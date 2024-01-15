SeaPRwire推出为阿拉伯市场量身定制的尖端新闻发布服务



迪拜，阿联酋，2024年1月15日 - (亚太商讯) - 在一项开创性的举措中，领先的新闻发布服务提供商SeaPRwire(https://www.seaprwire.com)自豪地推出了专为阿拉伯新闻发布服务。这一战略举措旨在通过创新的品牌洞察计划为阿拉伯地区的企业提供卓越的可见性和宣传效果。 SeaPRwire长期以来一直是领先的新闻发布服务提供商，为媒体关系和营销传播专业人士提供平台，以放大他们的新闻稿的影响力。该公司在东南亚的强大媒体网络，以及对多语言新闻稿发布的支持，使SeaPRwire成为该行业中值得信赖的名字。 品牌洞察计划是SeaPRwire产品组合的支柱，它旨在简化公关和市场营销专业人士的沟通。通过其最新推出的Media-Empower-Pack，SeaPRwire将彻底改变阿拉伯市场企业处理新闻稿发布的方式。 Media-Empower-Pack是一个全面的解决方案，包括分布到超过8,000家媒体机构和多个行业列表的全球新闻发布，支持多媒体并且字数不受限制。该套餐支持超过17种语言，包括阿拉伯语、英语、法语等，为阿拉伯地区的企业提供了一个多功能的工具，以在全球范围内进行有效沟通。 SeaPRwire首席战略官James Scott强调了在当今竞争激烈的环境中战略性媒体推广的重要性。Scott表示：“我们的团队利用思想领导力的内容，提高可见性，确保在媒体和市场传播上的每一美元都有回报，以实现真正的结果。”他补充说：“现在比以往任何时候都更应该利用具有信息性和吸引力的新闻稿作为在这个经济困境中加速销售的营销武器。” 作为品牌洞察计划的一部分，Media-Empower-Pack提供媒体联系人的实时更新，允许客户通过直观的仪表板构建和管理公司特定的媒体列表。该功能使用户能够根据自己的需求拆分、编辑或合并列表，以实现更个性化的方法。 统计数据显示，利用SeaPRwire集成解决方案的企业在可见性、网站流量和媒体提及方面取得了显著增长。该平台全面的全球媒体联系数据库、在线传播和有针对性的线上发布，共同促成其在触及庞大和多样受众方面的效果。 SeaPRwire致力于提供尖端解决方案的承诺还体现在其新闻发布分发平台上，该平台支持多语言的新闻稿，包括嵌入的图像和视频。其他功能包括翻译、地理定位和媒体监控，提高了用户体验，使企业能够精准定位全球发布。 在有效沟通至关重要的阿拉伯市场，SeaPRwire为新闻稿发布的量身定制方法注定将产生深远影响。连接超过80,000名记者、编辑、杂志和在线媒体机构的能力，再加上3亿名意见领袖（KOLs）的影响，使SeaPRwire成为寻求提升全球影响力的企业的首选平台。 SeaPRwire作为公共关系服务领域值得信赖的品牌的声誉得到了加强，其广泛接触到汤姆森路透、彭博社、道琼斯和雅虎财经等关键媒体。该公司对于准确的新闻发布分发和法规披露的承诺使其在行业中脱颖而出。 要了解更多有关SeaPRwire集成解决方案如何帮助阿拉伯市场品牌提供战略性媒体演讲、获得媒体提及以及实施有效营销战略的信息，请访问 www.SeaPRwire.com。 关于SEAPRWire SEAPRWire（https://www.seaprwire.com/）是一家为媒体关系和营销传播专业人士提供新闻发布服务的全球领先供应商。SEAPRWire的平台允许客户确定其新闻稿的关键因素并衡量有意义的影响。它在东南亚有一个强大的媒体网络，索引了来自全球数千个来源的新闻。SEAPRWire的媒体网络支持多语种的新闻稿发布，包括英语、中文、越南语、泰语、马来语、印度尼西亚语、菲律宾语等。 Media Contact Tina Lee, PR manager cs@seaprwire.com https://www.seaprwire.com SOURCE: SEAPRWire



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