垃圾征费带动 碧瑶赢得大型住宅智能厨余回收机合约

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|Thursday, 25 January 2024, 20:02 HKT/SGT
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香港, 2024年1月25日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（“碧瑶”或“集团”；股份编号：01397.HK）欣然宣布，继去年获得香港特区政府（“政府”）环境保护署（“环保署”）智能综合回收机合约后，本集团再获佳绩，成功赢得两项大型私人住宅屋苑合约，提供智能厨余回收机（“厨余回收机”）及其维护服务，助力居民高效回收厨余，并减少垃圾征费支出。
根据2022年数据，香港每日平均有 11,128 公吨都市固体废物弃置于堆填区，当中约 3,302公吨（约占30%）为厨余。为实现香港2035年前“零废堆填”目标，解决厨余问题刻不容缓。目前香港每天厨余回收量仅约200公吨，相较于厨余产生总量较少。具体原因之一，是住宅及商业大厦欠缺有效厨余回收设施，让市民方便回收。厨余回收机不仅解决这难题，更让市民回收之余，赚取环保署的“绿绿赏”积分换取礼物，为环保出一分力。
现时全港仅有35%公屋配置了厨余回收机，政府计划今年内扩展至全港所有公共屋邨。私人屋苑方面，目前仍处于起步阶段。随着垃圾征费即将实施，政府已积极透过回收基金和环境及自然保育基金向私人屋苑提供全面的财务支援，作安装厨余回收机之用。以上公营及私营市场，在政府大力倡导及预计于今年8月1日实施的垃圾征费所创造的市场需求下，相信为碧瑶厨余回收机以及相关回收业务，带来庞大商机，进一步巩固集团在香港回收行业的领导地位。
话题 Press release summary
部门 环境, ESG
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