Loop Industries 和Bormioli Pharma在Pharmapack 2024展示了一种创新的药品包装瓶，采用了100%回收的优质Loop PET树脂制造



加拿大蒙特利尔, 2024年1月24日 - (亚太商讯) - Loop Industries, Inc.（纳斯达克股票代码：LOOP）（公司简称：“Loop”），一家清洁技术公司，其使命是通过生产100%回收的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）塑料和聚酯纤维来加速循环塑料经济；而Bormioli Pharma则是一家国际领先的药品包装和医疗器械公司。今天宣布，一种采用100%回收的优质Loop™ PET树脂制造的创新药品包装瓶将在Pharmapack Europe 2024展会上，在Bormioli展台内亮相。 Bormioli Pharma 和Loop Industries旨在为全球制药行业推出市场就绪的解决方案，两家公司一年多前开始合作，以实现这一目标。Bormioli Pharma 在其包装中测试了Loop™ PET树脂，并委托独立的第三方进行额外的分析，以验证不同溶液中的可提取物水平，同时考虑了最不利的情况。这些测试结果为在制药行业中使用回收塑料产品设定了新的基准，因为使用Loop™ PET树脂制造的瓶子不释放任何被认为具有毒理学相关性的物质1。 Bormioli Pharma 的EcoPositive产品系列汇集了低环境影响的包装解决方案，目前占据其标准目录的50%，有助于将其定位为国际市场上提供最广泛可持续解决方案的参与者之一。 除了由Bormioli Pharma 委托进行的独立第三方测试外，Loop™ PET树脂还经过了全球领先的实验室测试服务提供商的测试。在2023年12月13日，Loop宣布测试结果确认其Loop™ PET树脂符合欧洲药典（Ph.Eur. 3.1.15，用于非母体制剂的容器的聚对苯二甲酸乙二醇酯）和美国药典（USP <661.1>，建筑用塑料材料）规定的严格要求和标准，并且符合在制药行业中用于包装应用的要求。 “通过与Loop的合作，我们正在加强我们在制药行业中作为坚实、高质量和可靠合作伙伴的角色，" Bormioli Pharma 的首席执行官Andrea Lodetti表示。"Loop Industries分享了我们的价值观和承诺，我们共同提供了一种新的医药级可持续解决方案，表现出比传统解决方案更高的安全标准。" Loop Industries的创始人兼首席执行官Daniel Solomita 评论道："通过与Bormioli Pharma 的合作，我们开发出了一种创新的医药包装解决方案，采用了100%回收的优质Loop™ PET树脂。这种高质量的包装替代方案提高了负责任解决方案的标准，并有助于在制药行业中设定可持续包装的新标准。" 1 由独立的外部实验室进行的可提取物研究的结果，并在使用不同模拟溶液制造的Loop™ PET树脂瓶上进行了测试。 关于Bormioli Pharma Bormioli Pharma 与制药行业以及全球致力于未来医疗保健的所有公司密切合作。作为包装行业的世界知名企业，该公司为制药和生物制药市场提供完整解决方案，包括玻璃瓶和塑料瓶、塑料和铝制封口件以及配件。 Bormioli Pharma 的广泛产品系列以创新和应对不断增长的可持续性问题为重点设计和制造。此外，每个产品都是根据目标市场精确的投资组合细分而具体构思的。 Bormioli Pharma 在全球100多个国家设有业务，拥有超过1,400名员工和9家在玻璃和塑料包装生产方面专业化的欧洲工厂。每年，该公司生产超过70亿件产品，并在2022年报告的年销售额约为3.15亿欧元。作为制药行业的合作伙伴， Bormioli Pharma 投资并创新，其唯一目标是使健康成为一种积极的实践，让每个人都能享有，并对地球友好。 关于 Loop Industries Loop Industries 是一家技术公司，其使命是加速世界向可持续 PET 塑料和聚酯纤维的转变，并摆脱我们对化石燃料的依赖。 Loop Industries 拥有专利和专有技术，可以解聚无价值和低价值的废 PET 塑料和聚酯纤维，包括塑料瓶和包装、任何颜色、透明度或条件的地毯和纺织品，甚至是被太阳和盐降解的海洋塑料, 到它的基础构件(单体)。这些单体经过过滤、纯化和聚合，制成适合用于食品级包装和聚酯纤维的原生品质 Loop(TM) 品牌 PET 树脂，从而使我们的客户能够实现他们的可持续发展目标。 Loop(TM) PET 塑料和聚酯纤维可以在不降低质量的情况下无限循环利用，成功地闭合了塑料循环。 Loop Industries 通过减少塑料垃圾和回收废塑料以实现可持续发展的未来，为全球走向循环经济做出贡献。 前瞻性声明 本新闻稿包含根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》定义的“前瞻性声明”。此类声明可能以“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预测”、“应该”、“可能”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜力”或“继续”等词语开头，或类似的词语。这些前瞻性声明包括但不限于关于Loop的市场机会、策略、改善和扩展能力、竞争、预期活动和支出（Loop进行业务计划的过程中），可用现金资源的充足性、合规性、未来增长计划和运营、Loop可寻址市场的规模、市场趋势以及Loop公司财务报告的内部控制的有效性等方面的陈述。前瞻性声明并不保证未来的业绩，它们是基于一定的假设，并且受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了Loop的控制范围，无法预测或量化，因此，实际结果可能与此类前瞻性声明所表达或暗示的结果有所不同。此类风险和不确定性包括但不限于以下方面的风险和不确定性：（i）我们技术和产品的商业化；（ii）我们与合作伙伴的关系状态；（iii）我们知识产权和产品的开发和保护；（iv）行业竞争；（v）相对于我们当前和未来财务承诺的额外融资的需求和能力；（vi）我们制造设施的工程、合同和建设；（vii）我们扩大规模、制造和销售产品以产生收入的能力；（viii）我们拟议的商业模式及其执行能力；(ix) 能否获得任何拟议合作伙伴关系的必要批准或满足任何封闭条件的能力，(x) 我们合资企业项目以及在此过程中恢复某些支出的能力。（xi）由于增加的监管、媒体或财务报告审查、实践、传闻或其他原因对公司业务和运营产生的不利影响；（xii）疾病流行和其他与健康有关的关切和危机，可能导致资本市场减少获取、供应链中断和审查、对受影响地区生产的货物禁运、政府强制关闭企业以及由此导致的员工临时停工、政府就业补贴计划、旨在防止疾病传播的旅行限制或类似措施，或可能导致我们无形资产、固定资产和设备的非现金减值的市场或其他变化，（xiii）全球宏观经济不确定性及其影响的效果，包括通胀、市场波动以及外汇汇率和利率的波动，（xiv）任何针对我们的美国证券交易委员会（“SEC”）调查或集体诉讼的结果，（xv）我们招聘和/或保留合格员工和顾问的能力，（xvi）我们几乎无法控制或不控制的其他事件或情况，以及（xvii）Loop在随后提交给SEC的文件中讨论的其他因素。关于Loop和可能影响前瞻性声明实现的风险因素的更详细信息已在Loop提交给SEC的文件中提供。投资者和股东被敦促免费在SEC的网站http://www.sec.gov 上阅读这些文件。Loop不承担公开更新或修订其前瞻性声明的义务，也不承担因新信息、未来事件或其他原因导致的义务。 了解更多信息： For Bormioli Pharma, Hill and Knowlton:

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+39 346 5011546

daniele.rurale@hillandknowlton.com Ilaria Carfì

+39 324 0114825

ilaria.carfi@hillandknowlton.com For Loop Industries:

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+1 617-755-4602

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