APRISCO ENERGY INDUSTRIES与MAXIMANCE 2030 LTD和BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA携手签署《REDD+倡议合作协议》

巴塞罗那, 2024年1月18日 - (亚太商讯) - 总部位于西班牙的公司 APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.，致力于推动公平和可持续的能源转型，已经与BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA SRL和MAXIMANCE 2030 LTD联手合作。这一开创性的倡议有望为2030年可持续发展目标做出重要贡献。

为了加强那些用于减少森林砍伐和退化排放的工具， BlueGrace Energy Bolivia (BGEB)的首席执行官Julio Jose Montenegro宣布了一项重要的合作。这个合作涉及到APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.、MAXIMANCE 2030 LTD和BGEB，专注于发行自愿碳信用额度，这对于CO2捕获和抗击气候变化的影响至关重要。

在2023年12月，BlueGrace Energy Bolivia与MAXIMANCE 2030 LTD合作，获得了ISIN UK.BG.MAX 785.985257的批准。这一授权通过股权支持“Landmark Forest Conservation Project”项目，项目期为10年。

这一合作努力与多个全球环境承诺保持一致。这些承诺包括Escazú协议、巴黎协议以及在2023年底迪拜COP28上确认的拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC）关于气候变化和公平过渡的协议。该协议强调了可持续林业实践的重要性，并通过国际金融激励支持实施这些实践的国家。

APRISCO ENERGY INDUSTRIES S.L.与关键战略合作伙伴合作，如Catalana de Biogás Ibérica（得到Banco Sabadell集团的Sinia Renovables支持）、Catalana de Renovables与Soriguè Group以及来自捷克共和国的“TESLA GROUP”，共同展开一系列增进可再生能源发展的举措。这些举措包括：

1. 优先投资于来自各种可再生能源的电力生成，根据每个国家的具体潜力和机遇进行定制。

2. 刺激可再生能源部门和更广泛的生产部门的增长。包括促进在交通和工业领域脱碳的可持续氢气的使用，提高竞争力，支持出口活动。

3. 在各个领域提高能源效率。

4. 推进能源存储解决方案的开发和实施。

5. 组织宣传活动和讨论，提高对不同能源转型场景的社会、环境和经济影响的认识。

6. 鼓励承认和适当商业对待生物多样性信用，强调它们在环境保护中的重要性。

7. 为生态系统和自然生物群的修复和恢复提供财政援助。这承认了受保护的森林区域（例如玻利维亚的“Gran Chaco”）在二氧化碳捕获和气候变化缓解中的关键作用。

8. 承认BLUEGRACE ENERGY BOLIVIA SRL在“Gran Chaco - Bolivia”中的受保护森林资本的重要贡献。这个地区是该大陆上的一个关键生物群，对二氧化碳固定起着至关重要的作用，有助于抵消气候变化的影响。

合作协议的目标是通过专注于绿色能源和能源转型来应对气候变化，与REDD+工具相结合，以打击森林砍伐，增强森林保护和碳储备。这一战略反映了Bluegrace的承诺，支持联合国的可持续发展目标和2030年议程。

BlueGrace Energy Bolivia（BGEB）在环境可持续性方面展示了企业责任，与联合国可持续发展目标的90%以上保持一致。这标志着BGEB在全球市场扩张和对有影响力项目的投资中迈出了重要一步。

Montenegro先生表示，BGEB致力于可持续发展的承诺体现在其保护亚马逊雨林2050万英亩的承诺和与联合国全球契约的一致性。通过利用先进技术进行碳信用量化，这一倡议在全球气候目标方面作出了重要贡献。

预计到2030年，全球碳信用市场将达到1000亿美元，突显了BGEB项目的重要性。这一倡议对于限制全球变暖至关重要，代表了财务投资和环境行动的协同效应，将BGEB定位为可持续创新的领导者。

BGEB的合作伙伴关系不仅仅局限于环境目标，还与具有影响力的实体建立战略联盟，如资本市场协会（ICMA）、Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), 拉丁美洲和加勒比经济委员会（ECLAC） 以及联合国全球契约。这些合作关系旨在通过全面的社会倡议和可持续性来赋权于土著和贫困社区，并指导其遵循人权、劳工、环境和反腐败方面普遍接受的原则。通过提高对教育、医疗和基础设施的获取，BGEB致力于在环境努力的同时促进社区发展。这种将环境保护与向清洁能源过渡和社区赋权相结合的综合方法，将BGEB确立为玻利维亚生态保护和清洁能源创新的先驱者，强调了该合作伙伴关系在努力实现可持续和碳中和未来中的持续重要性，是集体行动和创新能够实现的引人注目的范例。

BGEB的征程激励我们所有人采取行动，因为共同努力，我们可以应对气候变化，保护我们的地球，造福子孙后代。

关于BlueGrace Energy Bolivia：

BlueGrace Energy Bolivia（BGEB）是一个全球性的专业团体，汇聚了各个领域的专家，致力于应对气候变化挑战，推动向零排放未来的过渡。我们团队拥有数十年的经验，正在引领21世纪的能源转型项目。凭借专业知识和坚定的诚信，我们旨在为企业和社会创造真正的价值。欲了解更多信息，请访问https://bluegracebolivia.com/。

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