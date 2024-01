Monday, 22 January 2024, 17:32 HKT/SGT Share: SeaPRwire 将为香港头部财富管理公司提供全球新闻稿发布服务

香港, 2024年1月22日 - (亚太商讯) - SeaPRwire是亚洲地区领先的新闻稿发布和媒体监测平台,被多家香港著名的面向大中华地区高净值人群的财富管理公司选为全球公关合作伙伴。 根据合作安排,SeaPRwire将为这些金融服务客户提供从新闻稿撰写到全球发布和推广的一体化传播解决方案。凭借SeaPRwire无与伦比的媒体网络、行业领先的分析工具和一体化公关软件支持,合作目标是显著扩大香港公司的全球知名度和影响力。 这些财富管理公司寻求高效且成果显著的公关传播策略。经过全面评估,他们最终选择了SeaPRwire,基于几项核心优势: -- 保证新闻稿发布到全球8,000多家媒体 -- 专有技术识别最匹配的记者 -- 精细化监测工具,跟踪活动成效 -- 一体化软件,整个公关流程端到端管理 -- 分析媒体报道对业务KPI的影响 自合作开始以来,SeaPRwire已经为财富管理客户发布了150多则新闻稿,内容涵盖高管任命、产品发布、获奖信息和行业洞察等。这些新闻至今产生了如下成果: -- 全球商业和金融媒体共486次报道 -- 网站平均月流量提高96% 一位客户市场部主管评论说:“成果说明一切,SeaPRwire 已成为扩大品牌影响力和获客不可或缺的合作伙伴。” 欲了解更多为金融服务机构和财富管理公司量身打造的 SeaPRwire一体化传播解决方案详情,请访问www.SeaPRwire.com。 关于SeaPRwire SeaPRwire(https://www.seaprwire.com/)是一家为媒体关系和营销传播专业人士提供新闻发布服务的全球领先供应商。SeaPRwire的平台允许客户确定其新闻稿的关键因素并衡量有意义的影响。它在东南亚有一个强大的媒体网络,索引了来自全球数千个来源的新闻。SeaPRwire的媒体网络支持多语种的新闻稿发布,包括英语、中文、越南语、泰语、马来语、印度尼西亚语、菲律宾语等。SeaPRwire提供实时企业新闻稿发布, 覆盖6500+媒体网络和350万企业用户终端和App. SeaPRwire可发布多语言多地区新闻稿,包括: IndonesiaFolk, IndoNewswire, SEATribune, IDNewsZone, LiveBerita, DailyBerita, TaiwanPR, SinchewBusiness, AsiaEase, BuzzHongKong, SingapuraNow, TIHongKong, TaipeiCool, TWZip, AsiaFeatured, dePresseNow, THNewson, KULPR, VNFeatured, MENAEntry, HunaTimes, DubaiLite, ArabicDir, BeritaDaring, TekanAsia, JamKopi ... Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SeaPRwire



