第17届亚洲金融论坛1月下旬盛大开幕 聚焦多边合作



香港, 2024年1月11日 - (亚太商讯) - 由香港特别行政区政府及香港贸易发展局（香港贸发局）合办的第17届亚洲金融论坛将于1月24至25日（星期三至星期四）假湾仔香港会议展览中心隆重举行，主题为「多边合作 同谱新篇」。亚洲金融论坛是2024年区内首项举办的金融及商界盛事，将匯聚全球过百名财金官员、国际金融及多边组织、金融机构及私人企业领袖现身担任演讲嘉宾，携手剖析新一年全球经济走向，配合国家及特区政府的政策措施推动各方协作，探讨可持续经济发展模式，共同探索多边合作的机遇，预计将吸引超过3,000位金融和商界精英参与。 亚洲金融论坛2024策划委员会主席、滙丰香港区行政总裁林慧虹于记者会上表示 ：「 2024年全球主要经济议题，预计将围绕通胀放缓以及息口可能下调。市场将聚焦于宽松政策的时机和力度，以及多个国家及地区的选举。在复杂多变的环境下，亚洲金融论坛提供了一个宝贵机会让各界交流不同观点，并促进多边合作。在论坛上专家所分享的真知灼见，将可让与会者对不同专题有更深入瞭解，助他们为新一年作部署。」 香港贸易发展局副总裁刘会平表示：「环球息口高企、地缘政局紧张，伴随不同形式的挑战，新的市场机遇及新的合作伙伴亦陆续浮现，要谱出可持续及具包容性的发展模式，国际之间的紧密沟通和合作正是关键所在。今届论坛以『多边合作 同谱新篇』为主题，不同环节将多角度探讨政府与政府(G2G)、政府与企业(G2B)及企业与企业(B2B)的经济政策及多边合作机遇，以及一系列贴市的议题，进一步推动可持续发展，同时推广香港国际金融中心优势。」 今年论坛将设有超过40场不同形式的主题讨论、政策对话、专题午餐、早餐会、以及专题工作坊等多场讨论环节，探讨环球经济展望、中国机遇、投资前景、绿色金融、金融科技、利率走势等热门议题，让与会者掌握国际关注议题和环球经济发展趋势，巩固香港与国际社会的联繫，创造更多商机。 东盟及中东市场机遇料成讨论焦点 主题讨论由一场加开至两场 东盟及中东拥有庞大经济实力及潜力，在推动全球多边合作发展上扮演重要角色。今届论坛反应踊跃，论坛主题讨论环节将由一场加开至两场，让多位东盟、中东及来自世界各地的财金领袖聚首一堂，探讨未来财政政策走向，迎接可持续的经济发展，中国内地、东盟及中东机遇势成讨论焦点。 论坛首日（1月24日），香港特别行政区政府财经事务及库务局局长许正宇将主持两场主题讨论。在早上举办的主题讨论Ⅰ，请来卡塔尔财政部长Ali bin Ahmad Alkuwari、泰国财政部副部长Julapun Amornvivat、埃及财政部长Mohamed Maait及克罗地亚财政部长Marko Primorac，分享各国对2024年的财金政策展望。而在首日下午举办的主题讨论Ⅱ，由伊斯兰开发银行 (IsDB)行长Muhammad AI Jasser、埃及规划及经济发展部部长Hala Elsaid博士、欧洲联盟委员会金融稳定、金融服务和资本市场联盟 (FISMA)副总干事Alexandra Jour-Schroeder、印尼财政部副部长苏阿哈西尔·纳扎拉 (Suahasil Nazara)，以及新开发银行行长罗塞夫 (Dilma Rousseff)，剖析多边合作对区域经济发展的影响、金融危机及经济可持续发展等议题。 同日举行的政策对话，将由香港金融管理局总裁余伟文担任主持，亚洲开发银行、蒙古中央银行、德国联邦银行、迪拜金融服务管理局、国际货币基金组织(IMF)的代表将以「促进国际经济及金融合作」为主题，分享香港如何协助推动国际经济、金融及货币政策。 环球领袖及诺贝尔经济奖得主现身专题午餐会 另一焦点为两场专题午餐会，大会邀请了联合国可持续发展解决方案网络主席杰佛瑞‧大卫‧萨克斯教授 (Prof. Jeffrey D. Sachs)及2022年诺贝尔经济学奖得主及芝加哥大学布斯商学院金融学教授道格拉斯‧戴蒙德(Prof. Douglas W. Diamond)两位重量级嘉宾发表主题演讲，分别探讨可持续发展及美联储息口走势、未来经济的风险等热话。 增设「与普林斯(Bob Prince)对谈」环节 于论坛第二天，大会更增设「与普林斯(Bob Prince)对谈」环节，全球最大对沖基金桥水基金（Bridgewater）联席投资总监Bob Prince将现身，分享其投资心得及对于多边合作的看法。 全新「中国机遇」及「投资长慧眼」专题讨论环节 紧贴市况 因应最新市场机遇及行业趋势，大会今届亦增设「中国机遇」及「投资长慧眼」专题讨论环节，前者将为业界探讨内地市场的最新潜力，亦会剖析与其他地区的紧密合作，以及香港在当中的角色及优势。「投资长慧眼」将匯聚国际知名机构的投资长分享他们在投资领域的独特见解及当前宏观经济下投资趋势。香港贸发局与知识伙伴罗兵咸永道携手进行「联合市场调查」，探讨金融业界对人工智能应用的看法及展望，调查结果亦将于论坛首天公布。 「讨论环节﹕环球经济展望」、「环球视野系列」、「明日对话系列」及「炉边对话系列」等环节载誉而归，通过多角度探讨一系列与业界息息相关的议题，包括资产与财富管理、保险与风险管理、多边资本市场合作、食品科技与供应链安全、金融科技人民币国际化、金融科技、web 3及虚拟资产、影响力投资、大湾区金融合作、伊斯兰金融等。星级讲者还包括：法国兴业银行主席Lorenzo Bini Smaghi、厚朴投资创始人兼董事长方风雷、富兰克林邓普顿总裁兼首席执行官Jenny Johnson、匯丰投资管理行政总裁马礼豪 (Nicholas Moreau)、戈壁合伙人创始人兼董事长曹嘉泰、保诚集团执行总裁华康尧 (Anil Wadhwani) 等。 AFF Deal-making及展览匯聚环球金融机构及初创公司 促新创新发展为推动更多实质合作，香港贸发局与香港创业及私募投资协会合办AFF Deal-making环球投资项目对接，让参与者通过一对一会议，联繫来自世界各地的资金和投资项目，涵盖金融科技、环境、能源及环保科技、医疗科技、深科技、消费品等重点行业。今届的AFF Deal-making预计将有约200位投资者及约400个项目参与。参与者在论坛结束后，可继续于线上进行配对及会议，为期三天至1月30日（星期二），继续洽谈投资和合作。 此外，亚洲金融论坛继续设有展览环节，透过金融科技专区、FintechHK初创专区、InnoVenture专区及全球投资机遇专区等焦点展区，引进国际金融机构创新应用方案，展示未来「独角兽」创新意念。展览环节预计匯聚超过140家来自本地及环球的展商和国际金融机构、科技企业、初创公司、投资促进机构及贊助机构，包括知识伙伴罗兵咸永道、滙丰银行、中国银行、渣打银行、瑞银、中金公司、华泰国际及数码港等。 论坛全球投资机遇专区参与国家包括加拿大、迪拜、埃及、芬兰、科威特、卢森堡、中国内地、马来西亚、毛里求斯、葡萄牙及西班牙等，各国投资推广机构将在现场向与会者介绍当地投资环境及具潜质项目。InnoVenture专区致力支援初创发展，为超过100家初创搭建平台，连繫国际投资者及潜在合作伙伴，其中FintechHK初创专区更匯聚超过60家来自香港、澳洲、奥地利、法国、日本、韩国、中国内地、新加坡、泰国、美国及越南等地的金融科技初创，呈献新一代的创意概念，包括AI、区块链、保险科技、支付技术、监管科技至理财科技等范畴。 提供亚洲金融论坛与会者专属优惠 作为2024年区内首项金融及商界盛事，亚洲金融论坛致力说好香港故事，推动盛事经济，与多间机构合作为境外来港与会者特设专属体验活动，包括由香港旅游发展局安排享用香港机场贵宾室一次、免费入场香港故宫文化博物馆、参与敞蓬观光巴士或传统帆船「张保仔号」海上之旅。此外，与会者可参加渣打香港马拉松2024、兰桂坊集团餐饮优惠及导赏团、享受海港城及时代广场餐饮优惠、Klook 香港景点通行证优惠等，务求让境外人士亲身感受香港缤纷色彩。 相关网页

亚洲金融论坛：https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/

论坛议程︰https://www.asianfinancialforum.com/aff/tc/programme/programme

论坛讲者名单︰https://www.asianfinancialforum.com/conference/aff/tc/speaker 如欲邀约论坛嘉宾讲者进行访问，请于2024年1月16日或以前，电邮至awong@yuantung.com.hk或tleung@yuantung.com.hk，将有专人联络跟进。 图片下载：https://bit.ly/3SnNqfD 2024亚洲金融论坛策划委员会主席、香港上海滙丰银行有限公司香港区行政总裁林慧虹（右二）、香港贸易发展局副总裁刘会平（左二）、罗兵咸永道中国内地及香港ESG可持续发展副主管合伙人方蕴萱（左一）及私人财富管理公会行政委员会主席卢彩云（右一），在今天举行的记者会介绍第17届亚洲金融论坛精彩内容及讲者阵容。 2024亚洲金融论坛策划委员会主席、香港上海滙丰银行有限公司香港区行政总裁林慧虹 香港贸易发展局副总裁刘会平 罗兵咸永道中国内地及香港ESG可持续发展副主管合伙人方蕴萱 私人财富管理公会行政委员会主席卢彩云 传媒查询 圆通财经公关：

王恩琦 电话：(852) 3428 3413 电邮：awong@yuantung.com.hk

梁婉彤 电话：(852) 3428 2361 电邮：tleung@yuantung.com.hk

黄庆锋 电话：(852) 3428 3122 电邮：hfwong@yuantung.com.hk 香港贸易发展局传讯及公共事务部：

黄家欣 电话：(852) 2584 4524 电邮：katy.ky.wong@hktdc.org

陈施乐 电话：(852) 2584 4525 电邮：snowy.sn.chan@hktdc.org 香港贸发局新闻中心︰http://mediaroom.hktdc.com/tc 香港贸易发展局 香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。 香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览www.hktdc.com/aboutus/tc。



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