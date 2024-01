Wednesday, 17 January 2024, 09:40 HKT/SGT Share:

来源 Seyond 图达通与韩国现代重工集团旗下船舶自动驾驶解决方案公司Avikus达成合作 微信引言:为智能船舶市场提供高性能激光雷达,实现重要里程碑

桑尼维尔, 2024年1月17日 - (亚太商讯) - 上,全球领先的自动驾驶汽车和智能交通高性能激光雷达解决方案提供商 Seyond图达通(原 Innovusion)与韩国HD现代重工旗下船舶自动驾驶解决方案开拓者Avikus宣布双方合作取得重大进展。 Seyond 将向 Avikus 及其客户大规模交付其屡获殊荣的图像级超远距激光雷达猎鹰(Falcon)。这是 Avikus 和 Seyond 创造更安全、更智能的自动驾驶船舶技术的一个重要里程碑。 "我们很荣幸 Avikus 选择了行业领先的激光雷达来推动船舶自动驾驶技术的发展。" Seyond 联合创始人兼CEO鲍君威表示,"智能航运行业持续增长的机会拥有令人兴奋的前景。我们期待通过与 Avikus 的合作,提升世界海运和航运的检测效率及准确性。" "我们很高兴能与 Seyond 合作,为智能航运开发尖端解决方案",Avikus 首席执行官 Dohyeong Lim 说道, "Seyond 的高性能激光雷达将帮助我们应对众多感知难点。" 此次合作Seyond将为 Avikus 旗下多个型号船舶提供高精度、远程检测、先进导航辅助并进一步优化自动驾驶功能所需的资源,从而提供无与伦比的航运体验。首批使用猎鹰500米探测距离激光雷达的船舶将于今年夏天推出,其他型号计划于2024年底推出。 关于Seyond Seyond™ (原Innovusion) ,全球领先的图像级激光雷达解决方案提供商。公司成立于2016年,在硅谷、苏州和上海设有研发中心,在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。 Seyond图达通潜心致力于激光雷达的探索与创新,不断提供高性能的激光雷达产品及多样化的应用解决方案。其车规量产超远距主视激光雷达猎鹰 (Falcon) 已作为蔚来Aquila超感系统标配量产交付,搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。 依托产品技术的先进性和成本的可控性,Seyond图达通在国内外还与多家主机厂、自动驾驶公司、车联网、智慧高速、智慧港口、智慧航运、智慧轨交、智慧矿区以及Robo等行业龙头企业开展积极合作,用先进的硬件及软件解决方案赋能安全与智能生活。 关于AVIKUS AVIKUS是世界第一造船企业HD现代重工集团于2020年12月成立的专门从事船舶自动驾驶解决方案的公司。在浦项运河10公里的海面上,成功完成了12座游轮40分钟的无人驾驶示范,并通过现代智能导航辅助系统(HiNAS)实现了世界上首次自主航行。AVIKUS在CES 2022上展示了其自主导航技术,并于最近宣布成功完成其自主导航解决方案"HiNAS Control"的第二阶段已成功完成,同时赢得了全球两家主要造船商的23艘大型船舶订单。 Media Contacts

