Wednesday, 10 January 2024, 17:01 HKT/SGT Share: 国际化布局成效渐显,蜜雪冰城踏上香港IPO征程

香港, 2024年1月10日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道,在全球消费市场中,现制饮品行业2022年的终端零售额达到7,218亿美元,是一个体量庞大的赛道。灼识咨询预计,受惠于现制饮品在饮用水分摄入总量中占比提升的结构性机遇,以中国和东南亚为代表的新兴市场于2022年至2028年间的复合年增速将分别达到18.7%和20.3%,在全球现制饮品主要市场中增速最快。 从截至2023年9月30日的门店数量、2023年前九个月的出杯量看,在中国现制饮品市场占据最高市场份额,及从2023年前九个月的门店数看,在东南亚现制饮品市场占据最高市场份额的,均为同一家企业——蜜雪冰城股份有限公司(下称“蜜雪冰城”或“公司”)。据悉,蜜雪冰城已于1月2日向香港联交所递表,正式踏上香港IPO征程。 因地制宜,创新运营树立良好国际化形象 蜜雪冰城起源于河南省郑州市,至今已有二十多年的发展历史,旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”和现磨咖啡品牌“幸运咖”,门店遍布全国各地。在持续巩固国内市场龙头地位的同时,公司以东南亚市场为突破口,循序加快国际化布局。 结合在国内现制饮品行业长期积累的丰富经验和专有知识,自2018年在越南河内市开设“蜜雪冰城”的首家海外门店起,蜜雪冰城通过深入洞察当地消费者需求,采取了一系列因地制宜的创新运营措施,进行跨地域和跨品类的规模化拓展,逐步赢得消费者信任,建立起国际知名度和影响力。 截至2023年9月30日,蜜雪冰城已在东南亚的11个国家开设3,973家“蜜雪冰城”门店,并成为东南亚市场最大的现制茶饮品牌,在东南亚地区受到广泛欢迎及快速传播。例如,截至最后实际可行日期,有关“蜜雪冰城印度尼西亚”(#mixueindonesia)的话题在TikTok上的累计曝光量超过21亿次。 供应链稳定高效,加盟模式驱动门店网络持续裂变 为更好地把握全球现制饮品市场的发展趋势,推动业务规模化、可持续增长,蜜雪冰城既打造了高度数字化的端到端供应链,也构建了健康的加盟门店网络。 供应链方面,蜜雪冰城于业内最早设立中央工厂,打通采购、生产、物流、研发和质量控制等各个核心环节,构建了中国现制饮品行业最大和最完整的端到端供应链体系。这一体系借助数字化工具,将前端的门店拓展计划、产品销售计划、应用研发与后端的供应链基础设施建设、采购计划、基础研发相对应联动,具有稳定且高效的竞争优势,有力保障了公司产品的价格和质量。 与此同时,一直以来蜜雪冰城都是通过加盟模式进行门店网络的拓展,并从顶层制度设计上确保和加盟商的利益与共,建立紧密的利益联系纽带。公司向加盟商收取的加盟费和服务费均低于行业平均水平,大幅降低了加盟门店的投资成本,推动公司门店网络快速复制和裂变。依托公司标准化、大规模的高效供应链体系,加盟商的利润空间和消费者体验同时得到提升。此外,公司还是业内唯一同时对加盟商推行免物流费、免空间设计费、免宣传物料费“三免”政策的企业。 立足于高度数字化的端到端供应链体系和健康的加盟门店网络,蜜雪冰城走出了稳健的国际化步伐。相信高质平价的核心价值观和利益与共的加盟商业模式,将有助于其持续拓展在全球的门店网络,实现品牌和投资价值的全球传递。



话题 Press release summary



部门 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Jan 8, 2024 16:29 HKT/SGT 2023年前三季度净赚25亿人民币 蜜雪冰城提交港股上市申请 Jan 4, 2024 16:52 HKT/SGT 锚定高成长黄金赛道 现制饮品龙头蜜雪冰城递表香港联交所