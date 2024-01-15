新巨丰提议委任纷美包装5名新董事 新鲜血液助力发展提速

香港, 2024年1月15日 - (亚太商讯) - 山东新巨丰科技包装股份有限公司（「新巨丰」或「公司」；股份代号：301296.SZ）宣布，继去年10月份通过收购纷美包装（00468.HK）约28.22%股权成为其第一大股东后，新巨丰于近期向纷美包装提名委任王航、温嘉旋等5名董事，并要求纷美包装召开股东特别大会以考虑通过委任董事的决议案，进一步促进新巨丰与纷美包装的战略协同，推动双方实现加速发展。

公开资料显示，新巨丰及纷美包装均为中国本土无菌包装市场头部企业。新巨丰入股纷美包装，是其扩张战略的重要落子，将进一步完善公司产业链，巩固公司全球一体化竞争优势。提议委任董事，反映出新巨丰计划与纷美包装同心协力，提高国内无菌包装市场的集中度，加强无菌包装国产化替代进程，增强国产无菌包装品牌市场竞争力的决心与诚意。

为进一步建立一个多元化、拥有多方面专业知识的董事会，加强董事会的监督权及最大化公司的利益，新巨丰从行业经验、公司治理、财务等三个方面出发向纷美包装委任提名董事，以期改善目前公司董事会由管理层主导而不够多元化，业绩不尽人意的问题。

从提名董事的背景上来看，王航为中国食品及消费领域私募股权基金创始合伙人，并曾担任多个公司高管职位，拥有丰富的行业和投资经验，其于2001年加入新希望集团，自2012年起担任新希望集团副董事长。王航先生的加入不仅能在无菌包装材料方面为纷美包装带来广泛的认识，还能为公司提供宝贵的投资建议。温嘉旋为香港太平绅士，从事法律工作逾30年，拥有丰富公司治理及上市合规方面经验。若温嘉旋先生被任命为公司的独立非执行董事，将为纷美包装在企业管治和上市合规事务方面提供建议。新巨丰提名董事的成功委任，可以大幅提高董事会的多元性及功能性。

相关董事候选人若顺利获选，预计将从财务、环境、社会及管治事宜的角度为纷美包装提供切实可行的意见，为其决策优化和业绩提升带来新的化学反应，进而推动纷美包装的持续、稳定、健康发展，对纷美包装的股东及中小投资者都将带来实质性利好，乃强强联合的共贏之举。

从历史收购案例中可以看到，并购后的整合工作，关系到企业的长远发展。提名新董事，正是新巨丰实现与纷美包装融合发展，达成预期目标的重要考量。新的董事委任有利于新巨丰与纷美包装实现充分沟通，从而根据双方资源优势，制定合理的发展目标，实现业务上的协同发展，产生“1+1>2”的边际递增效应，助力双方实现加速成长。

从行业格局来看，国内无菌包装行业曾长期被国际巨头垄断，随着本土包装企业竞争力的提升，无菌包装国产化替代正成为发展趋势。新巨丰及纷美包装作为本土头部品牌，双方的融合发展，将有助于减少同业竞争，实现规模效应和强化产业链优势，降低成本，提高产业效率和业务生产力，从而增强双方在无菌包装市场的竞争力，改变当前的行业发展格局。董事会新鲜血液的注入，将加快推动双方的融合步伐，助推双方获取更多市场份额，实现更高的估值溢价。

关于山东新巨丰科技包装股份有限公司

山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称「新巨丰」或「公司」）创建于2007年，是专业从事生产液体食品无菌包装材料的企业，业务范围涉及无菌包装材料的研发、生产、销售和无菌包装设备的技术支持，是面向全球乳制品及非碳酸软饮料企业提供液体食品无菌包装材料的综合供应商。新巨丰在山东拥有两家工厂，总占地16万平方米，总资产14亿元，建有国际化标准的液体食品无菌包装材料生产线，主要设备均采用世界先进水平的进口设备，总产能达180亿包。北京设有营销中心，资源集中，交通便利，可快速抵达客户现场，充分实现了高效、优质、专业、友好的服务准则，为客户提供了便捷有效的技术支持与服务保障。

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