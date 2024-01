Thursday, 25 January 2024, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 ASIAN FINANCIAL FORUM / HKTDC 第17届亚洲金融论坛圆满结束 逾3,600名环球政商领袖参与气氛热烈 展现香港澎湃经济活力

第17届 亚洲金融论坛 今日圆满结束,吸引逾3,600名来自超过50个国家及地区的金融及政商界精英积极参与,携手推动可持续发展及多边合作,现场交流气氛非常热烈,展现香港澎湃经济活力,同时为新一年香港盛事揭开序幕

今日圆满结束,吸引逾3,600名来自超过50个国家及地区的金融及政商界精英积极参与,携手推动可持续发展及多边合作,现场交流气氛非常热烈,展现香港澎湃经济活力,同时为新一年香港盛事揭开序幕 论坛安排超过700场一对一投资项目对接,成功联繫投资者及项目持有人,引领行业趋势拓展新机遇

大会促成不同谅解备忘录(MoU)及协定,包括香港特别行政区政府与克罗地亚政府关于对收入及资本税项消除双重课税和防止逃税及规避缴税的协定及香港金融发展局与沙特阿拉伯王国金融产业发展计划的谅解备忘录,深化各方商贸合作

根据即场投票显示,最多与会者认为数字经济(31.4%)及电动汽车(26.1%)是中国内地最有前景的产业 香港, 2024年1月25日 - (亚太商讯) - 由香港特别行政区政府及香港贸易发展局(香港贸发局)合办的第17届亚洲金融论坛今日圆满结束,一连两日吸引逾3,600名金融及商界精英积极参与,当中包括逾70个海外及内地商贸团来港探讨商机,展现香港澎湃经济活力,加速推动可持续发展及多边合作,同时为新一年香港盛事打响头炮。现场交流气氛非常热烈,不同环节包括开幕环节、主题讨论、政策对话、主题午餐会及交流酒会,更是座无虚席,各地政商领袖踊跃交流。多年来,论坛在加深商贸合作方面发挥了至关重要的作用,香港贸发局和香港创投协会(HKVCA)共同组织的AFF Deal-making环球投资项目对接一直反应热烈。今届论坛,大会更安排了超过700场一对一投资项目对接,成功联繫投资者及项目持有人,引领行业趋势拓展新机遇及投资合作。参与者在论坛结束后,可于线上进行配对及会议,为期三天至1月30日(星期二),继续洽谈投资和合作。 两日论坛匯聚全球超过140名财金官员国际金融及多边组织、金融机构及私人企业领袖亲临香港担任演讲嘉宾,其中在论坛首日午餐会邀请联合国可持续发展解决方案网络主席杰佛瑞‧大卫‧萨克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs) 发表主题演讲,并肯定了香港作为国际金融中心的重要性。他指出 ,假若透过全球合作,很多挑战就能迎刃而解。香港往往能屡创高峰,取得突破,并在推动及协调可持续发展融资可发挥重要角色。 论坛另一亮点之一为「主题讨论Ⅰ— 共创未来之路」环节,由香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许正宇主持,匯聚世界各地财金官员,探讨各国目前面对的经济挑战。其中,泰国财政部副部长朱拉潘提到,无论是公营或私营机构,都可以在亚洲金融论坛中坦诚讨论,为当今重大问题和改变未来经济探索解决方案。埃及财政部长Mohamed Maait表示,加剧的地缘政治紧张局势,以及不确定的未来,都对实现可持续经济发展构成压力,世界各地正努力想法子应对。面对全球性挑战,我们必须全力协调多边经济合作政策。 论坛第二日的专题早餐会以「释放无限潜能:引领人民币扬帆国际舞台」为主题,让与会者深入探讨人民币走向世界的过程,以及其国际需求的趋势。于第二日专题午餐会,由2022年诺贝尔经济学奖得主及芝加哥大学布斯商学院金融学教授道格拉斯‧戴蒙德(Douglas W. Diamond) 发表主题演讲,并由罗兵咸永道亚太及中国主席赵柏基担任主持。 「环球视野」、「明日对话」及「炉边对话」等环节亦匯聚各行各业的先驱,剖析Web 3.0金融与虚拟资产的应用、金融科技未来、绿色金融和新市场机遇等时下热话,探讨现今金融环境下的潜在机遇。讲者包括美国桥水投资公司联席首席投资官鲍勃‧普林斯(Bob Prince)、香港绿色金融协会主席兼会长马骏博士、CT集团总监、投资及业务发展主管Guinandra (Andra) Jatikusumo、曼底利银行总裁Darmawan Junaidi、Animoca Brands联合创办人兼执行主席萧逸。 即场投票了解内地行业前景及环境经济 在「讨论环节 — 环球经济展望」环节,问及亚太区经济增长的最大威胁或不确定性的挑战,最多与会者认为是地缘政治分裂(66.7%),其次为主要经济体復甦势头放缓(17.7%)、持续通胀(6%)、紧缩的货币环境(4.2%)、供应链持续转移(3.6%)及其他因素(1.8%)。 为了解与会者对今年全球经济前景的看法,大会于不同讨论环节进行即场投票。例如在新推的「中国机遇」专题讨论环节,问及中国内地最有前景的产业,最多与会者认为是数字经济(31.4%),而电动汽车(26.1%)及再生能源(18.8%)佔据第二及三位,其次为先进制造业(15.8%)、其他产业(4.2%)及电子设备(3.2%)。 场内举行逾700场对接 线上平台延续成果 一直以来,论坛在深化各方商贸合作扮演重要角色。香港贸发局与香港创业及私募投资协会合办AFF Deal-making环球投资项目对接,促成超过700场一对一会议,对接来自世界各地的资金及投资项目。其中一位泰国初创公司代表表示,他在Deal-making活动中与20位潜在合作伙伴会面,从家族办公室到法律顾问,而且Deal-making的多元性也让他留下深刻印象,参与地区更涵盖了印度、欧洲及日本,为他们开拓了不同机遇。论坛结束后,参与者可于线上享有额外三天配对服务,继续探索不同领域的机会,直至1月30日(星期二)。 今年大会亦促成各方签订谅解备忘录 (MoU)及协定,当中包括香港特别行政区政府与克罗地亚政府签署关于对收入及资本税项消除双重课税和防止逃税及规避缴税的协定,以及香港金融发展局与沙特阿拉伯金融产业发展计划的谅解备忘录。 论坛亦设有展览环节,透过金融科技专区、FintechHK初创专区、InnoVenture专区及全球投资机遇专区等焦点展区,引进国际金融机构创新应用方案,展示香港和各地的未来「独角兽」创新意念。展览环节匯聚超过140家展商和国际金融机构、科技企业、初创公司、投资促进机构及贊助机构,包括知识伙伴罗兵咸永道、滙丰银行、中国银行、渣打银行、瑞银、中金公司、华泰国际及数码港等。 为了缔造协同效应,2024年国际金融周 (IFW)亦已于1月24日全面展开,匯聚超过20个合作伙伴活动,涵盖受全球金融和商业界关注的一系列主题,包括私募投资、另类投资、永续投资、家族办公室、及女性赋权等,凸显香港国际金融中心角色。 为把握机会推动会议及盛事经济,亚洲金融论坛与多间机构合作,安排与会者参加会议以外的活动,包括由香港旅游发展局安排免费入场香港故宫文化博物馆、参与传统帆船「张保仔号」海上之旅、电车全景游及敞蓬观光巴士等,令论坛嘉宾宾至如归,体会香港的活力和多姿多彩。而为了让境外与会人士更了解粤港澳大湾区及当中的庞大商机,大会更将于明日(1月26日),率团出访深圳,行程包括企业拜访及交流活动。 相关网页 亚洲金融论坛:https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/ 图片下载:https://bit.ly/3SvMXru 由香港特别行政区政府及香港贸易发展局(香港贸发局)合办的第17届亚洲金融论坛今日圆满举行,吸引超过3,600名金融及商界精英积极参与,现场交流气氛非常热烈,展现香港澎湃经济活力。 论坛首日午餐会邀请联合国可持续发展解决方案网络主席杰佛瑞‧大卫‧萨克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs) 发表主题演讲,并肯定了香港作为国际金融中心的重要性。 2022年诺贝尔经济学奖得主及芝加哥大学布斯商学院金融学教授道格拉斯‧戴蒙德 (Prof. Douglas W. Diamond)在论坛第二日专题午餐会发表真知灼见。 来自美国桥水投资公司联席首席投资官鲍勃‧普林斯 (Bob Prince)分享了他在中国内地的领导力转移、市场观点、以及投资策略方面的经验。 香港贸发局与香港创业及私募投资协会合办AFF Deal-making环球投资项目对接,备受欢迎,促成超过700场一对一会议,对接来自世界各地的资金及投资项目。 香港特别行政区政府与克罗地亚政府签署关于对收入及资本税项消除双重课税和防止逃税及规避缴税的协定 香港金融发展局与沙特阿拉伯王国金融产业发展计划的谅解备忘录 首日交流晚会邀得香港特别行政区政府财政司司长陈茂波、香港贸发局主席林建岳博士、滙丰香港区行政总裁、亚洲金融论坛2024策划委员会主席林慧虹参与并致辞,来自世界各地的嘉宾在场踊跃交流。 传媒查询 圆通财经公关:

香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构,负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处,其中13个设于中国内地,致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团,为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台,提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯,请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



