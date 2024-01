AsiaPresswire助力菲律宾酒店娱乐业通过定向新闻稿发布拓展影响力

菲律宾马尼拉, 2024年1月11日 - (亚太商讯) - AsiaPresswire,作为领先的新闻稿发布平台,推出了定制方案,帮助菲律宾酒店、娱乐、场地和景点品牌更好地吸引国内外受众。 借助于专有技术驱动的定向新闻稿发布和本地化内容创作,AsiaPresswire使酒店、度假村、会展场地、景点等能够突显其差异化优势,以乘势菲律宾旅游业的增长浪潮。 AsiaPresswire首席战略官Arron Wong表示:"随着菲律宾巩固其作为东南亚热门旅游目的地的地位,通过战略传播进行差异化竞争变得至关重要。""我们为酒店娱乐业量身定制的方案,使其能够更好地吸引高价值游客和全球活动组织者。" 根据AsiaPresswire的分析,菲律宾旅游业预计将在2022至2028年间以18%的复合年增长率扩张,市场规模将近乎翻番,这主要受海岛度假和娱乐需求的推动。 随着马尼拉巩固其作为区域MICE中心的地位,活动和制作支出也以每年11%的速度蓬勃发展。 Arron Wong解释道:"然而,将兴趣转化为预订和参与仍然是一个关键优先事项。""这就是针对关键受众定制的传播,将关键公告与引人入胜的故事线结合起来的作用,它提供了一个有力的优势来脱颖而出。" AsiaPresswire为菲律宾酒店娱乐业提供以下定制新闻稿解决方案: -- 行业分类:通过专有算法准确标记每个品牌的定位,从海滨度假村到婚礼场地,进行国内外媒体和消费者精确匹配。 -- 定制化内容创作:人工智能助手 according to psycholinguistic analysis of what motivates target persona 决策驱动因素,创作关键差异化卖点如可持续性、健康或家庭度假主题的情感型故事线。 -- 全渠道放大:通过社交媒体、OTA、点评平台和谷歌商业主页无缝整合,使新闻稿曝光率远超媒体报道,直接带来预订和参与度。 -- 业绩跟踪:通过定制化的仪表板,量化销售转化、网站流量、在线评论和搜索排名,以帮助品牌不断优化传播策略。 客户Roxassation海洋公园通过重点家庭和可持续性叙述的定向新闻稿活动,突显其教育性海洋野生动物保护计划,在多个知名媒体上获得 63 个相关报道。这直接带来 29% 的环比参观量增长,并获得旅游部的表彰,褒奖其企业社会责任努力。 Raffle-Mata酒店也利用了AsiaPresswire的解决方案,通过介绍其精心设计的健康主题式度假包裹中的独特室内空气净化技术和奢华水疗服务,面向疫情期间更注重健康的游客推广其度假产品,及时的新闻稿在 41 多个媒体上获得广泛报道,直接带来周末酒店全面满房,2000 多次的社交分享。 Arron Wong补充道:"我们不断增长的酒店服务组合展现了情境化传播的力量,它捕捉重点热点以迅速吸引注意力。""我们将继续加强新闻发布和分析功能,以帮助更多菲律宾品牌更好地影响购买决策。" Arron Wong总结道:"随着菲律宾巩固东南亚首选旅游目的地的地位,定向传播将是该活跃旅游业生态系统中企业打开全潜力的关键。" 欲了解更多关于如何通过AsiaPresswire的行业专家带来品牌知名度提升,请访问 www.asiapresswire.com 。 关于AsiaPresswire AsiaPresswire为公关公司、代理机构、组织和公司提供新闻稿分发解决方案。他们的公关、搜索引擎优化和链接专家团队帮助客户通过计划的公关项目,战略性地利用在线交流来实现业务目标。他们就影响声誉和前景的在线交流问题提供咨询。AsiaPresswire向全球媒体、剪报服务、新闻聚合网站和社交网络分发新闻。他们利用创意的传播工具、人才、专业知识和资源来创造价值。要了解有关GPT-PRHelper及其如何帮助客户全球新闻传播的更多信息,请访问 https://www.asiapresswire.com Media Contact Alex Austin head of support team support@asiapresswire.com https://www.asiapresswire.com



