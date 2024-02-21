太美医疗科技拟赴港上市：客户高粘性 差异化解决方案优势显著

香港, 2024年2月21日 - (亚太商讯) - 随着人们生活水平的提高和医疗需求的增加，中国创新药及医疗器械行业蓬勃发展，创新成为生命科学奔腾向前的关键动力。为进一步加快业务布局，提升市场知名度和综合竞争力，浙江太美医疗科技股份有限公司（“太美医疗科技”或“公司”）于1月29日递交了港股A1招股书，摩根士丹利、中金公司为联席保荐人。

业务方向上，太美医疗科技主要为生命科学行业的产业链各方设计并提供专业的软件及数字化服务。根据灼识咨询的资料，以2022年的收入计算，公司是中国生命科学研发和营销领域最大的数字化解决方案供应商。

市场空间扩容可期 强大解决方案打破行业瓶颈

在机遇无限、挑战不断的生命科学领域，中国创新药及医疗器械行业近年来正全力锚定升级新航道，奋楫扬帆，破浪前行。

一方面，市场需求持续增长。根据灼识咨询的资料，中国生命科学公司的研发投入于2022年达到人民币2,393亿元，为2018年的两倍以上，中国生命科学公司的营销开支亦从2018年的人民币5,814亿元增加到2022年的人民币7,875亿元。同时，中国的注册临床试验数量从2018年的2,265个增长到2022年的3,410个。

另一方面，受行业复杂性和严格监管限制，生命科学研发和营销愈发冗长、低效，成本越来越高昂。为打破困境，制药企业及其他行业利益相关者在合规前提下，积极寻求数字化解决方案，来更高效、更迅速、更智能地进行研发和营销活动。

市场嗅觉敏锐的太美医疗科技，在凭借医药研发软件打下坚实基础后，在中国率先通过持续创新来满足生命科学产业链各方的需求，制定并落实平台战略，有力升级了业务模式。依托深厚的专业知识和丰富的经验，公司构建了一整套完善的生命科学行业解决方案，包括数字化协作平台、云端软件以及数字化服务。

在数字化协作平台方面，太美医疗科技的TrialOS生命科学研发数字化协作平台和PharmaOS生命科学营销数字化协作平台是行业解决方案的基础。平台的底层技术可以在不同软件产品及数字化服务之间实现数据的互联互通，支持创新药、医疗器械研发和营销的高效开展。此外，数字化协作平台还提升了解决方案的功能和质量，从而满足客户不断扩大和多样化的需求。目前，公司正在开发下一代平台，包括为生命科学研发而设计的Trials和为营销而设计的无界。

基于数字化协作平台，太美医疗科技打造了一系列云端软件，适用于不同类型组织和角色且覆盖生命科学研发和营销中的主要场景，以解决行业参与方所面临的挑战、提高工作效率。公司还为客户提供独立影像评估、试验设计及管理、数据采集及分析等相关数字化服务，与云端软件一起构成差异化的行业解决方案。

一站式的生命科学行业解决方案，不仅可以解决生命科学研发和营销场景中的关键流程和瓶颈，显著提高药物研发和营销的效率和质量，降低了运营成本和风险，同时打破了产业链各方之间的障碍，使其能够轻松实现线上合作，彼此互利共赢。

拥有庞大及忠诚的优质客户群 助力长远可持续发展

目前，太美医疗科技建立了一个高质量和忠诚的客户群，包括知名的跨国制药企业及国内行业巨头，还包括新兴的创新制药企业，以及主流的CRO及其他第三方服务供应商。

截至2023年9月30日，太美医疗科技已为1,300多家制药企业及CRO提供服务，覆盖全球前25大制药企业中的21家及中国医药创新100强中的90家。公司还与约700家国家药物临床试验机构建立合作伙伴关系，其中超过80%为三级甲等医院。根据灼识咨询资料，截至2022年，就所服务的申办方数量而言，公司是中国最大的生命科学研发数字化解决方案供应商，从而巩固了行业地位。

一站式解决方案使客户能够集中精力发展和壮大他们的制药业务，并高质高效地满足患者的需求。通过用户友好型数字化协作平台，太美医疗科技的综合性专业产品和服务矩阵为其赢得了客户的信赖，有效增强了客户粘性。截至2022年12月31日，公司拥有221家核心客户，占2022年总收入的81.9%。全面的客户支持下，于2022年，公司在核心客户中实现94.7%的卓越留存率，购买三种或三种以上产品或服务的客户对总收入的贡献率超过77%。

从大环境看，全球医疗产业正步入上行周期，创新药和医疗器械产品的需求迎来新一轮井喷。太美医疗科技持续推进深耕生命科学数字化解决方案基本盘的发展战略，凭借全面的产品矩阵、卓越的技术和数据能力、庞大优质的客户群，有望积极拥抱市场新的机遇，不断打造满足更多客户需求、有市场竞争力的产品和解决方案，进一步提高市场占有率，释放盈利动能，为投资者创造更大的价值。

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