“卓悦大厦”所处地拟议综合住宅发展申请获批 该物业所处地价值或将提升 有利卓悦提升股东价值

香港, 2024年1月26日 - (亚太商讯) - 卓悦控股有限公司(“卓悦”或“集团”,股票编号:653.HK)于2024年1月25日欣然宣布,经基金普通合伙人(1)告知,城市规划委员会于2024年1月12日已授出批准,准许待达成若干条件后,“卓悦大厦”所处地的的拟议综合住宅发展申请。 如早前公告及通函(2)公布,卓悦全资附属公司卓悦投资管理有限公司(“卓悦投资”)、华润资本旗下CR Capital Investment (Cayman) Limited (“CRCI”) 与基金普通合伙人于2022年3月28日订立有限合伙协议及认购协议,卓悦投资及CRCI各自以有限合伙人身份分别出资75%及25%,总计向基金(3)供款5.5亿港元;同时基金于同日订立买卖协议,斥资9亿港元向卓悦收购包括“卓悦大厦”等物业(“该物业”)。该等有限合伙协议、认购协议及买卖协议已于2022年6月29日完成,卓悦投资于基金拥有75%权益,有权作为有限合伙人之一收取来自基金的分派并通过基金顾问可收取咨询费,基金通过持有、运营及变现与物业的投资资产长期资本增值。 待该物业所处地于达成若干条件后获准拟议综合住宅发展或将有利于相关所处地的价值提升,由于基金投资回报主要来自租赁收入及该物业市值潜在升值,因此卓悦亦将能够同时受惠其投资回报的提升,有利于集团提升股东价值。 (1) CR Business Innovation Investment GP Company Limited (2) 集团内容有关(其中包括)基金及物业的日期为2022年2月28日及2022年6月29日之公告及2022年6月7日之通函 (3) CR Business Innovation Investment Fund L.P. 关于卓悦控股有限公司 卓悦控股有限公司(股份代号:653.HK)建基于“Beauty, Health & Beautiful Life”的全新概念,自2020年开始积极推动以“科技+消费”为基础的新业务模式。实践发展“香港猫”(HongKong Mall-全球跨境电商平台)、“卓悦科技”、“美颜产业”及“创新产业”的四轮驱动策略。集团现于香港及澳门共设有7间美妆品牌及零售店,同时在香港猫、天猫、考拉、京东、eBay等44个中国内地及海外网购平台作在线零售,提供超过30万款销售产品,共销售往34个国家。卓悦不断创新商业模式,对市场新动向保持敏锐的触觉,致力为商户、为顾客提供更加优质和更多元化的服务。 关于“该物业” 指位于及处于香港新界荃湾并分别于土地注册处登记为丈量约份第443约地第458号地段及丈量约份第443约地第488号地段的全部土地或地段,连同其上现称为香港新界荃湾横窝仔街第36-42号及44-50号的宅院、竖设物及楼宇,即包括“卓悦大厦”等物业。



