

香港, 2024年1月15日 - (亚太商讯) - 香港股票分析师协会（“协会”或“本会”）就《2024 -2025年度财政预算案》提出建议。 复常后本港经济复苏不及预期，2023/2024财政年度首6个月的财政赤字高达228亿美元，政府亦预料年度财政赤字或超过1,000亿港元。目前地缘局势未见明朗，香港股市受欧美资金撤离影响较大，总体表现疲弱，曾全球领先的IPO市场日益淡净，股票流动性问题日趋严峻。2023年全年香港市场IPO宗数及募资总额分别按年下跌约20%及55%，至70宗及约60亿美元，全球排名跌破前五名至第6位，创业板更连续近三年无新股上市。恒指2023年最后一个交易日收报17,047点，较2021 年 2 月 18 日31,183 点的高位大跌45.3%。2023年9月14日全市一度有近三成股份出现零成交，总成交额仅617. 61亿港元。金融业是高增值行业，对本港GDP贡献占比较高，本会建议新一期财政预算案能多些支持，并提出如下九点建议： 1. 巩固香港国际金融中心地位 建议对股市架构予以优化调整及吸引更多如东盟或中东等地的新资金救市。除减免印花税外，建议有长期发展目标如同“沙特2030愿景”，理清香港市场主导为以“披露为本”亦或是“监管为本”的定位。 2. 家族办公室及“新资本投资者入境计划”发展建议 本港近期成立香港财富传承学院，以提升香港作为家族办公室枢纽的国际地位。但现时内地投资者来港投资或是设立家办，多有遇到如资金安排等方面的问题。建议考虑对内地部分资金予以特别管理形式；亦建议将“新资本投资者入境计划”准入门槛由三千万港币降至二千万。 3. 调整外汇基金投资组合成份 以撑股市 现今香港市场急需政府发出明确讯号以稳定信心，考虑2023年11月底政府财政储备已较2019年高位大跌近五成至6,707 亿元，仍需谋求更多可动用的公共资金的支持。建议政府考虑指示金管局调整外汇基金投资组合的成份，如增拨一定比例的投资份额，用于在香港股市购买优质上市公司股份等。目前港股市值较为低迷，优质标的或能带来较好的投资回报，可限定派息比率及市盈率等基本要求以把控投资风险，相信此举有望在提振市场的同时增加政府收入，促进本港股市及经济良性发展。 4. 协助中国发展一个长期债券的市场 近年美债表现不俗，而人民币债券市场规模及收益曲线未见发展成熟。建议香港发挥“一国两制”背景下国际金融中心的特殊定位，协助中国发展长期债券市场，以促进人民币国际化。 5. 扩阔税基 以“用者自付”为原则 目前本港纳税人数量较少，建议在维持简单低税制制度及保持香港税务竞争力的原则下，研究适合香港引进的税基广阔的新税项。建议以“用者自付”为原则，减低不涉及民生的一般纳税人为个别服务而提供的补贴，如收取高铁服务费等，以维持香港公共财政的稳健。 6. 将香港打造成国际虚拟资产管理中心 本港于2023年6月起开始接受虚拟资产交易平台营运者申领牌照，并允许零售投资者使用持牌虚拟资产交易平台。建议鼓励市民经该等机构查询及投资，以促进相关领域更健康安全的发展。此外，建议考虑由政府牵头在虚拟资产领域继续积极探索，如考虑以资产代币化（STO）的形式发债，或是在即将重启的资本投资者入境计划中增添与之相关的项目。 7. 加快发展比特币现货ETF 目前美国监管机构已经批准比特币现货ETF，或将开创监管先例，为其他基于加密货币的现货 ETF 奠定基础。为更好地将香港打造成国际虚拟资产管理中心，目前仅凭市场上的期货ETF尚欠竞争力，活跃的现货ETF买卖更具意义。建议香港证监会增发虚拟资产牌照、加快现货ETF审批而成为亚洲虚拟资产管理中心。 8. 加快推出稳定币 稳定币在Web3及虚拟资产等数字金融生态中为极具潜力的重要角色，有利于促进金融科技创新、提升金融市场及香港在数字经济时代中的竞争优势。建议可参考目前在合规方面较为完善的USDC，尽快确立稳定币发行人监管制度的实施，加快稳定币发展。同时，除对银行有利外，亦应设法使中小券商及金融机构亦能加入及受惠相关政策及业务的发展。 9. 主动发展“银发经济” 目前本港人口老化加剧，政府养老福利开支亦在增长。而现今长者经济观念与消费习惯已与早年不同，除为后代留存储蓄外，长者消费服务需求亦与日俱增。建议可从“银发经济”的商品及服务中主动开拓商机，释放长者经济潜力。 关于香港股票分析师协会 香港股票分析师协会目标是为业界行家制定更高层次的专业标准，推广专业知识，培训金融业人才，增强大众对金融市场的认识，达致提高本港金融中心的地位。本会吸纳逾百位专业分析师会员，为行业十大商会之一，在金融业界有一定代表性，并经常获财经事务及库务局、港交所等政府机构邀请，为香港金融政策的制定提供专业意见，代表业界发声。 传媒查询： Pina choi 电话 3890 7512 电邮 info@ifapc.org



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