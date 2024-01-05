LQR House宣布2023年12月营收同比激增458%，得益于假日电商的成功



佛罗里达州迈阿密海滩, 2024年1月5日 - (亚太商讯) - LQR House公司（以下简称“公司”或“LQR House”）（纳斯达克：LQR），一家专注于烈酒和饮料行业的细分电商平台，自豪地宣布，与2022年12月相比，2023年12月营收同比激增458%。这一成就与美国国家零售联合会的预测相吻合，该联合会预计2023年11月和12月间将创下空前的假日支出，介于9573亿美元至9666亿美元之间。 在2022年12月，LQR House的营收为74,053美元，而到了2023年12月，公司的营收显著增长至339,713美元。我们认为，这一成就并非孤立事件，而是更广泛趋势的一部分，体现在黑色星期五到网络星期一周末创下历史最高销售记录，11月份的月度营收同比增长超过300%。在我们看来，这些结果表明LQR House不是一次性事件，而是正在发展成为一种持续的情况，LQR House正在积极培养稳定的增长势头。 LQR House首席执行官肖恩·多林格(Sean Dollinger)强调了电商假日季节的重要性，表示：“12月始终是电商最强劲的时期。假日支出往往上升，与此同时，酒类销售也呈显著增长。我们相信，销售同比增长真实地证明了LQR House所带来的价值。在11月取得卓越业绩之后，公司在12月再次取得成功。我们的目标是在揭示前方令人振奋的计划的同时，保持这一增长轨迹，进一步颠覆行业并为股东提供更大价值。” 我们相信LQR House在电商领域不断巩固其领先地位，展示出快速增长和创新战略，以满足烈酒和饮料行业消费者不断变化的需求。 关于LQR House Inc. LQR House旨在成为葡萄酒和烈酒电商领域的重要力量，以其旗舰酒类市场cwspirits.com为代表。该平台无缝提供了一系列新兴、优质和豪华烈酒、葡萄酒和香槟，来自备受尊敬的零售合作伙伴，如Country Wine & Spirits。作为一个技术驱动的中心，LQR House利用软件、数据分析和人工智能提升消费者体验。CWSpirits.com是现代、以便利为导向的购物者的首选目的地，为美国各地的家庭提供了精选的酒类产品。除了作为电商领导者的角色，LQR House还是一家在酒类行业专注于营销的机构。公司通过将广告活动的成功直接与CWSpirits.com上的销售相对应来衡量活动的成功，证明了投资回报率。在酒类领域拥有超过550位影响力人物的支持下，LQR House战略性地将流量引导到CWSpirits.com，提升品牌可见度。LQR House旨在通过致力于提供无与伦比的在线购物体验和提供定制的营销解决方案来颠覆传统的酒类行业格局。 前瞻性声明 本公告中的某些陈述属于前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于公司对可能影响其财务状况、业绩、业务策略和财务需求的未来事件的当前期望和预测。股东可以通过诸如“可能”、“将”、“期望”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“有望”、“潜在”、“继续”或其他类似表述的词语或短语来识别这些前瞻性声明。公司无义务公开更新或修订任何前瞻性声明，以反映此后发生的事件或情况，或其在此后日期之后产生的对其期望的变化，除非法律规定。这些陈述受到不确定性和风险的影响，包括但不限于与市场状况相关的不确定性以及初次公开募股的完成，以及在预期条件下或根本不完成的不确定性，以及在提交给SEC的S-1表格上讨论的“风险因素”部分中讨论的其他因素。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的期望是合理的，但公司不能向投资者保证这些期望将成为现实，公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查阅公司在SEC提交的S-1表格和其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。有关更多因素，请参阅公司在SEC提交的文件，可在 www.sec.gov 上查阅。 投资者和媒体联系方式： info@lqrhouse.com



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