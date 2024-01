Monday, 22 January 2024, 13:58 HKT/SGT Share: 华发物业服务:精耕细作获业界认可 全面业务布局彰显强大综合实力

香港, 2024年1月22日 - (亚太商讯) - 2023年以来,中国物业管理行业保持良好发展势头,行业管理规模再创新高,企业经营效率进一步提升。华发物业服务集团有限公司(「华发物业服务」或「公司」,00982.HK)积极抢抓市场机遇,持续提质增效,展现出强大经营韧性。 华发物业服务是国内一流的社区生活运营商和综合设施服务商,涵盖物业管理全链条服务。公司以物业管理为核心主营业务,其业务可划分为三大板块,即基础物业管理服务(包括住宅物业、商办及公建等项目)、业主增值服务、其他增值服务等。 公司一直围绕产品力、服务力及品牌力展开精耕细作,荣获由北京中指信息技术研究院发布的「2023中国物业服务百强企业」榜单第16位,及由中物智库及中物研究院发布的「2023中国国资上市物企10强」榜单第8名。 住宅类物业管理项目:广州华发四季图片 于2023年,依托控股股东珠海华发集团的资源支持,公司积极进行外拓,实现了业务规模快速扩张。截至2023年6月30日,公司在管项目333个,同比增长约19.4%;在管总合约建筑面积约58.2百万平方米,同比增长约35.0%。 伴随业务规模的持续扩大,公司的业绩实现了稳健增长。财报数据显示,2020年至2022年,收入复合年增长率约30.2%;母公司拥有人应占溢利(持续经营业务)复合年增长率达约52.8%。2023年上半年,公司收入达约人民币8.3亿元,同比增长约11.5%;母公司拥有人应占溢利为约人民币1.1亿元,同比增长约4.7%。 与此同时,华发物业服务多项财务指标持续改善,流动比率从2020年底的约0.65倍上升至2022年底的约0.94倍,并进一步上升至2023年6月底的约1.01倍。总资产回报率从2020年的约10%上升至2022年的约20%,翻了一倍。 值得一提的是,公司还在科技方面蓄势发力,致力于通过实施智能化、自动化、数字化管理,推动企业提质增效,为公司发展打开更大成长空间。 未来,公司将充分利用自身资源和专业化特色,进一步开拓新的市场蓝海,挖掘价值增长的新支点,目标增强盈利能力,夯实资产质量,促进其高质量可持续发展。



话题 Press release summary



部门 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Dec 22, 2023 19:26 HKT/SGT 《中国物管行业政策热点解读与发展机会洞察:华发物业服务业绩稳定增长,成长性可观,行业新周期下强者恒强》 Dec 18, 2023 17:46 HKT/SGT 「内生+外拓」共筑牢固底盘 多元化巨舰助力华发物业服务穿越周期