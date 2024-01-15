央视报道「民营企业家看信心和底气」 联控宁旻：聚焦科技「硬赛道」 坚定信心「预见」未来

香港, 2024年1月15日 - (亚太商讯) - 1月13日晚，中央电视台财经频道重要栏目《经济信息联播》播出「民营企业家看信心和底气」系列报道。2023年中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，发展新质生产力。作为一家民营科技型企业，联想控股在创新发展的路上已经走过了近40年的历程。面对新一轮人工智能的汹涌浪潮，联想控股如何应对？展望新的一年，企业又有着怎样的信心和底气？来看记者对联想控股董事长宁旻的采访。

1月9日，在美国拉斯维加斯举行的国际消费电子展（CES）上，联想多款基于人工智能的全新设备一经亮相，就成为热门产品。同一天，在北京的联想未来中心，记者近距离接触到了其中一款产品。

联想控股股份有限公司董事长宁旻表示：「第一次把大模型装进了个人电脑，既能保证用户的隐私和数据安全，又能为个人提供定制化的AI（人工智能）服务，没网的时候，依然可以做这些方面的工作。」

2023年，人工智能大模型横空出世，掀起了新一轮人工智能热潮，这一年，也被称为通用人工智能元年。早在2001年，从投资科大讯飞开始，联想控股就已经开始布局人工智能领域。在2023年上半年的业绩报告中，联想控股首次披露，全体系已投资超过200家人工智能创新企业，覆盖人工智能产业全链条。

宁旻称：「现在国内用户数字化的成熟度、用户数量、市场空间，还有政府引导的政策，这些都会极大地激发企业创新的活力，联想集团未来（三年内）也会再追加10亿美元的投入，在人工智能方面，构建整个产品研发和生态体系。」

不论是对人工智能领域的提前布局，还是投资孵化新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等领域，联想控股的目光始终聚焦国家战略性新兴产业赛道。目前，联想控股体系投资的企业中，累计已有120家入选国家级专精特新「小巨人」企业名录。

「联想是一家源于科技也受益于科技的企业，中国经济的发展、社会的进步给了我们巨大的生存发展空间。发展新质生产力，给我们指明了未来的一个发展方向，以科技创新来推动实体经济实现数字化、智能化、绿色化的转型，构建高质量发展。」宁旻道。

2023年初，联想控股与企业、高校和科研机构深度合作，构建前瞻技术开放创新孵化体系，筛选前沿科技领域的前瞻性「种子技术」，目前已经筛选出60多项「种子技术」，部分成果将会在今年落地。宁旻表示，坚持「长期主义」，是联想控股投入科技创新的驱动力。

最后，联控董事长宁旻认为：「我们有着超大规模市场的需求优势，有着产业体系配套完善的供给优势，有着大量高素质劳动者的人才优势，我们对中国经济的韧性和活力充满信心。」

来源：央视财经频道

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