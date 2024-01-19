香港爱滋病基金会主办2024年「爱在阳光下」香港冬令营 向受爱滋病影响儿童及孤儿呈上关怀和支持

香港, 2024年1月19日 - (亚太商讯) - 香港爱滋病基金会(「基金会」)联袂中国性病艾滋病防治协会(「中艾协」)和瑞银集团(「瑞银」)于2024年1月17至21日在香港举办「爱在阳光下」香港冬令营活动，邀请来自四川、山西、云南等省40名受爱滋病影响儿童及孤儿赴港开展学习交流。冬令营旨在通过到港参与学习、体验香港文化、与香港儿童互动交流等活动帮助他们建立自信、开拓眼界、增进知识。

基金会、中艾协和瑞银昨日假香港中环国际金融中心2期52楼礼堂举办欢迎仪式。 出席嘉宾包括香港爱滋病基金会主席梁智鸿医生、中联办协调部副部长陈泽涛、前世界卫生组织总干事陈冯富珍女士、瑞士银行香港分行候补行政总裁瑞银财富管理中国区主管吕子杰女士、中国性病爱滋病防治协会会长郝阳先生、中国性病爱滋病防治协会副会长兼秘书长王新伦女士以及中国红丝带大使徐春妮女士。 另外，来自东华三院王余家洁小学香港学生代表透过表演和交流向小伙伴们表达关心和祝福，场面温暖感人。

香港爱滋病基金会主席梁智鸿医生在欢迎仪式上表示：「我们衷心欢迎来自四川、山西、云南的40位小朋友们。通过这次香港之旅，我希望他们能够深切地感受到社会各界对他们的关爱与支持。我希望他们知道他们绝不是孤军奋战，许多善良的人都在默默地守护着他们。期待在未来的日子里，看到他们学有所成、成为社会的有用之才，也成为守护他人的力量。我也诚挚感谢所有对这次活动给予支持的人士，因此才能为孩子们创造如此宝贵的学习与交流机会。香港爱滋病基金会会继续努力，为有需要的孩子提供更多的关爱与帮助。」

关于香港爱滋病基金会

香港爱滋病基金会于1991年成立，是一个非政府社会服务机构。基金会的宗旨是遏止爱滋病病毒在本港蔓延。一直以来，基金会积极推行爱滋病预防教育、为受爱滋病病毒感染或影响的人士提供所需服务，以及竭力缔造一个和谐、共融和彼此接纳的社会环境。

香港爱滋病基金会提供免费、保密及不记名的「爱滋病病毒抗体测试」服务。公众可透过护助热线(2513 0513)或以文字讯息WhatsApp(9093 0335) 及 LINE(hivtesting)预约服务。

更多有关我们的工作资讯，可浏览网址 www.aids.org.hk / Facebook (@hongkongaidsfoundationofficial) / Instagram (@hkaidsfoundationofficial) / YouTube (Hong Kong AIDS Foundation)

关于“爱在阳光下”夏（冬）令营

「爱在阳光下」夏（冬）令营公益品牌是在世界卫生组织结核病/爱滋病亲善大使彭丽媛教授的关怀和推动下，于2010年创办的，初衷为关怀爱滋病患儿、致孤及受影响儿童，呵护其成长，改善其条件，宣导全社会关心和支持他们健康成长，迄今已成功举办14期，累计邀请爱滋病中高流行地区的儿童800余人次，赴北京、上海、深圳、香港、北戴河、三亚、成都、西昌、云南等地参观学习和互动交流。

新闻垂询：

Kellie KO (852) 2560 8528 /kellieko@hkaf.com

Brenda CHAN (852) 2114 4396 /brenda.chan@sprg.com.hk

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network