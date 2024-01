Friday, 5 January 2024, 12:00 HKT/SGT Share:

来源 LQR House Inc LQR House宣布回购股份并将其转移至其由过户代理持有的账户,随着回购计划的启动

佛罗里达州迈阿密海滩, 2024年1月5日 - (亚太商讯) - LQR House公司(以下简称“公司”或“LQR House”)(纳斯达克:LQR),一家专注于烈酒和饮料行业的细分电商平台,宣布回购其576,713股股份,并随后将这些股份从其经纪账户转移到其过户代理的账户,占其总流通股的15%。 在得到亲近顾问的建议指导下,LQR House采取战略性举措,认识到由其过户代理持有的股份将无法用于做空LQR普通股。通过采用这种方法,公司预计回购的股份将远离做空者的触及,从而建立更为强大的对抗有关股票悲观猜测的防线。 LQR House的首席执行官肖恩·多林格(Sean Dollinger)在此举措上分享了见解,表示:“考虑到我所认为的做空者持续的挑战,我正在采取积极的立场。我敦促持有大量股份的股东将其股份从经纪账户转移到我们的过户代理Vstock Transfer的账户。我们将乐意提供协助,并能够促成与VSTOCK的电子邮件协调以帮助进行这一转移。请随时通过发送电子邮件至sean@lqrhouse.com启动此过程。股东应该意识到,任何此类转移都会显著延长股东出售股份的时间,如果他们有此愿望的话。” 这一积极的步骤不仅可能减少LQR股票的做空量,还强化了LQR House保持强大和有韧性市场地位的承诺。在关注透明度和股东保护的同时,LQR House致力于在波动的金融环境中促进长期价值和稳定性。 关于LQR House Inc. LQR House旨在成为葡萄酒和烈酒电商领域的重要力量,以其旗舰酒类市场cwspirits.com为代表。该平台无缝提供了一系列新兴、优质和豪华烈酒、葡萄酒和香槟,来自备受尊敬的零售合作伙伴,如Country Wine & Spirits。作为一个技术驱动的中心,LQR House利用软件、数据分析和人工智能提升消费者体验。CWSpirits.com是现代、以便利为导向的购物者的首选目的地,为美国各地的家庭提供了精选的酒类产品。除了作为电商领导者的角色,LQR House还是一家在酒类行业专注于营销的机构。公司通过将广告活动的成功直接与CWSpirits.com上的销售相对应来衡量活动的成功,证明了投资回报率。在酒类领域拥有超过550位影响力人物的支持下,LQR House战略性地将流量引导到CWSpirits.com,提升品牌可见度。LQR House旨在通过致力于提供无与伦比的在线购物体验和提供定制的营销解决方案来颠覆传统的酒类行业格局。 前瞻性声明 本公告中的某些陈述属于前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司对可能影响其财务状况、业绩、业务策略和财务需求的未来事件的当前期望和预测。股东可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“有望”、“潜在”、“继续”或其他类似表述的词语或短语来识别这些前瞻性声明。公司无义务公开更新或修订任何前瞻性声明,以反映此后发生的事件或情况,或其在此后日期之后产生的对其期望的变化,除非法律规定。这些陈述受到不确定性和风险的影响,包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及初次公开募股的完成,以及在预期条件下或根本不完成的不确定性,以及在提交给SEC的S-1表格上讨论的“风险因素”部分中讨论的其他因素。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的期望是合理的,但公司不能向投资者保证这些期望将成为现实,公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者查阅公司在SEC提交的S-1表格和其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。有关更多因素,请参阅公司在SEC提交的文件,可在 www.sec.gov 上查阅。 投资者和媒体联系方式: info@lqrhouse.com



话题 Press release summary



部门 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network