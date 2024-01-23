华发物业服务：精耕细作获业界认可 全面业务布局彰显强大综合实力

香港, 2024年1月22日 - (亚太商讯) - 2023年以来，中国物业管理行业保持良好发展势头，行业管理规模再创新高，企业经营效率进一步提升。华发物业服务集团有限公司（「华发物业服务」或「公司」，00982.HK）积极抢抓市场机遇，持续提质增效，展现出强大经营韧性。

华发物业服务是国内一流的社区生活运营商和综合设施服务商，涵盖物业管理全链条服务。公司以物业管理为核心主营业务，其业务可划分为三大板块，即基础物业管理服务（包括住宅物业、商办及公建等项目）、业主增值服务、其他增值服务等。

公司一直围绕产品力、服务力及品牌力展开精耕细作，荣获由北京中指信息技术研究院发布的「2023中国物业服务百强企业」榜单第16位，及由中物智库及中物研究院发布的「2023中国国资上市物企10强」榜单第8名。

住宅类物业管理项目：广州华发四季图片

于2023年，依托控股股东珠海华发集团的资源支持，公司积极进行外拓，实现了业务规模快速扩张。截至2023年6月30日，公司在管项目333个，同比增长约19.4%；在管总合约建筑面积约58.2百万平方米，同比增长约35.0%。

伴随业务规模的持续扩大，公司的业绩实现了稳健增长。财报数据显示，2020年至2022年，收入复合年增长率约30.2%；母公司拥有人应占溢利（持续经营业务）复合年增长率达约52.8%。2023年上半年，公司收入达约人民币8.3亿元，同比增长约11.5%；母公司拥有人应占溢利为约人民币1.1亿元，同比增长约4.7%。

与此同时，华发物业服务多项财务指标持续改善，流动比率从2020年底的约0.65倍上升至2022年底的约0.94倍，并进一步上升至2023年6月底的约1.01倍。总资产回报率从2020年的约10%上升至2022年的约20%，翻了一倍。

值得一提的是，公司还在科技方面蓄势发力，致力于通过实施智能化、自动化、数字化管理，推动企业提质增效，为公司发展打开更大成长空间。

未来，公司将充分利用自身资源和专业化特色，进一步开拓新的市场蓝海，挖掘价值增长的新支点，目标增强盈利能力，夯实资产质量，促进其高质量可持续发展。

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