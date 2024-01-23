SeaPRwire推出基于AI的Media-Empower-Pack，颠覆全球新闻稿分发模式

新加坡, 2024年1月23日 - 全球领先的新闻稿分发平台SeaPRwire近日推出其全新的Media-Empower-Pack，作为Branding-Insight计划的一部分，标志着媒体传播领域迈向一个新的里程碑。

以其简化沟通复杂性的能力而闻名的SeaPRwire Branding-Insight计划，现在又得到了Media-Empower-Pack的加持，这是一个全面的解决方案，旨在赋予公关和传播专业人士向全球观众传递有影响力信息的能力。通过专注于利用人工智能（AI）提高效率，SeaPRwire旨在重新定义全球新闻稿分发的标准。

SeaPRwire的首席战略官（CSO）James Scott强调了Media-Empower-Pack的变革力量。他表示：“在有效沟通至关重要的时代，SeaPRwire通过引入Media-Empower-Pack迈出了一大步。这一创新解决方案利用AI的潜力，不仅简化了分发过程，还为沟通者提供了宝贵的工具，用于精准定位和有影响力的叙述。”

Media-Empower-Pack提供了一系列功能，包括分布到8000多家媒体和多个行业列表的全球新闻稿，支持多媒体，无字数限制。具有支持英语、法语、德语、中文、日语、韩语等17种语言的多语言功能，SeaPRwire确保信息在全球范围内与不同的受众产生共鸣。

Media-Empower-Pack的一个重要亮点是其实时的媒体联系人管理系统。通过提供个体联系人的实时信息，包括姓名、电话号码和电子邮件地址，SeaPRwire使客户能够通过Branding-Insight计划仪表板轻松构建和管理公司特定的媒体列表。该用户友好的界面允许列表的定制、编辑和合并，为沟通者提供了一种个性化且高效的媒体对接方式。

SeaPRwire首席营销官（CMO）Yaqin强调了战略性的媒体对接的重要性。她说：“我们的团队利用领导思想的内容在合适的时间传递给正确的受众，以提高可见性，我们不断追求在每一美元在媒体和营销沟通上的回报。”

“在当前时代，首席执行官现在应该利用信息量大、引人入胜的新闻稿作为营销武器，以在这个经济困难时期加速销售。对于企业首席执行官来说，在业务困境中，通过媒体对接可以产生令人印象深刻的投资回报，”Yaqin补充说。

通过Media-Empower-Pack，SeaPRwire赋予品牌传递战略性媒体推介、获得媒体提及并实施有效营销策略的能力。这一集成解决方案确保首席执行官可以利用信息量大、引人入胜的新闻稿的力量，在经济不景气的时候实现令人瞩目的销售增长。

作为SeaPRwire不断创新的一部分，Media-Empower-Pack现已推出，服务地区包括日本、中国、韩国、中国香港、新加坡、越南、泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾。该平台的全球覆盖和基于AI的能力使其成为希望提升在线可见性、网站存在感和媒体传播影响力的企业的强大资产。

作为新闻稿分发的值得信赖的名字，SeaPRwire通过其先进解决方案不断重新定义行业标准。要了解SeaPRwire的Media-Empower-Pack如何提升您品牌的媒体沟通战略，请访问www.SeaPRwire.com。

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