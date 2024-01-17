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  • Wednesday, January 17, 2024
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Tuesday, 16 January 2024, 17:06 HKT/SGT
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将军澳中心 x Mikiki x 卓尔广场 三大商场首度联乘【和风刺绣DIY贴纸利是封】
糅合「瀛」格设计 x 刺绣工艺 x 吉祥物贴纸 x 自选配搭　四种创意元素
四大吉祥物同步「龙」重登场　自创极具个人风格利是封
单一消费满HK$400即可换领

香港, 2024年1月16日 - (亚太商讯) - 农历新年即将来临，在拜年时大派别出心裁的利是封，定能让大家留下大好印象，换来幸福满溢的祝福！新地12大商场旗下将军澳中心、Mikiki及卓尔广场于龙年首度联乘，精心打造【和风刺绣DIY贴纸利是封】系列，集合四种创意元素，以日本贺年必备的注连绳为主题，配以达摩公仔、开运双鱼、招财猫、当当等吉祥物刺绣贴纸，再加上自选配搭设计，为大家送上四款「瀛」格十足的利是封！四款利是封更由不同吉祥物坐镇，于新年「龙」重登场，祝愿港人如意吉祥、年年有余、招财进宝及喜气洋洋！大家更可以发挥创意，将不同寓意的刺绣贴纸贴到自选位置上，轻松DIY极具个人风格的利是封，让新年祝福不再单调！由1月20日起至2月9日（年三十），于以上商场以电子货币消费满HK$400，即可换领利是封一包（长封或短封，每包2款，每款4个，共8个，连8款不同刺绣贴纸），数量有限，换完即止！三大商场祝愿各位幸福三三不尽，财富年年有余，阖家喜气洋洋！

「瀛」格十足利是封x刺绣贴纸配搭提案　四大吉祥物坐镇福气满载

新地12大商场旗下将军澳中心、Mikiki及卓尔广场【和风刺绣DIY贴纸利是封】系列，带来四款风格十足的利是封，当中包括两款长封及两款短封，不同风格的人士都可以大派用场！四款利是封以日本贺年必备的注连绳为主题，配搭红粉霏霏的粉红色、朝气勃勃的橘子色、精神爽利的金黄色及枝繁叶茂的碧绿色，带来四款和风暖色系设计，送上「如意吉祥」、「年年有余」、「招财进宝」、「喜气洋洋」等充满福气的祝贺说话！四款利是封中间的注连绳，是每年日本新年都常见的必备之物，具辟邪净化、趋吉避凶之效，意头十足！

各款利是封更同时附送达摩公仔、开运双鱼、招财猫、当当等四大吉祥物的刺绣贴纸，每款吉祥物更有不同趣怪的造型，手感十足，玩味同时爆登！达摩公仔是开运必胜的象征，除了传统造型外，更精心打造龙年特别版！象征好运繁荣的金鱼和寓意长寿富贵的鲷鱼成双成对结合成「开运双鱼」，祝福大家新一年福气年年有余。分别高举左手及右手的招财猫，为大家广纳人缘及招财进宝，特别适合一众从商人士！当当随风摇曳发出悦耳的铃铛声，更寓意和平安宁，小朋友收到利是后龙年定必身体安康！

大家只需按喜好将贴纸贴上利是封，把日本传统民间艺术加入利是封上，既可展示自己的创意，为传统利是封增添艺术气息之余，又可让贺年祝福倍添意义，双得益彰！觉得款款贴纸都十分可爱，陷入选择困难症？一于看看以下利是封x刺绣贴纸配搭提案：

达摩必胜意吉祥

粉红色的如意吉祥利是封，配搭同样鸿运当头的达摩刺绣贴纸，马上双喜临门！达摩不倒翁寓意不屈不挠、开运必胜，除了传统造型，其中一款贴纸更是龙年特别版，时令指数100分！

年年有余乐无穷

象征好运繁荣的金鱼和寓意长寿富贵的鲷鱼一同鱼跃龙门，跳上印有年年有余的粉橙色利是封，马上升格百倍，金玉满堂！

招财猫咪宝进来

金黄色的招财进宝利是封，当然要配搭招财猫主人，猫奴收到定必笑逐颜开！站着的猫咪高举左手，是招福招人缘的母猫；躺下但不忘举起右手的则是招财的公猫，大家可以送上最细微的祝福。

喜气洋洋当当响

齐鼓掌！粉绿色的喜气洋洋利是封，配以象征日本传统手工艺的当当，在色彩配搭上跟一般利是封截然不同，最适合赠予品味之士。

单一消费满HK$400即可换领　自创极具个人风格利是封

贺年必备的利是封，由1月20日起至2月9日（年三十）于将军澳中心、Mikiki或卓尔广场任何商户以电子货币单一消费满HK$400，即可换领长封或短封利是封一包。长封每包有8个利是封，内有粉红色4个、粉橙色4个，附送8个刺绣贴纸；短封同样为每包8个利是封，内有黄色4个、绿色4个及8个刺绣贴纸，记得锁定目标换领，再把新春祝贺分享予亲友。

和风刺绣DIY贴纸利是封换领地点：

将军澳中心

时间：下午1:00 – 晚上10:00

地点：将军澳中心G/F中庭换领专柜

电话：3417 4328

Mikiki

时间：下午1:00 – 晚上10:00

地点：Mikiki地下顾客服务中心

电话：3980 9930

卓尔广场

时间：下午1:00 – 晚上10:00

地点：卓尔广场地下顾客服务中心

电话：2468 2009


话题 Press release summary

部门 消费者, Real Estate & REIT
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