Monday, 8 January 2024, 14:00 HKT/SGT Share:

来源 TAMCO Switchgear 泰高开关设备测试实验室荣获ISO 17025认证 提升电力供应的品质和可靠性,以配合加速推展马来西亚的国家能源转型路线图(NETR)

吉隆坡,马来西亚, 2024年1月8日 - (亚太商讯) - 泰高开关设备测试实验室(TAMCO Switchgear Testing Laboratory)荣获由马来西亚标准局(Standards Malaysia)所颁发的ISO 17025认证。这是一个在测试和校准实验室方面,受到全球认可的国际标准。由于可进一步加强其产品的质量控制,并在支持国家能源转型路线图(National Energy Transition Roadmap,NETR)之际确保安全可靠的电力供应,因此这项认证为泰高开关设备奠定了至关重要的里程碑。 上述ISO 17025认证意味着位于雪兰莪武吉拉惹(Bukit Raja)的泰高开关设备测试实验室,在测试中压开关设备(medium-voltage switchgear)方面具有符合最高标准的能力。有关测试在之前皆由外国实验室负责执行,即位于荷兰的电工材料能源研究院(KEMA)、位于意大利的电技术实验室(CESI)、位于澳洲的短路测试协会(ASTA),以及位于德国的电气高性能技术测试研究所(IPH)。通过执行符合ISO 17025认证的内部测试,泰高开关设备将可缩短递送产品的交货时间,进而满足严谨的项目要求。 泰高开关设备首席执行员西格兰•拿拉亚兰博士(Dr. Ir. Segaran Narayanan)表示:“我们为获颁ISO 17025认证感到荣幸,因为此认证是我们坚守品质与合规的证明。它不仅能让我们更好地为广大顾客和整个行业提供服务,还有助于我们一同实现如NETR之类的全球目标。” 面对工商领域一日千里的全球格局,马来西亚的国家能源转型路线图(NETR)旨在确保我国可跟上时代和保持竞争力。NETR对马来西亚来说是一个重要的里程碑,它全盘规划了我国的发展方向,以便迈上更光明、更清洁,以及更具韧性的未来。 泰高开关设备的测试实验室不仅具有最尖端的设备,同时还驻有杰出的合格工程师与技术人员。该实验室在2008年展开大刀阔斧的重大发展,并与制造工厂一同乔迁。此策略性举措旨在提高产品测试以及认证流程的效率。为此,该实验室装备了可测试各种中压开关产品的设备,以确保全国各地的电力供应都有可靠的电力传输。 有了ISO 17025认证所奠定的良好定位,泰高开关设备将可满足马来西亚以及周边区域,对高质量中压开关设备产品日益增长的需求。通过迎合不同区域的监管要求,这项认证也为全新的市场敞开了大门。它可提升有关业务的竞争力,对那些有意优先与具备认证的实验室合作的客户来说将更具吸引力。 上述ISO 17025认证是一个在测试和校准实验室的能力方面,受到全球认可的国际标准。实验室若要获得此认证,就必须证明本身拥有必要的员工、设备和程序,可进行最高标准的测试和校准。 欲知更多有关泰高开关设备以及其业界领先的解决方案的更多详情,请浏览www.tamco.com.my。 媒体洽询,请联络: Esther Liew | esther.liew@tamco.com.my | +03-3361 8200



话题 Press release summary



部门 电子产品, 环境, ESG, 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network