AsiaPresswire助力泰国娱乐场地透过定制新闻稿发布吸引受众

泰国曼谷, 2024年1月8日 - (亚太商讯) - 随着全球旅游业的重新开放,策略性的传播能够帮助泰国充满活力的娱乐场景重新吸引游客,并从新冠疫情的影响中加速复苏。

AsiaPresswire首席战略官黄正东先生解释了如何通过定制的新闻稿发布服务,使从豪华夜总会到文化剧院等各类场地有效地展示其独特的产品供应、促销活动和安全措施,在当今激烈竞争的休闲旅行者关注度和预算中增加知名度。

“娱乐场地本质上是在营销乐趣、兴奋和记忆——它在泰国旅游生态系统中发挥着关键作用,” 黄正东表示,“然而,该行业目前面临着来自酒吧关闭、人才流失和过时观念等方面的真实挑战。”

黄正东强调,新闻稿提供了一个灵活、高效的策略,娱乐场地可以围绕安全性重塑品牌定位,推出新节目/表演,并与驱动旅行者兴趣的更广泛事件保持一致。

“我们的泰国编辑团队和 GTP-PRHelper AI 写作助手确保娱乐新闻稿的内容吸引眼球,讲述与相关泰国生活方式和旅行记者相关的引人入胜的叙事。”

到2023年为止,AsiaPresswire已经为泰国娱乐品牌发布了850多则新闻稿,每位客户平均获得38万月访问量和750多个反向链接。独立音乐热点XYZ通过持续分享新艺术家阵容的更新,在3个月内实现网站流量增长420%。

“除了写作之外,我们在800多家泰国广播公司、报纸、网站和新闻社的独家媒体关系,使娱乐场地能够直接将新闻置入关键记者的邮箱中,以获得保证的报道。”

黄正东还表示,AsiaPresswire也会建议娱乐品牌在节日日历、名人访谈和旅游贸易展等主要旅游推动因素周围优化新闻稿的发布时间,以达到最大曝光率。

作为娱乐行业推广的一部分,感兴趣的场地可以访问 www.AsiaPresswire.com 浏览新闻排版,以了解更多泰国新闻稿发布的选择。

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