香港贸发局新闻稿: 珠宝双展下周隆重举行 疫后首復「两展两地」

珠宝双展自疫情以来,首次回復「两展两地」

香港国际珠宝展踏入第 40 届,香港国际钻石、宝石及珍珠展 亦踏入 第 10 届 ,两展将 以 「 共建辉煌传奇」为题,料吸引逾 40 个国家及地区、超过 4,000 家展商参与 ,反应热烈

逾六成展商来自香港以外地区,足证珠宝双展 在 国际 上的 受欢迎 程度

超 过 30 场讲座、活动及匯演, LVMH Group 旗下珠宝首饰品牌 FRED 分析最新珠宝市场走势

2023年香港贵重珠宝出口反弹23%至878亿港元,较疫情前增加40% 香港, 2024年2月20日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的第40届香港国际珠宝展及第10届香港国际钻石、宝石及珍珠展,将自疫情以来,首次回復「两展两地」形式进行,打造全球顶尖的珠宝商贸平台。钻石、宝石及珍珠展会率先于2月27日至3月2日在亚洲国际博览馆举行,珠宝展则于2月29日至3月4日假香港会议展览中心举行,为买卖双方缔造商机,捕捉环球贸易机遇。 香港贸发局副总裁张淑芬指出:「今年珠宝双展以『共建辉煌传奇』为主题,预计吸引来自逾40个国家及地区、超过4,000家企业参展,整体规模已贴近疫情前水平,当中超过六成展商来自香港以外地区,凸显了香港作为国际商贸及珠宝採购中心的地位。大会亦已组织来自65个国家及地区,超过90个买家团到现场採购。」 贵重珠宝出口总值反弹 疫后珠宝贸易再见曙光,香港贵重珠宝出口在过去一年明显反弹,2023年全年出口总值较2022年上升23%至878亿港元,更较疫情前(2019年)增加40%,其中出口至内地的增长走势强劲,按年录得超过两成升幅,美国和瑞士亦分别按年升16%及82%。 珠宝双展设36个国家及地区展馆 两项展会广获各地珠宝商会及组织支持,共设36个国家及地区和业界展馆,分别来自中国内地、台湾、日本、土耳其、韩国、新加坡、斯里兰卡、泰国、印度、以色列、德国、意大利、比利时、哥伦比亚及巴西等,而马来西亚则首度以展团形式参展。另外,四个业界组织的展馆亦将重临,包括(1)坦桑石协会、(2)亚太区创作师协会、(3)国际彩色宝石协会,以及(4)主要展示珠宝制造机械的T-GOLD+METS展馆(香港珠宝玉石厂商会及Italian Exhibition Group 合办)等。 国际珠宝展设18个展区 云集国际品牌及文化创意设计 香港国际珠宝展共分18个展区,焦点之一为「珠宝精粹廊」(Hall of Extraordinary),网罗78家环球展商,展示摄人的钻石、宝石、翡翠及珍珠首饰杰作。当中香港展商新世界海达(展位:CEC GH-D06)将展示产自巴西、镶有约110卡稀有宝石帕拉依巴的首饰套装,包括颈鍊、耳环及戒指,总值超过1,500万港元,其色泽湛蓝绚丽,世间罕有。 此外,「珠宝设计精选」展区(Designer Galleria)不但展示设计师时尚系列,今年更有不少富有文化特色的创意设计。当中日本展商Jewelry of Raden & Urushi(展位:CEC 1CON-032)带来揉合日本传统工艺的胸针「Mizuhiki」,其设计概念源自日本打结艺术,胸针除了有黑珍珠、钻石、绿色石榴石装饰,还特别用上漆器制作部分纽带,充份在传统设计中体现时尚气息。香港展商嘉盈珠宝(展位:CEC 1C-A36)则带来品牌「La broderie」绣饰,以国家级非物质文化遗产刺绣为卖点。香港刺绣师父利用蚕丝线刺绣出蝴蝶、蜻蜓及兰花,再缝上金饰结构及珠宝,造工细腻,绣饰清新脱俗。 同时,「品牌精粹廊」展区(Hall of Fame)将带来瞩目的国际品牌,包括来自意大利的Giorgio Visconti、香港的Chete、西班牙的Carrera Y Carrera和中国内地的老凤祥等。 香港国际钻石、宝石及珍珠展 顶级罕钻势成焦点 至于香港国际钻石、宝石及珍珠展将匯聚各式钻石、宝石及珍珠原材料,共分11个展区,包括三大高端产品区—「美钻精粹廊」(Hall of Fine Diamond)、「自然瑰宝」(Treasures of Nature)及「海洋瑰宝」(Treasures of Ocean),将展示各地顶级白钻、彩钻、高端的宝石及稀有珍珠等珠宝原材料,当中包括Color Diamond Trading Co带来稀有的橙色天然彩钻(展位:AWE 5-G06),重1.03卡,色泽亮丽夺目,相信会备受收藏家及珠宝商追捧。参展国家及地区中,中国内地除了诸暨馆再度参与,带来淡水珠之外,另外也迎来新增的河南馆,并将由副省长亲自带团参展。此外,一直深受欢迎的日本馆亦继续为买家带来各类优质珍珠。 逾30场论坛活动及匯演助业界交流 珠宝双展期间将举行超过30场专题讲座、行业论坛及珠宝匯演等,以展示最新潮流设计,促进业界交流。在创新领域上,香港珠宝首饰业商会有限公司协办的《中国珠宝设计路向与AI赋能研讨会》将探讨AI与珠宝设计的最新发展。市场走势方面,LVMH Group旗下珠宝首饰品牌FRED的代表Valentin Andres将在买家论坛分析最新的珠宝市场趋势。在行业标准及鑑定范畴上,香港宝石学协会、香港检测和认证局及国际珠宝业联盟将会在研讨会公布国际翡翠标准;来自瑞士珠宝研究院的资深珠宝鑑定师将主讲高级宝石学与科技珠宝鑑定;宝石权威之一的美国宝石研究院 (GIA),亦会在研讨会讲解钻石产业之挑战及解决方案。 数码平台塑造高效展会体验 今年「香港贸发局商贸平台」流动应用程式(HKTDC Marketplace App)及两展官方网站推出崭新功能,买家除了可以进行展前登记,更可以透过应用程式进行身份验证,再下载已认证的电子入场证,即可直接入场,免却现场排队,大大节省轮候时间,提升进场效率。另外,在实体展览期间,买家可透过同一应用程式的「扫码易」(Scan2Match)功能,扫描展商的专属二维码,收藏喜爱的展商,浏览产品讯息,并在展会期间或之后与展商延续线上商谈。 两展今年会继续採用「展览+」(EXHIBITION+)线下及线上融合模式,买家除了可在展会现场採购,亦可于「商对易」(Click2Match)智能商贸配对平台及「贸发网採购」(hktdc.com Sourcing)平台上搜罗产品与服务。买家可由即日起至3月11日,透过「商对易」与展商进行网上洽商。 为方便买家参观两展,大会将安排免费穿梭巴士,接载买家往返亚洲国际博览馆及市区(包括湾仔香港会议展览中心),详情请参阅展会网站。 图片下载:https://bit.ly/49CYH1a 香港贸发局副总裁张淑芬(中)、香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会主席马墉宜(左)以及香港贸发局珠宝业谘询委员会主席周允成(右),出席今天(2月20日)举行的香港国际珠宝展和香港国际钻石、宝石及珍珠展新闻发佈会。 珠宝双展记者会获香港贸发局香港国际珠宝展及香港国际钻石、宝石及珍珠展筹备委员会委员支持,香港贸发局副总裁张淑芬(前排中)连同一众委员与各位表演嘉宾合照。 香港男子剑击运动员张小伦(左三)与艺人郭柏妍(右三)率领一众模特儿演绎各款精緻珠宝。 香港男子击剑运动员张小伦佩戴嘉盈珠宝以刺绣制作的胸针,配搭简约俐落,展示其刚柔并重的一面。 艺人郭柏妍佩戴香港展商新世界海达带来、总值超过1,500万港元的帕拉依巴首饰套装,其色泽湛蓝绚丽,尽显贵气。 国艺珠宝公司带来的18K白金天然翡翠配钻石项链、别针及戒指套装翠绿厚实。 安东公司带来的翡翠套装碧绿亮丽、雍容华贵,包括项链、戒指及耳环。 相关网页

香港国际珠宝展网页:http://hkjewelleryshow.hktdc.com/tc

香港国际钻石、宝石及珍珠展网页:http://hkdgp.hktdc.com/tc

精选产品:https://bit.ly/3wvmX71

两展穿梭巴士安排:https://www.hktdc.com/event/hkdgp/tc/travel-to-fairground-awe

https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/travel-to-fairground-hkcec

展会活动:https://www.hktdc.com/event/hkjewellery/tc/intelligence-hub

香港贸发局新闻中心:http://mediaroom.hktdc.com/tc 传媒查询

请联络香港贸发局传讯及公共事务部:

张敏萱 Tel: (852) 2584 4137 Email: jane.mh.cheung@hktdc.org

刘茸 Tel: (852) 2584 4472 Email: clayton.y.lauw@hktdc.org 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



话题 Press release summary



部门 展会, 手表/珠宝

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network