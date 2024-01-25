SeaPRwire部署人工智能新闻稿方案，加强企业传播实力与亚洲市场影响力

新加坡, 2024年1月25日 - (亚太商讯) - SeaPRwire作为亚洲领先的新闻稿发布和媒体监测平台，近日集成先进的人工智能和机器学习技术， 实现公共关系和战略传播服务在亚洲主要市场的革命性升级。

SeaPRwire新推出的Branding-Insight平台采用自主研发的人工智能解决方案，实现媒体定位、公关效果量化和企业影响力提升的前所未有的流程优化。这使得驻扎亚洲的市场营销和传播团队得以执行高度策略化和数据驱动的媒体外联和宣传活动。

SeaPRwire首席战略官詹姆斯·斯科特评论说：“人工智能是公关技术的下一个前沿，我们很高兴能够部署这些未来主义解决方案，推动客户在亚洲的传播向前发展。我们的自适应定位、精准分析和人工智能驱动的工作流为寻求从众多信息中脱颖而出、通过公关实现真正业务影响的品牌提供了前所未有的战略优势。”

SeaPRwire人工智能和自动化功能包括：

-- 超精准媒体定位：人工智能引擎处理超过95万名记者、编辑、媒体和关键意见领袖的数据信号，根据客户优先事项识别相关度最高的媒体联系人，精准度高达76%。这使高度个性化和有效的新闻稿推广成为可能。

-- 自动化多语种翻译：SeaPRwire 的自然语言生成技术可在一键点击下准确将新闻稿翻译成12种以上主要亚太语言。此举有助跨越语言障碍，取得更广泛的媒体报道和市场渗透。

-- 预测性能力分析：复杂的机器学习算法评估过往表现趋势以预测新闻稿的曝光结果。这些预测见解可将稿件分发最优化，采用率提高高达59%。

-- 个性化影响度分析：强大的归因建模量化测定获得性媒体报道的商业影响，将公关工作和网站流量、销售线索以及收入增长挂钩。以此指导资源的最佳配置。

自采纳 SeaPRwire 整合人工智能解决方案以来，多家大型企业在传播工作上取得重大进展，包括：

-- 平均采用率提高73%

-- 月网站流量增长51%

-- 宣传助推线索转化率上涨37%

-- 预测分析模型准确率达83%

“利用 SeaPRwire 人工智能驱动的新闻稿平台是场突破，”一家采用其解决方案的亚洲顶级独角兽科技公司的传播总监 Alicia Chang 解释道，“数据驱动的公关策略放大了我们的信息传播，并提供可操作的见解以指导我们的讯息传递、预算决策等。”

欲了解更多 SeaPRwire 在亚洲市场战略传播领域的人工智能解决方案详情，请访问 www.SeaPRwire.com。

关于SeaPRwire

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