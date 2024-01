Friday, 19 January 2024, 13:22 HKT/SGT Share: 币护与四方精创香港、高阳科技、汇港资讯联手为香港银行联盟建立虚拟资产服务中心(DASH) 革新机构投资者于虚拟资产投资的格局

香港, 2024年1月19日 - (亚太商讯) - 币护股份有限公司(「币护」)是一间于美国和香港为现实世界资产代币化及加密货币提供受监管托管服务的公司。币护在联企融资集团(「联企融资集团」)的支持下,于昨天活动上宣布成立虚拟资产服务中心(DASH)和香港银行联盟。币护正于数码港共建托管营运模拟实验室(「Custody+实验室」)(其为 DASH和联盟合作项目的一部分),作为向银行及金融业界示范之用。 昨天,币护亦宣布与四方精创资讯(香港)有限公司(「四方精创香港」)(其为深圳四方精创资讯股份有限公司(300468.SZ)的全资附属公司)、汇港资讯有限公司(「汇港资讯」)及高阳科技(中国)有限公司(「高阳科技」)(0818.HK)建立策略合作伙伴关系。 就技术方面而言,币护与四方精创香港及汇港资讯合作建立「Custody+实验室」,借助其于传统银行业及第三代互联网(Web3)领域的技术知识及客户网络。此项目开创先河,旨在于支持银行迈向「对虚拟资产业务准备就绪」,并提供初步基础。是次合作拟涵盖层面包括技术、业务营运就绪状态,以及整合境内代币化证券、稳定币及央行数码货币(「CBDC」)不断发展的格局。 Custody+实验室致力于加密货币、代币化证券、稳定币及CBDC的虚拟资产托管项目。该合作计划的目标在于强化香港涉足复杂的虚拟资产领域的企业,在技术和营运上的准备能力。币护于托管、营运与合规框架以及核心技术方面,拥有丰富专业知识,而四方精创香港和汇港资讯于本地开发、与银行系统整合以及提供良好的数码体验方面,卓有经验。 此次合作将革新银行业界把握托管商机、合规及核心技术的方式。合作各方凭借策略结合币护稳健的虚拟资产托管及合规基础设施,以及四方精创香港和汇港资讯的创新本地开发及「以用户为本」的数码解决方案,致力创建一个全面、安全且用户友好型平台。各合作方的管理层均就CBDC于塑造未来平台所发挥的角色,充满信心。 是次合作不仅涉及技术整合范畴,更为香港金融领域的所有持份者预想一个安全有效、具前瞻性的生态系统。此合作计划强调为行业带来变革的潜力,亦展示对为香港提供创新解决方案、推动生态系统参与以及就银行制订新式相关准则的决心。我们均相信,此Web3概念验证,将对香港及其他地区的金融市场带来正面影响。 币护创办人兼行政总裁魏巧杰(Serra Wei)表示:「今天,我们处身于新时代之巅。我们藉着与三大领先的银行解决方案供应商组成之策略合作伙伴关系,正实现我们的愿景──『传统金融机构营运由币护基础设施支持的虚拟资产业务』。我们对于是次合作的潜力,感到振奋,并致力保证是次合作伙伴关系能够提供创新解决方案,同时促进香港金融科技产业的发展。我们期望与四方精创香港、高阳科技及汇港资讯建立富有成效的合作伙伴关系,并对香港以及其他地区的金融市场带来良好影响。」 币护香港(Aegis Hong Kong)联席主席及联企融资集团主席叶仕伟表示:「金管局及证监会近期发布的联合通函,标志着币护在DASH项目战略计划中,香港虚拟资产相关产品监管发展的一个重要里程碑。联企融资集团荣膺为由投资推广署发起的全球Fast Track计划投资者及企业巨头。我们很高兴支持币护在数码港建造VA实验室,并与四方精创香港、汇港资讯及高阳科技等知名市场领导者合作,推动香港虚拟资产产业,并促使香港成为亚洲Web3中心。」 四方精创香港行政总裁陈荣发表示:「迈进2024年之际,我们很高兴宣布四方精创香港与币护的合作。随着我们于香港共建DASH及银行联盟,此次合作将重新定义虚拟资产格局。我们衷心感谢币护对本公司的信任。四方精创香港深信,信任、安全于虚拟资产业务的关键。这正是我们将Web3.0金融科技产品命名为『FINNOSafe』的原因。凭借我们的专业知识及努力,我们致力于支持金融业界应对不断变化的金融科技格局,并努力将香港营造定位为受监管虚拟资产的首要中心。」 汇港资讯总裁何咏思表示:「2023年是金融科技产业变革之年。我们未来将会不断适应及创新。此次合作不仅是我们的业务里程碑,亦是我们将虚拟资产融入传统金融体系的重大举措。我乐见汇港资讯正利用于金融科技和企业解决方案的专业知识,由技术层面支撑此深具远见的项目。我们与币护、其他合作伙伴共同努力,展示了我们对推动金融科技领域创新的决心,特别是在虚拟资产管理方面。」 高阳寰球科技有限公司首席运营官瞿康明表示:「高阳科技对是次合作计划的贡献,在于利用于资讯科技及银行解决方案的丰富专业知识。我们将于确保银行及虚拟资产生态系统内金融交易的无缝整合,发挥关键作用。在香港金融管理局的监管下,我们与币护共建全面的系统,共同推动虚拟货币业务发展,务求为经济发展带来新机遇。」 关于币护 币护透过其附属机构Aegis Trust取得托管人资格,致力于为全球机构客户提供顶级托管解决方案。币护强调安全、创新和卓越,旨在重新定义资产托管的行业标准。币护透过其附属公司Aegis Trust Company和Aegis Custody根据信托章程在美国和香港运营,提供安全性和合规性。关注币护股份有限公司的最新消息,请追踪我们的Twitter和LinkedIn。 关于联企融资集团 成立于2001年,联企融资集团(https://www.syndicatecapital.com/#home)致力伙拍核心和专业保荐人共同投资中型公司。联企融资集为连接企业家与国际资本市场中超高净值个人、私人投资者、家族办公室以及包括投资银行和私募股权基金在内的金融机构的桥梁。联企融资集团乃全球Fast Track计划的的企业巨头及投资者巨头。 关于四方精创香港 四方精创资讯(香港)有限公司(「四方精创香港」)于2009年在香港成立,为深圳四方精创资讯股份有限公司(300468.SZ)的全资附属公司。四方精创香港提供咨询和实施服务的完成方式,致力帮助香港实体银行进行创新与变革,并帮助虚拟银行建构银行,及协助中央银行探索央行电子货币的未来。 关于高阳科技(中国)有限公司 高阳科技(中国)有限公司(股票代码:818.HK) (http://www.hisun.com.hk/tc/global/home.php)为国内领先的支付、金融及通讯综合系统方案提供商。高阳寰球金融科技有限公司(HSG)是高阳科技(中国)有限公司的主要子公司之一。其是一家专注于金融科技和实现核心系统的技术公司,为金融服务业提供「关键」解决方案和数字转型服务。HSG提供完整的金融服务模组,可完全部署或按需扩展为选择性的「即插即用」模组。 关于汇港资讯 汇港资讯(http://www.infocast.com.hk)于1996年成立,是香港首屈一指的金融资讯科技产品与服务供应商。拥有逾25年经验,为超过150间香港和亚洲的银行及证券商提供证券交易平台、银行企业解决方案、财经资讯服务和投资者应用程式等。汇港资讯作为多个交易所的持牌资讯供应商,另设独立新闻编采团队报导最新财经消息。



