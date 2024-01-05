锚定高成长黄金赛道 现制饮品龙头蜜雪冰城递表香港联交所

香港, 2024年1月4日 - (亚太商讯) - 据彭博终端机报道，随着消费逐步回暖，2023年食品饮料板块呈结构性复苏，性价比消费、龙头效应等特征凸显，成长确定性高、业绩可见度强的细分领域和龙头企业，为首选的投资主线。细分赛道中，全球现制饮品市场规模巨大且有望加速增长，以蜜雪冰城为代表的龙头企业业绩潜力逐步释放，投资价值进一步显现。

蜜雪冰城是一家全球领先的现制饮品企业，聚焦为广大消费者提供单价约6元人民币（约1美元）的高质平价的现制果饮、茶饮、冰淇淋和咖啡等产品。1月2日，于2024年开年之际，蜜雪冰城向香港联交所递交A1上市申请，拟在主板挂牌上市。

“蜜雪冰城”品牌名称于1999年正式启用，代表著“甜蜜”与“冰爽”的含义。2005年，公司推出第一款售价仅为1元人民币（约15美分）的蛋筒冰淇淋（现在称为新鲜冰淇淋），引起市场热烈反响，也成为其首款标志性产品。2007年，该品牌旗下第一家新鲜冰淇淋专卖店应运而生，并自这一年起，蜜雪冰城形成了一套标准化的运营管理体系，再通过加盟模式予以复制，建立了全民级别的品牌认知。根据灼识咨询的报告，按照截至2023年9月30日的门店数及2023年前九个月的饮品出杯量计，蜜雪冰城是中国第一、全球第二的现制饮品企业。

“跨品牌”+“跨地域”并驾齐驱 构筑多元增长曲线

蜜雪冰城一直坚持高质平价的价值理念，凭借对消费者需求的深度洞察、长期的品牌运营经验、高效的供应链体系、强大的研发生产能力以及成熟的加盟商管理模式，规模化地将运营区域从中国拓展到海外市场，将产品品类从现制冰淇淋和茶饮拓展到现磨咖啡，实现跨地域和跨品类的规模化拓展。

公司于2017年进入现磨咖啡领域，打造品牌“幸运咖”。据悉，为保证产品品质，在原料端，“幸运咖”选用阿拉比卡咖啡豆，源自埃塞俄比亚、哥伦比亚、巴西及印度尼西亚等国，并于2022年及2023年获得意大利国际咖啡品鉴协会(IIAC)铂金奖1次、金奖19次。此外，公司还建立了大型咖啡烘焙工厂，配备从知名供应商(如Probat和 Bühler)采购的自动化设备及机器。在此基础上，依托公司强大供应链，“幸运咖”实现在保证提供优质产品的同时，定价远低于行业同类产品的平均价格。

截至2023年9月30日，根据灼识咨询的报告，按以店数计，现制茶饮品牌“蜜雪冰城”在国内拥有超过29,000家门店，是中国第一的现制茶饮品牌；以门店数计，现磨咖啡品牌“幸运咖”拥有约2,900家门店，是中国第四大现磨咖啡品牌。

在国内站稳脚跟、跻身头部地位后，蜜雪冰城亦有序推进国际化布局，一步步打开海外市场。自2018年起，公司积极拓展东南亚市场，通过结合国内长期积累的丰富经验和专有知识，以及一系列因地制宜的创新运营措施，在当地市场取得了快速发展。截至2023年9月30日，公司已经在海外11个国家开设了约4,000家门店。根据灼识咨询的报告，按照截至2023年9月30日的门店数量计，“蜜雪冰城”是东南亚市场排名第一的现制茶饮品牌。

规模效应显著 盈利能力稳健

截至2023年9月30日，蜜雪冰城的门店网络已遍布中国31个省份、自治区、直辖市，约300个地级市、1,700个县城和3,100个乡镇，覆盖所有线级城市，并在中国和海外合计拥有超过36,000家门店。2023年前九个月期间，公司的门店网络实现了约370亿人民币的终端零售额和约58亿杯的出杯量。

显著的规模效应，可观的收入增长、优异盈利和充裕的现金流，成就了蜜雪冰城稳健的财务表现。于2022年、2023年前九个月，公司分别实现收入约人民币136亿元、154亿元，同比增长31.2%、46.0%；净利润分别约为人民币20亿元、25亿元，同比增长5.3%、51.1%。此外，亦持续创造经营活动现金流量净流入，2021年、2022年及2023年前九个月分别为人民币17亿元、24亿元及31亿元。

伴随赴港IPO计划的启动，公司有望继续把握全球现制饮品市场的发展趋势，为资本市场带来一枚值搏率高的消费标的。

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