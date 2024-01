Tuesday, 16 January 2024, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 Avance Clinical 最新的分析显示,65%的美国生物技术公司在寻找合适的合同研究机构(CRO)合作伙伴方面面临困难 这对药物开发进度和财务计划产生了影响

旧金山 , 2024年1月16日 - (亚太商讯) - 澳大利亚和北美生物技术公司的领先合同研究机构Avance Clinical今天宣布,新的行业分析显示,60-65%的美国生物技术公司在确定能够在药物开发项目的每个阶段提供服务的合适规模的CRO合作伙伴方面面临挑战。报告发现这直接影响了临床项目和预算。 该报告还发现,有50%的生物技术公司在其临床项目过程中与一个以上的CRO合作,这可能影响知识传递、时间表和预算。 查看报告请点击这里 来自Frost & Sullivan的新分析报告审视了生物技术公司在CRO选择过程中面临的挑战,表示“生物技术公司越来越希望与规模适中、灵活、响应迅速且具有快速推进高质量临床项目能力的CRO合作”。 报告指出:“在生物技术公司中存在这样的看法,即大型跨国CRO反应较慢,无法适应生物技术需求的快节奏特性。” 此外,报告指出,生物技术公司目前面临多重挑战,包括生物技术资金下降、药物开发复杂性增加、FDA监管审查流程演变以及由于患者招募缓慢导致的昂贵延误。 报告得出结论,生物技术公司,特别是那些旨在实现投资者里程碑的公司,需要从一开始就选择合适的CRO。 报告概述了美国生物技术公司用于确定合适CRO的关键标准,包括: 1. 建立的站点关系

2. 科学卓越

3. 质量合规和数据卓越

4. 具有成本竞争力

5. 患者招募解决方案

6. 灵活且响应迅速

7. 加速的时间表

8. 监管批准记录

9. 能够扩展到多区域全球阶段

10.获得最新技术(包括人工智能和机器学习) 报告强调,生物技术公司正在寻找与建立站点关系的CRO,并强调Avance Clinical现在在其GlobalReady Site Partnership Program中拥有超过1,250个位于美国的站点,以支持美国生物技术公司加速其临床试验。 每个站点都已由Avance Clinical认证,以确保数据质量、患者中心性和流程简化,以满足严格的临床时间表。 此外,报告发现,拥有监管事务记录是一个关键的选择标准,表示内部监管专业知识是生物技术公司最吸引人的选择。报告发现,Avance Clinical是澳大利亚/美国中型CRO中少数几家拥有经验丰富的FDA、EMA和中国FDA批准流程的内部监管事务团队之一。 Avance Clinical在JPM和Biotech Showcase 2024上展示了该报告,团队正在参加会议。 在过去的4年中, Avance Clinical已被Frost & Sullivan认可,并荣获了备受推崇的Frost & Sullivan亚太地区CRO最佳实践领导奖。 首席执行官Yvonne Lungershausen表示:“通过我们的高增长和行业领先的重复业务率,我们已经证明,我们专注于黄金标准技术,搭配以解决方案为导向的临床专家,是我们生物技术客户在临床成功方面所需的组合。” “Avance Clinical的GlobalReady模型旨在延伸生物技术公司的投资,使它们能够以更少的开支实现更大的临床发展里程碑,同时确保获得FDA接受的数据,”她说。 GlobalReady使在澳大利亚和新西兰进行早期阶段研究的生物技术公司能够顺利进入美国,继续他们的临床发展项目,并保留相同高质量的CRO,从而减少时间和成本,并提供质量可接受的FDA数据。 GlobalReady还使美国生物技术公司能够在美国进行中后期阶段的研究,并扩展到多区域地点。 此外,在澳大利亚临床支出方面的43.5%吸引力回扣为客户提供了在利用我们在北美的运营专业知识和团队的同时,保持在澳大利亚提供服务以最大化回扣潜力的机会。 更多信息:

- 了解 GlobalReady 模式 这里 https://www.avancecro.com/avance-clinical-north-america-operations/

- 了解更多Avance Clinical执行临床试验的优势: enquiries@avancecro.com 关于Avance Clinical Avance Clinical是澳大利亚和新西兰地区最大的一站式CRO公司。我们为客户提供高质量的临床研究服务以及符合国际标准的临床研究数据。我们的客户主要是处于早期研发阶段的生物科技公司,他们需要快捷灵活的临床研究服务。www.avancecro.com Frost & Sullivan奖

Avance Clinical作为一家具有26年历史的CRO公司在过去三年连续被评为Frost & Sullivan亚太地区市场领袖 。 临床前到临床一期和二期

Avance Clinical经验丰富的ClinicReady团队可提供精准的临床前服务。澳大利亚政府的研发税务补助政策,让我们可以更经济,精准并灵活的帮助客户完成临床一期和二期的项目。客户有机会享受43.5%的政府现金补助,同时快速的监管审批政策使其能更早更快的开展临床研究。我们的解决方案以及客户为本,灵活多变,经手的临床研究覆盖超过120个适应症。我们的数据质量被国际监管机构广泛认可,包括美国FDA以及欧洲EMA。 技术

我们使用的系统多元化并且功能丰富,有最高效的以及客户所信任的执行力。Medidata、Oracle、TrialHub、Certinia、Salesforce、Zelta和Medrio都是我们的系统长期供应商。 媒体联系方式:

Avance Clinical

Kate Thompson

media@avancecro.com



话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药, Clinical Trials

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network