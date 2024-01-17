SeaPRwire 推出全新新闻稿发布服务，助力新加坡加密币与区块链创业项目

新加坡, 2024年1月17日 - (亚太商讯) - SeaPRwire 是亚洲区领先的新闻稿发布与媒体监测服务平台，近日推出精心为新加坡加密货币、区块链与web3创业项目量身打造的新闻稿发布服务，帮助他们提升公众曝光度与媒体影响力。

这项一站式公关解决方案可以帮助加密货币项目高效制定、推广与发布战略性新闻稿，同时跟踪新闻报道与引述状况。服务包含保证发布到8000多家国际性媒体，客户还可选择翻译、地理定位、多媒体内容产出等附加服务。

SeaPRwire首席战略官詹姆斯·斯科特表示:“新加坡加密货币与区块链创业公司如雨后春笋般涌现，但许多项目在实施有效的公关宣传战略以吸引关注时却力不从心。我们的定制新闻发布服务可以让初创公司以像《财富》500强企业同样的形象与影响力发布新闻稿并量化曝光提升的效果。”

助力加密货币创业快速增长

自推出加密货币新闻稿发布服务以来，SeaPRwire已为126多家新加坡区块链创业公司发布新闻稿。一家使用 SeaPRwire 服务的新加坡加密货币交易所，其发布的新闻稿被亚太地区73家媒体引用报道。他们的App下载量增加了51%，并收到12家加密货币创业项目的合作开发请求。

另一家关注供应链解决方案的区块链初创，在发布项目启动新闻稿后获得了146次媒体引用。公司网站浏览量激增103%，获得大量商业销售线索并签订两份大企业客户合作协议。

强大的技术与媒体网络支撑

这些成功很大程度上得益于 SeaPRwire 独特的技术与大量媒体资源。他们的“Branding-Insight”平台利用人工智能与机器学习为每一个客户精准匹配最相关的记者、网红与舆论引导者。

新加坡加密货币创业还可以利用 SeaPRwire 提供的:

- 8.5万名记者编辑的全球最大媒体联系人数据库

- 保证推广到350家加密货币与区块链刊物

- 详细的监测报告量化新闻报道与引述

- 持续优化新闻稿以进一步扩大曝光度

斯科特表示:“太多初创只是盲目向外发稿，没有任何策略与针对性。我们让公司可以精确定位媒体联系人，量化活动成效，以获得公关成功。”

区块链公关的未来

随着加密货币在新加坡与东南亚国家迅速进入主流应用，公关传播正日益成为加密货币项目在竞争激烈的市场中脱颖而出的关键。

SeaPRwire 为新加坡区块链创业提供所需的媒体关系工具与技术，帮助他们在监管日益严格以及消费者偏好快速变化的环境中实现快速增长。SeaPRwire团队密切关注加密货币产业最新趋势，制定合时宜与引人瞩目的新闻稿为客户夯实媒体基础。

斯科特指出:“毫无疑问，加密货币正在改变金融业，而Web3是互联网经济的下一个进化阶段。我们的解决方案确保新加坡的创新者继续引领革新，并让我们的声音响亮地传遍世界。”

欲了解更多SeaPRwire为新加坡加密货币与区块链公司提供的一体化公关解决方案详情，请访问www.SeaPRwire.com联系我们。

关于SeaPRwire

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