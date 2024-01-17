INSYS icom选择中信国际电讯 CPC 为合作伙伴携手拓展亚洲与中国市场，支撑工业物联网 (IIoT)转型发展



香港, 2024年1月16日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」)宣布，INSYS icom选择中信国际电讯CPC为指定合作伙伴，支持INSYS icom 拓展亚洲及中国市场。INSYS icom凭借TrueCONNECT™ 专用乙太网络的高效能及高可信性，扩展全球包括中国内地的基础设施覆蓋范围，提供IIoT设备的关键任务连接服务。INSYS icom亦会通过 SmartCLOUD™ 云端运算平台保护境内本地化 IIoT 数据，以合符当地严格的数据法规要求。 INSYS icom选择中信国际电讯 CPC 为合作伙伴拓展亚洲与中国市场，支撑工业物联网 (IIoT)转型发展 在工业应用领域确保通讯安全及数据互联互通是 INSYS icom 的核心能力，凭借其智能与优质的软硬件解决方案（托管设备与服务），机器、工厂及其他设备均可远端存取并传输其操作数据。INSYS icom 在这复杂领域拥有丰富的专业知识，引领数字化通讯发展。该公司以不断开发创新的工业数据通讯及互联互通方案为目标，在能源与供水领域也定位为优质的机械工程合作伙伴，以各种形式服务客户是该公司扎根于地区及国际化的基础。 INSYS icom托管服务产品经理 David Sukowatey表示：「经过严格的甄选，凭借中信国际电讯 CPC多年实践经验与多方面的技术创新，我们最终决定与其合作。我们非常欣赏中信国际电讯 CPC团队在关键技术及业务相关领域拥有丰富的资源及专业知识。他们高质量的网络及云端解决方案不仅赋能我们的业务发展 ，专业团队更会根据不同区域提供针对性部署或客制化方案，有效协助我们应对其他各项复杂的技术、业务及监管挑战。」 与值得信赖的伙伴携手“走出去”欧洲 INSYS icom业务包括一些来自制造业板块的企业，专是为其全球客户遍布各地的工厂生产并交付机器，为了促使IIoT 设备能够互联互通，INSYS icom 开发了一个关键性的通讯系统，完善结合区域网络(LAN)、使用SIM 卡 的移动通讯及专用网络服务，让客户在任何地方都可轻易部署及操作机器。这项全面的 IIoT 通讯方案在欧洲市场非常成功，INSYS icom决定扩展至亚洲以维持增长势头。拓展欧洲以外地区是INSYS icom新的里程碑，不仅体现更广泛的覆盖范围（包括移动连接），还涉及建立可靠的IIoT基础设施以支持全球连接及应对复杂的全球与在地法律法规的能力。作为指定的合作伙伴，中信国际电讯CPC通过技术及业务支持，助力INSYS icom实现业务拓展的鸿图大计。 在技术领域上，中信国际电讯CPC通过其旗舰企业解决方案，提供扩展至亚洲（包括中国内地）的网络连接，并同时确保服务能满足各地法规需求。中信国际电讯CPC屡获殊荣的高效TrueCONNECT™ Premium (VPLS) 建基于乙太网的专用网络服务，采用前沿的全连接分布及高冗余技术，无缝连接INSYS icom欧洲总部及位于亚洲及中国内地等其他地区的各种IIoT设备。保障在关键任务环境中运行IIoT 应用程式，具有高可用性及低时延的强大网络支持。 TrueCONNECT™ Premium以其高可靠性及高效性能，赋能关键连接的优秀能力，也成为INSYS icom新推出的icom 连接套件的强大后盾，让客户身处何地都能配置设备并在全球部署，以实现更高的生产力及成本效益。同时，高可信性的TrueCONNECT™ Premium亦支持全新的 7x24x365 紧急热线服务。 此外，INSYS icom借助 SmartCLOUD™ 云端运算平台的灵活及敏捷特性，将数据储存设置在靠近IIoT 设备的地区，除了可确保快速存取并提升服务效率，更可应对GDPR及中国等保MLPS 2.0等对数据保护的法规要求。 中信国际电讯CPC拥有数十年丰富的技术及行业经验，涵盖科技、商业、政府、文化及地域等多个范畴。INSYS icom通过此次合作，将凭借中信国际电讯CPC蓬勃发展的创新技术及国际业务生态系统，与亚洲及中国内地丰富的本地资源，携手管控复杂的技术和监管环境以及迎接各种挑战。 中信国际电讯CPC商务总裁郭伟基先生表示：「我们紧贴客户步伐，致力提供全面ICT服务及创新技术，助力INSYS icom 取得重大的商业成就。我们重视服务承诺，团队累积了深厚知识、经验及各项资源，助力客户多方位发展。」 凭借中信国际电讯CPC的服务及专业知识，INSYS icom持续为现有市场及新兴地区的客户开发全新应用程式，并不断提升功能品质。两家公司对持续创新及品质承诺的企业文化有共同信念，致力将创新技术转化为对客户业务带来正面价值。 中信国际电讯CPC简介 中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、、60多个SDWAN 网关、21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运营中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready，ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业在地服务及交付能力，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。 请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询： Catherine Yuen 中信国际电讯CPC (852) 2170 7536 电邮：catherine.yuen@citictel-cpc.com



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