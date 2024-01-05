AEON信贷财务2023年度首九个月收入增长34.4%至11.9亿港元，溢利上升12.8%至2.8亿港元

香港, 2024年1月4日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（「AEON信贷财务」或「集团」；股份代号：00900）今日公布截至二零二三年十一月三十日止九个月之业绩（「二零二三年度首九个月」或「报告期间」）。

于报告期间，集团收入按年跃升 34.4%至1,192,900,000港元，主要由于集团的营销计划带动信用卡循环应收账款及个人贷款应收账款余额持续增加，加上信用卡签账购物利率上升，令利息收入显著上升。由于收单商户数目及交易量增加，来自信用卡收单业务的征收费用及佣金增加港币 9,400,000港元至32,100,000 港元，亦推动收入增长。同时，除税后溢利增长12.8%，达至282,300,000 港元，每股盈利增加至67.40 港仙。

随着市场持续复苏，集团于报告期间采取多项为客户定制、积极主动的措施，推动销售及应收账款健康增长，旨在建立同时具备收入、增长及韧性的良好信贷组合。因此，集团于二零二三年度首九个月整体销售额较去年同期（「二零二二年度首九个月」或「去年同期」）增长18.5%，客户贷款及应收款项总额较二零二三年二月底增长16.8%。

营销方面，集团利用有针对性及具吸引力的市场推广，更好地向合适的客户推广其具有竞争力的产品和服务。此外，为进一步提升信用卡使用的安全性及便利性，集团除了在手机应用程序加入生物认证及网络交易一次性密码外，也为AEON 银联卡新增「QR Pay」及「QR Cash」功能，并引入Apple Pay 和Google Pay 为客户提供更多样化的付款和现金提取方式。信贷组合质素方面，集团通过最新市场指标和更新应用账户管理分析工具不断完善信用评估模型，对控制拖欠应收账款增加起了一定作用。

在业务增长的同时，集团高度重视将可持续发展融入业务营运。二零二三年九月初，集团所发行的信用卡逐步以通过全球回收标准的更可持续塑料rPVC 取代传统的PVC 塑料。此举进一步强化了集团可持续发展承诺，并提供可持续性的卡类产品选择给具环保意识的消费者。

展望未来，面对喜忧参半的经济信号，集团将努力加快刺激销售和应收账款的增长，同时维持改善信用评估技术以保持稳定的资产质素。营销方面，集团将继续针对信用卡及个人贷款业务推出大规模促销活动，以游戏化和奖励计划措施捕捉预期上升的市场消费。与此同时，集团将继续推出新的手机支付产品和数码服务，以丰富客户体验，并确保集团在竞争环境中保持领先地位。在可持续发展方面，集团将寻求采用更多数码化支付解决方案和节能方案，以进一步减少碳足迹和能源消耗。

AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示:「我们很高兴在 2023 年度首九个月，营收和利润都实现了持续稳健的增长。 我们将继续致力提供卓越的信用卡服务，努力满足客户不断变化的需求。 我们亦决心透过提供更多创新和个人化的服务来扩大客户群。凭借稳健的流动性和资产负债表，我们有信心抓住不断增长的消费金融市场所带来的巨大机遇，并在未来保持我们的增长轨迹。」

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

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