式。

展望

受地缘政治紧张及部分地区爆发战争所影响，2024年全球经济充斥不明朗因素，但通胀放缓及减息预期或可纾缓商用物业的估值和利息开支压力。至于本地零售市场，继2023年稳健复苏后，本地货币强劲或窒碍今年的增长。在充满挑战的市况下，我们会继续致力优化物业组合的租金收益及管理风险。

图一、(左) 行政总裁侯迅女士 (左) 及投资及投资者关系总监陆嘉萍女士 (右)
图二、行政总裁侯迅女士

有关冠君产业信托（股份代号：2778）

冠君产业信托拥有及投资提供租金收入的写字楼及零售物业。信托主要投资位于优越地点的甲级商用物业。现时拥有花园道三号及朗豪坊两幢位于香港的地标性物业，并以合资股权形式拥有位于伦敦市中心的 66 Shoe Lane，总楼面面积约300 万平方呎，让投资者可直接投资于优质甲级写字楼及零售物业。

网站：www.championreit.com

 



话题 Press release summary

部门 Real Estate & REIT
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