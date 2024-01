Monday, 8 January 2024, 16:29 HKT/SGT Share: 2023年前三季度净赚25亿人民币 蜜雪冰城提交港股上市申请

香港, 2024年1月8日 - (亚太商讯) - 据香港经济日报报道,受益于城镇化的推进、现制饮品消费的日常化、品牌连锁化发展增长趋势以及产品种类的持续丰富,中国现制饮品市场高速增长。其中,蜜雪冰城股份有限公司(下称“蜜雪冰城”或“公司”)聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币(约1美元)的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品,是中国第一、全球第二的现制饮品品牌。 2024年1月2日,蜜雪冰城向香港联交所提交A1上市申请资料,拟赴港上市。值得一提的是,在刚刚过去的12月,蜜雪冰城香港首家门店在旺角开业,以高质平价的特点吸引了港民的广泛关注。 行业地位领先 全球门店网络超36,000家 蜜雪冰城价值主张的核心,是能够给消费者提供高质平价的产品。公司于2005年研发出首款标志性产品——售价仅1元人民币的新鲜冰淇淋,受到市场热捧。后经过多次的食材升级和配方迭代,该款产品如今已是行业销量最高的单品之一。2013年,公司推出首款现制果饮冰鲜柠檬水,成为中国现制饮品行业销量第一的常青款产品。2017年,蜜雪冰城创立了现磨咖啡品牌“幸运咖”,切入咖啡赛道,并将其成功培育为中国第四大现磨咖啡品牌。 凭借广受欢迎的产品,蜜雪冰城快速扩大其业务规模。截至2023年9月30日,蜜雪冰城全球门店数超过36,000家,是中国现制饮品行业中唯一一个达到3万家门店规模的企业。其现制茶饮品牌“蜜雪冰城”在国内拥有超过29,000家门店。按截至2023年9月30日的门店数和2023年前九个月的饮品出杯量计,蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业。 除了中国市场外,蜜雪冰城全球化布局也在稳步推进。截至2023年9月30日,公司已在海外开设约4,000家“蜜雪冰城”门店,覆盖海外11个国家。在现制饮品市场快速增长的东南亚市场,按截至2023年9月30日的门店数量计,“蜜雪冰城”已成为排名第一的现制茶饮品牌。 极致高效端到端供应链制胜 营收净利双双持续增长 在现制茶饮赛道,要想在规模快速扩张之下保持高质平价,离不开强大的供应链体系。作为在中国现制饮品行业中最早设立中央工厂的企业,蜜雪冰城打造了一个大规模的极致高效供应链基础设施,覆盖采购、生产、物流、研发和质量控制等核心组成部分,为业内鲜有的拥有业内规模最大和最完整的端到端供应链体系的企业。 此外,蜜雪冰城还通过数字化手段,实现前端后端联动协作,保证供应链的稳定高效,从而实现极致的价格和品质。 映射到财务表现上,蜜雪冰城能够在壮大规模的同时实现强劲的业绩增长。2022年及2023年前九个月,公司收入分别为136亿人民币及154亿人民币,同比增长31.2%及46.0%。同期,公司净利润分别为20亿人民币与25亿人民币,同比增长5.3%及51.1%。此外,公司现金流充裕,2021年、2022年以及2023年前九个月,经营活动现金流量净流入分别为17亿人民币、24亿人民币及31亿人民币。 当前,现制饮品市场竞争愈发激烈,供应链、品牌声誉、加盟商及门店管理、数字化水平和产品等都将是关乎企业能否突出重围的关键。蜜雪冰城拥有高度数字化的端到端供应链、家喻户晓、深入人心的品牌定位、利益与共的加盟模式和高度数字化的运营体系、和高记忆点的爆款产品,叠加优异财务表现,有望持续巩固行业领先地位,实现全球范围内的品牌建设和推广。



