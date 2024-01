Friday, 12 January 2024, 20:58 HKT/SGT Share: life@KCC呈献「达摩大吉新春游」 7色开运必胜东瀛达摩 降临5大萌爆祈福场景同贺新年 新春行大运市集 推介另类办年货体验

4大特色达摩开运工作坊 自制至潮新年好物押花挥春、注连绳

消费换领「孔雀迎福、花开富贵」限量版利是封 祝愿龙凤呈祥 万事如意

香港, 2024年1月12日 - (亚太商讯) - 可爱圆浑、炯炯有神的达摩不倒翁是东瀛著名「缘起物」,寓意不屈不挠、开运必胜,是日本每家每户过节时必备的好运神器!即日起至2月29日,葵兴life@KCC为大家带来「达摩大吉新春游」,祝愿【必胜】【大吉】【财运】【健康】【学业】【平安】及【恋爱】的7色开运必胜东瀛达摩换上大桔装扮,降临life@KCC 3楼及天台空中花园Green@KCC!5大萌爆打卡场景,祝愿大家龙年大吉大利,万事如意! 来到「达摩大吉新春游」怎少得逛市集? life@KCC贴心呈献「新春行大运市集」,邀请多位本地及环球职人于指定日子摆设摊档发售饰品创作、天然产品和手工食品,让大家可以享受另类办年货体验。为增添场内节庆气氛,life@KCC亦带来2场「新春大吉小舞者表演」,精灵活泼的小小表演者以活泼轻松的舞步及琅琅上口的贺年金曲与大家同贺新春,为新的一年注入能量。 贺年必备新春装饰,life@KCC亦为大家呈献4 大特色达摩开运工作坊,让大家亲手打造各款贺岁好礼及吉祥法宝,无论为屋企添贺年装饰,抑或拜年时赠予亲朋好友,都是满分之选!新春团拜,当然亦不了得利是!life@KCC以「百鸟之王」及「百花迎福」为主题,特别推出「孔雀迎福、花开富贵」限量版利是封。利是封以「百鸟之王」—孔雀的不同颜色及姿态配衬多款贺年花作为设计主轴,加上巧夺天工的精细印刷技术,完美呈现「孔雀迎福、花开富贵」的寓意,祝愿大家龙凤呈祥,万事如意。 达摩大吉大长征 送上贺年祝愿 life@KCC于农历新年期间特别邀请到七色开运达摩远道从东瀛降临5大萌爆开运场景,让大人小朋友在拍照打卡的同时可以一边沾达摩的福气,一边许下新年愿望! 5大萌爆开运场景 life@KCC 3楼 第一站:招财进宝号 象征【财运】的黄金达摩扬起船上代表勇气和吉祥的鲤鱼幡,祝愿大家龙年财源滚滚来! 象征【必胜】的红色达摩,代表【学业】的蓝色达摩和守护【健康】的绿色达摩,亦带着满满的祝福到来life@KCC,祝福大家今年旗开得胜、身体健康,小朋友学业进步! 第二站:甜蜜恋神社 景色优美的湖畔神庙旁,静静座着代表【恋爱】的迷人粉红达摩。连同左右护法招财猫,为情人送上至甜蜜的祝福,同时为单身人士缔结良缘! 新春要祈福,怎可以缺少开年食品。我们已为大家准备了大桔达摩镜饼和彩色团子两款东瀛节庆和祭典时必备的食物,祈福无难度! 第三站:平安迎福门 走过象征【必胜】和代表【平安】的红色、紫色层层迭不倒翁,祝愿来年出入平安,行运一条龙。 第四站:大桔の鸟居 代表【大吉】的橙色达摩—大桔先生在鸟居下亲自欢迎大家。大桔先生还俏俏告诉我,他预备了一份惊喜在空中花园Green@KCC! 空中花园Green@KCC 第五站:达摩大桔树 来到空中花园Green@KCC,一张熟悉的脸孔在眼前出现——原来大桔先生的兄弟全部齐集4米高的新春大吉树,为大家送上最大的祝福! 在此祝愿大家,新一年大吉大利、吉祥如意、好运齐来! 新春行大运市集搜罗特色佳品 另类办年货体验 达摩走遍life@KCC多个角落送上祝福,大家更可到访场内的「新春行大运市集」,每期设有10个摊档,卖售多款本地及环球职人的饰品创作、天然产品和手工食品,包括手工曲奇和蜡烛等,为大家呈献另类办年货体验,为自己与家人送上别出心裁的贺年祝福。 「新春行大运市集」 日期:1月15日至19日;1月29日至2月2日;2月19日至2月23日 时间:中午12 时至晚上7 时 地点:life@KCC 3楼 农历新年好物工作坊 亲手制作吉祥法宝贺岁好礼 life@KCC为大家呈献4大特色达摩开运工作坊,顾客只需消费满HK$300或HK$500,即可登记参加,亲手打造各款贺岁好礼及吉祥法宝,可以用来装饰屋企,又或者于拜年时赠予家人朋友,让他们笑逐颜开。 life@KCC 达摩开运工作坊 主题/日期: 闪耀新年咕卡吊饰(1月20日—下午1时至5时) 大放异彩达摩填色(1月27日—下午4时半至5时半) 地点:life@KCC 3楼 参加方法:顾客推广期内(即日至活动当天)于life@KCC 及joy@KCC 以电子货币消费满HK$300,即可登记参加工作坊,换领活动入场券乙张,于活动当日出示使用。 闪耀新年咕卡吊饰 日期:1月20日 时间:下午1时至5时 设计最抢眼的流沙咕卡吊饰,在新的一年闪耀每一天!于工作坊内可以随意选择流沙咕卡和贺年喜庆贴纸,创作出最耀眼夺目的咕卡吊饰,无论是自用或送赠闺蜜好友也很适合! 大放异彩达摩填色 日期:1月27日 时间:下午4时半至5时半 看到场内达摩非常可爱想带回家?在这个工作坊中为达摩填色点睛,创造出独特风格的达摩!不同颜色的达摩代表着不同的含义。如有选择困难,就选人气最强、代表「开运」、「必胜」的红色吧! life@KCC 达摩开运工作坊 主题/日期: 开运净化东瀛注连绳(1月20日—下午4时半至5时半) 花开富贵押花挥春(2月3日—下午4时半至5时半) 地点:life@KCC 3楼 参加方法:顾客推广期内(即日至活动当天)于life@KCC 及joy@KCC 以电子货币消费满HK$500,即可换领指定达摩开运工作坊活动入场券一张,凭券可参加指定达摩开运工作坊一次。 花开富贵押花挥春 日期:1月20日 时间:下午4时半至5时半 倘若觉得传统挥春太闷蛋,这款破格押花挥春或许能令今个新年变得不一样。烫金福字配上以真花制作而成的押花,颜色配搭自由,大家亦可领略花语中的奥秘之处。 开运净化东瀛注连绳 日期:2月3日 时间:下午4时半至5时半 注连绳是日本传统绳结设计,主要由稻草编织而成,在过年期间日本人会把它挂在玄关门口,据说具辟邪、净化、开运等功效。大家可自由选择干花等装饰物,创作独一无异的注运绳,祝愿来年出入平安。 儿童小舞者表演 同贺新春 为增添场内节庆气氛,life@KCC更联同小朋友表演队伍,以活泼轻松的舞步及琅琅上口的贺年歌目与大家同贺新春,为新的一年注入能量。 新春大吉小舞者表演 日期:1月20日;2月3日 时间:下午3时至4时 地点:空中花园Green@KCC 消费换领「孔雀迎福、花开富贵」限量版利是封 life@KCC诚意推出「孔雀迎福、花开富贵」限量版利是封,利是封一套4款,以4款不同色彩的孔雀,蓝宝石、粉钻石、紫水晶及绿翡翠,以不同的体态在金光闪烁的拱门旁为各位送兔迎龙,让各位新年于不论任何场合都定必成为众人焦点! 「孔雀迎福、花开富贵」限量版利是封换领 推广日期:1月18日至2月9日 换领时间:上午10 时至晚上10 时 换领地点:joy@KCC 二楼礼宾部 换领方法:顾客于商场即日单一电子货币消费满HK$400,即可换领「孔雀迎福、花开富贵」利是封一套(每套4款各2个)。数量有限,换领即止。 life@KCC 「达摩大吉新春游」 日期:即日起至2月29日 时间:上午10 时至晚上10 时 地点:葵涌life@KCC 3楼及空中花园Green@KCC 地址︰葵涌葵昌路72至76号 (葵兴港铁站E出口直达) 电话︰2400 8000



