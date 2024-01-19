华润现代服务并购方圆企业服务股权交易顺利完成

香港, 2024年1月19日 - (亚太商讯) - 华润现代服务及方圆企业服务两家知名的专业企业服务供应商联合宣布，双方于昨日顺利完成股权交易。

香港上市公司商会常务委员会副主席林建兴博士，华泰国际首席执行官王磊太平绅士，华润集团副总经理蓝屹先生，香港中国企业协会、在港中资企业、行业协会、金融机构、专业服务机构代表等100多名嘉宾在香港瑞吉酒店参加此次交割仪式。

活动上，华润现代服务执行董事、总经理张立强先生对所有嘉宾的莅临表示感谢，他在致辞中表示，华润现代服务是华润集团重点培育发展现代服务业的新兴业务单元，承担着华润集团探索布局香港及内地现代服务业的重要使命，经过两年多的努力，目前公司已经形成企业综合服务、供应链服务、科创服务的多元化业务组合。此次对方圆企业服务的并购，是华润现代服务公司承接和落地华润集团香港业务战略，探索布局香港现代服务业，着力发展企业专业服务业务的重要举措。并购完成后，华润现代服务将立足香港“背靠祖国、联通世界”的独特优势，以客户需求为导向，推进方圆企业服务快速发展。

方圆企业服务董事兼行政总裁魏伟峰博士表示，是次交易对公司来说是一个非常重要的里程碑。自2011年成立至今，依托清晰的市场定位，方圆主要提供成熟优质的上市及私人公司公司秘书及合规服务，同时拓展例如环境、社会及管治报告顾问服务、员工激励计画及私人信托服务、股东识别服务等多元化服务，创立方圆企业学院提供合规相关的培训及其他企业服务。凭借对内地企业文化及香港资本市场的深刻了解，方圆企业服务已成为企业首选的专业服务供应商，在香港上市公司秘书及合规服务方面处于市场领先地位，树立了卓越的企业形象。借助华润现代服务的优势资源，方圆可进一步提升服务区内上市公司的业务能力，扩大在香港和内地市场的影响力，让公司发展更上一层楼。

接下来，双方将充分发挥各自的优势，完善提升现有各项专业服务，洞察内外部企业客户需求，不断拓展企业专业服务市场，为香港与内地企业专业服务业的高品质发展贡献华润力量。

关于华润现代服务

华润现代服务有限公司致力于成为在香港和内地具有重要市场影响力的现代服务业领先企业，涵盖企业综合服务、供应链服务、科创服务在内的多元业务组合，旗下守正公司获得「国家高新技术企业」认定，秘书服务公司持有「信托或公司服务提供者（TCSP）」牌照，知识产权公司入选由世界品牌实验室颁发的2023年「中国智慧财产权十大影响力品牌」。

关于方圆企业服务

方圆企业服务集团（香港）有限公司（「方圆」）为一所具前瞻性之专业企业咨询服务供应商，秉承以客为本的宗旨，采用具成本效益的营运模式和独一无二的直通车服务模式，配合提供卓越科技服务给客户。无论是处于上市前、中或后期的企业，方圆也能因应不同阶段的需求提供协助。方圆的专业服务包括公司秘书及合规、ESG报告及咨询服务（包括气候变化）、家族传承及企业人才保留、 投资者关系、方圆企业学院及其他企业服务。方圆持有「信托或公司服务提供者（TCSP）」牌照。

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