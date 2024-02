Thursday, 22 February 2024, 10:32 HKT/SGT Share:

香港, 2024年2月22日 - (亚太商讯) - 市值曾达470亿美元的WeWork早前于美国申请破产。虽然如此全球瞩目的事件可能对灵活办公行业的前景投下阴影,但我们德事(TEC)坚信市场对高端创新的灵活办公空间解决方案需求将保持殷切。 随着企业持续调整办公模式,并更重视灵活性,目前的市场环境为优质的灵活办公空间提供了绝佳机会,以支持灵活办公蓬勃发展,并满足现代劳动力的独特需求。 本白皮书旨在针对亚太区灵活办公行业提供多种深入洞察,并揭示市场对灵活办公需求下降的误解,以避免忽视该行业更广泛且迅速的增长潜力。 WeWork走下波的原因 WeWork的衰落正是发展野心超乎现实的典型案例。从以「提升世界意识」为使命,到过度扩张和管理不善,以下一系列的战略失误导致了它的陨落: -- 需求不足下过度扩张:WeWork的快速增长策略存在根本缺陷。WeWork在全球各地大规模扩张,以惊人的速度开设新据点,然而盲目追求扩张速度,忽视实际市场需求,导致旗下许多办公空间使用率不足,大量消耗资源,无法产生持续的利润。 -- 财务管理和公司治理问题:WeWork还面临着理财不善和公司治理问题。WeWork领导层因决策不透明和资金分配不当受到批评,导致投资者和市场失去信心。 在2019年,WeWork的首次IPO失败标志着一个转捩点,揭示了其估值过高和公司治理不当等缺点。WeWork的470亿美元估值大幅蒸发后,触发了一次重大的领导层改组和业务战略重整,然而劣势已不能逆转。 WeWork是一个警世故事,证明了若企业进行快速却不受限制的扩张、制定策略时漠视市场实际需求和缺乏妥当治理,将面临重大挑战。 TEC创办人及首席执行官Paul Salnikow表示:「随着WeWork进入破产保护程序,以及全球各地商业房地产市场陷入衰退,任何亏损的营运商能继续经营的机会十分渺茫。数百个WeWork据点以及许多其他营运商的据点已经关闭,低档共享办公空间的容量和供应明显减少。相比之下,TEC在亚洲、澳洲和中东地区的据点已超越200个,自2019年以来增幅达60%。我们深明业务应以优质服务为先,因此我们专注于为现时超过47,000个客户提供真正高端的灵活办公空间和服务。」 精明的营运商仍然受惠于亚太区的灵活办公空间高需求 除了WeWork的困境之外,展望亚太区市场,精明的灵活办公空间营运商均受惠于后疫 情时代的大趋势。企业保留混合工作模式安排和完全灵活的办公室租赁策略,使市场对灵活和共享办公空间的需求从未如此迫切。 亚太区的企业越见乐于采用混合工作模式,亦有更多大型企业将灵活空间融入其办公室租赁策略。这新转折旨于减轻固定资产负担,和为员工创造多元化的工作环境,以激发其创新思维。灵活办公空间具有可客制化的「自动连线并随时可使用」办公设置,正为企业提供理想的解决方案。 受当地和国际企业推动,亚太区的主要商业中心对灵活办公空间的需求特别强劲,包括新加坡、首尔、上海、东京、杜拜以及印度其中几个城市等。 此外,尽管不少亚洲企业保留了混合工作模式,但其管理层普遍比西方国家更注重实体出席率。随着越来越多主要企业要求员工回到公司上班,这些因素凸显出亚太区对灵活办公空间的需求增加到了前所未有的水平。 成功之道 TEC能在亚太区脱颖而出,成为领先的优质灵活办公空间营运商,其优胜之处在于一直聚焦于高端产品和服务、选址于核心商业区优越位置的高级写字楼、出色的出租率以及持续盈利能力。 TEC与WeWork明显不同之处是TEC的增长策略是由客户需求驱动。仅在2023年,受惠于跨国公司对TEC的高端服务的强劲需求,TEC新增29个据点,总面积达474,000平方呎,增加超过7,200个办公位。凭借近30年在亚洲灵活办公空间市场的专业知识和稳健的业绩记录,TEC保持了约90%的出色出租率。 TEC的成功建基于对高端客户需求的深入理解,其中83%的客户是跨国公司。TEC已连续二十多年实现盈利,按年保持稳定的增长。TEC注重盈利能力,制定扩张策略时着眼营运效率和以客户需求为导向,在扩张时亦会考虑财务可持续性,确保在竞争激烈的灵活办公空间市场中取得长期成功,与其他追求增长而牺牲利润的营运商不同。 总结 亚太区的灵活办公市场仍然充满机遇,尽管WeWork的个别故事另有说法。 在此市场成功的关键在于了解市场动态,追求由客户需求驱动的扩张,注重盈利能力和业务可持续性,以及保持财务审慎。 灵活办公空间行业具有可观的长期潜力,相信TEC及其他拥有稳固立足点的营运商的业务将更一日千里。 了解更多详情,请浏览www.executivecentre.com



